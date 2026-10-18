Дебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозонди

·92·Спорт
Дебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик машҳур боксчи Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангларда илк бор рингга кўтарилиб, халқаро ИБА Номад 16 турнирида қозоғистонлик Дастан Бекен устидан ғалаба қозонди.
  • Жангдан сўнг бошловчининг провокацион саволи молиявий тортишув ва даҳанаки жангга сабаб бўлди.
  • Эргашев ўзининг молиявий масалаларини фақат Лига раҳбарияти билан ҳал этишини таъкидлади.

Профессионал бокс бўйича жаҳон чемпионлик камари учун собиқ даъвогар, нокаутчи номини олган ўзбекистонлик машҳур спортчи Шоҳжаҳон Эргашев ўз фаолиятида кескин бурилиш ясаб, қўлқопсиз (кулачный бой) жангларда илк бор рингга кўтарилди.

Пойтахт Тошкент шаҳрида ўтказилган халқаро IBA Nomad 16 турнирида чиқиш қилган ҳамюртимиз қозоғистонлик тажрибали жангчи Дастан Бекенга қарши баҳс олиб бориб, ёрқин ғалабани қўлга киритди. Бироқ жанг якунланганидан сўнг октагон ичида юзага келган молиявий тортишув ва кутилмаган низо мусобақанинг асосий мавзусига айланди.

Тўлиқ 3 раундлик шиддат: Ҳакамларнинг якдил қарори

Қўлқопсиз жанглар регламентига кўра ўтган тўқнашув юқори темп ва қонли тўқнашувлар билан кечди:

  • Дебютдаги маҳорат: Шоҳжаҳон Эргашев ўзининг кучли зарбалари ва тезкор комбинациялари билан баҳс давомида устунликни ўз қўлида ушлаб турди;

  • Бекеннинг қаршилиги: Қозоғистонлик рақиб зарбаларга бардош бериб, жангни муддатидан олдин тўхтатилишига йўл қўймади ва 3 раундлик тўқнашув тўлиқ давом этди;

  • Якдил ғалаба: Раундлар якунларига кўра, ҳакамлар ҳайъати бир овоздан ўзбекистонлик чарм қўлқоп устасининг устунлигини эътироф этди ва Эргашев янги спорт йўналишини зафар билан бошлаб олди.

«Гонорарингни берасанми?»: Бошловчининг провокацион саволи ва тўполон

Учрашувдан кейинги расмий интервью палласида вазият кутилмаганда таранглашиб кетди:

  • Бошловчининг ноўрин саволи: Мусобақанинг қозоғистонлик бошловчиси микрофон тутган ҳолда, Эргашев жанг олдидан рақибини нокаут қилишга ваъда берганини эслатиб: «Ваъда қилинган нокаут бўлмади, энди гонорарингизни Дастан Бекенга берасизми ёки йўқми?» қабилидаги ўткир ва ноодатий савол билан юзланди;

  • Шоҳжаҳоннинг қатъий жавоби: Эргашев саволга кескин муносабат билдириб, молиявий масалаларни фақат Лига раҳбарияти билан ҳал этишини, унинг гонорари эса рақибиникидан бир неча баробар юқори эканини очиқ айтди;

  • Рингдаги тўқнашув: Бу сўзлардан сўнг томонлар ва икки жангчининг бурчаги ўртасида келишмовчилик авж олиб, даҳанаки жанг юзага келди ва ташкилотчилар аралашуви билан вазият босилди.

Шоҳжаҳон Эргашевнинг қўлқопсиз жанглар лигасидаги мазкур ёрқин ва шов-шувли дебюти унинг келажакдаги баҳсларига бўлган қизиқишни янада ошириб юборди.

Шоҳжаҳон ЭргашевIBA Nomad 16Дастан БекенҚўлқопсиз жанглар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)Бугун 07:10Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)Кеча 20:52Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиУмар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиКеча 17:43“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард15 октябр 08:17Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)26 июл 00:37Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиШоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади10 октябр 22:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...