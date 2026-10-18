Дебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик машҳур боксчи Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангларда илк бор рингга кўтарилиб, халқаро ИБА Номад 16 турнирида қозоғистонлик Дастан Бекен устидан ғалаба қозонди.
- Жангдан сўнг бошловчининг провокацион саволи молиявий тортишув ва даҳанаки жангга сабаб бўлди.
- Эргашев ўзининг молиявий масалаларини фақат Лига раҳбарияти билан ҳал этишини таъкидлади.
Профессионал бокс бўйича жаҳон чемпионлик камари учун собиқ даъвогар, нокаутчи номини олган ўзбекистонлик машҳур спортчи Шоҳжаҳон Эргашев ўз фаолиятида кескин бурилиш ясаб, қўлқопсиз (кулачный бой) жангларда илк бор рингга кўтарилди.
Пойтахт Тошкент шаҳрида ўтказилган халқаро IBA Nomad 16 турнирида чиқиш қилган ҳамюртимиз қозоғистонлик тажрибали жангчи Дастан Бекенга қарши баҳс олиб бориб, ёрқин ғалабани қўлга киритди. Бироқ жанг якунланганидан сўнг октагон ичида юзага келган молиявий тортишув ва кутилмаган низо мусобақанинг асосий мавзусига айланди.
Тўлиқ 3 раундлик шиддат: Ҳакамларнинг якдил қарори
Қўлқопсиз жанглар регламентига кўра ўтган тўқнашув юқори темп ва қонли тўқнашувлар билан кечди:
Дебютдаги маҳорат: Шоҳжаҳон Эргашев ўзининг кучли зарбалари ва тезкор комбинациялари билан баҳс давомида устунликни ўз қўлида ушлаб турди;
Бекеннинг қаршилиги: Қозоғистонлик рақиб зарбаларга бардош бериб, жангни муддатидан олдин тўхтатилишига йўл қўймади ва 3 раундлик тўқнашув тўлиқ давом этди;
Якдил ғалаба: Раундлар якунларига кўра, ҳакамлар ҳайъати бир овоздан ўзбекистонлик чарм қўлқоп устасининг устунлигини эътироф этди ва Эргашев янги спорт йўналишини зафар билан бошлаб олди.
«Гонорарингни берасанми?»: Бошловчининг провокацион саволи ва тўполон
Учрашувдан кейинги расмий интервью палласида вазият кутилмаганда таранглашиб кетди:
Бошловчининг ноўрин саволи: Мусобақанинг қозоғистонлик бошловчиси микрофон тутган ҳолда, Эргашев жанг олдидан рақибини нокаут қилишга ваъда берганини эслатиб: «Ваъда қилинган нокаут бўлмади, энди гонорарингизни Дастан Бекенга берасизми ёки йўқми?» қабилидаги ўткир ва ноодатий савол билан юзланди;
Шоҳжаҳоннинг қатъий жавоби: Эргашев саволга кескин муносабат билдириб, молиявий масалаларни фақат Лига раҳбарияти билан ҳал этишини, унинг гонорари эса рақибиникидан бир неча баробар юқори эканини очиқ айтди;
Рингдаги тўқнашув: Бу сўзлардан сўнг томонлар ва икки жангчининг бурчаги ўртасида келишмовчилик авж олиб, даҳанаки жанг юзага келди ва ташкилотчилар аралашуви билан вазият босилди.
Шоҳжаҳон Эргашевнинг қўлқопсиз жанглар лигасидаги мазкур ёрқин ва шов-шувли дебюти унинг келажакдаги баҳсларига бўлган қизиқишни янада ошириб юборди.
Изоҳлар 0
…