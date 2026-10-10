Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади

·2·Спорт
Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шоҳжаҳон Эргашев Номад лигасида чемпионлик камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади.
  • Эргашевнинг айтишича, улар аввалги спаррингларда Эгамовни бир раунд ҳам чидай олмаганини кўрган.
  • У 65 кг вазн тоифасида ҳам бемалол жанг қила олишини ва агар Дастанни енгса, кейинги жангда чемпионликка даъво қилишини билдирди.
  • Эргашев 70 кг вазн тоифасидаги чемпионларни ҳам жангга чорлади, бироқ бу жанг ҳали расман эълон қилинмаган.

Профессионал бокснинг номдор вакили Шоҳжаҳон Эргашев кутилмаган баёнот билан чиқиб, Nomad лигасида чемпионлик камари учун рингга кўтарилишга тайёрлигини билдирди. Ўзининг кескин ва очиқ фикрлари билан танилган чарм қўлқоп устамиз навбатдаги нишони сифатида яна бир ўзбекистонлик спортчи — Шаҳобиддин Эгамовни танлади.

Эргашев аввал улар ўртасида залда бўлиб ўтган спарринглар тафсилотини очиқлаб, бўлажак эҳтимолий жанг олдидан интригани максимал даражада ошириб юборди.

«Ўн марталаб спарринг қилганмиз»: Эргашевдан шов-шувли баёнот

Шоҳжаҳон Эргашев Эгамов билан ўтмишдаги машғулотларни эслар экан, рақибининг даражасини кескин танқид остига олди:

  • Бир раундлик чидам: «65 кг вазнда чемпионлик камари учун жанг қиладиган Эгамов билан залда 10 мартадан ортиқ спарринг қилганмиз. Бироқ у мен билан бир раунд ҳам чидай олмади. Буни унинг кўзига қараб ҳам бемалол айта оламан», — дея таъкидлади Эргашев;

  • «Кулачка» бўйича можаро: Спортчининг сўзларига кўра, улар орасида аввалроқ кичик можаро юз берган. Ўшанда Эгамов унга яланғоч қўллар билан («кулачка»да) тўқнаш келишни таклиф қилган ва Шоҳжаҳон бу чақириқни ҳеч иккиланмай қабул қилган;

  • Вазн муаммо эмас: Эргашев ўзининг асосий жанг вазни 63 кг эканини, аммо 65 кг вазн тоифасида ҳам бемалол рақобатлаша олишини ва бу унга ҳеч қандай қийинчилик туғдирмаслигини маълум қилди.

Режа: Дастан устидан ғалаба ва дарҳол чемпионлик жанги

Шоҳжаҳон Nomad лигасидаги яқин келажакдаги режалари ва амбициялари билан ҳам ўртоқлашди:

  • Титул жангига қисқа йўл: «Агар Дастанни мағлуб этсам ва ҳаммаси кўнгилдагидек кечса, номим ва нуфузим ҳисобига лига кейинги жангдаёқ чемпионлик баҳсини тақдим этиши мумкин», — дейди боксчи;

  • Икки вазнга таҳдид: Эргашев нафақат 65 кг, балки 70 кг вазн тоифасидаги амалдаги чемпионларни ҳам очиқчасига жангга чорлади.

Жанг қачон бўлиши мумкин?

Ҳозирча ташкилотчилар томонидан Шоҳжаҳон Эргашев ва Шаҳобиддин Эгамов ўртасидаги тўқнашув расман эълон қилинмаган.

Бироқ Эргашевнинг бундай кескин баёнотлари ва ўзбек мухлисларининг катта қизиқиши ҳисобга олинса, Nomad промоушени тез орада ушбу шиддатли принципиал қарама-қаршиликни ташкил этишга киришиши кутилмоқда.

Шоҳжаҳон ЭргашевШаҳобиддин ЭгамовNomad лиги65 кг вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?15 сентябр 19:28Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)26 июл 00:37Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташлади19 август 05:50Эргашев мундиал орзуси ва терма жамоанинг тайёргарлиги ҳақида гапирдиЭргашев мундиал орзуси ва терма жамоанинг тайёргарлиги ҳақида гапирди6 июн 10:47Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этдиКамилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этдиБугун 22:09Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиГрузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиБугун 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди