Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоҳжаҳон Эргашев Номад лигасида чемпионлик камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади.
- Эргашевнинг айтишича, улар аввалги спаррингларда Эгамовни бир раунд ҳам чидай олмаганини кўрган.
- У 65 кг вазн тоифасида ҳам бемалол жанг қила олишини ва агар Дастанни енгса, кейинги жангда чемпионликка даъво қилишини билдирди.
- Эргашев 70 кг вазн тоифасидаги чемпионларни ҳам жангга чорлади, бироқ бу жанг ҳали расман эълон қилинмаган.
Профессионал бокснинг номдор вакили Шоҳжаҳон Эргашев кутилмаган баёнот билан чиқиб, Nomad лигасида чемпионлик камари учун рингга кўтарилишга тайёрлигини билдирди. Ўзининг кескин ва очиқ фикрлари билан танилган чарм қўлқоп устамиз навбатдаги нишони сифатида яна бир ўзбекистонлик спортчи — Шаҳобиддин Эгамовни танлади.
Эргашев аввал улар ўртасида залда бўлиб ўтган спарринглар тафсилотини очиқлаб, бўлажак эҳтимолий жанг олдидан интригани максимал даражада ошириб юборди.
«Ўн марталаб спарринг қилганмиз»: Эргашевдан шов-шувли баёнот
Шоҳжаҳон Эргашев Эгамов билан ўтмишдаги машғулотларни эслар экан, рақибининг даражасини кескин танқид остига олди:
Бир раундлик чидам: «65 кг вазнда чемпионлик камари учун жанг қиладиган Эгамов билан залда 10 мартадан ортиқ спарринг қилганмиз. Бироқ у мен билан бир раунд ҳам чидай олмади. Буни унинг кўзига қараб ҳам бемалол айта оламан», — дея таъкидлади Эргашев;
«Кулачка» бўйича можаро: Спортчининг сўзларига кўра, улар орасида аввалроқ кичик можаро юз берган. Ўшанда Эгамов унга яланғоч қўллар билан («кулачка»да) тўқнаш келишни таклиф қилган ва Шоҳжаҳон бу чақириқни ҳеч иккиланмай қабул қилган;
Вазн муаммо эмас: Эргашев ўзининг асосий жанг вазни 63 кг эканини, аммо 65 кг вазн тоифасида ҳам бемалол рақобатлаша олишини ва бу унга ҳеч қандай қийинчилик туғдирмаслигини маълум қилди.
Режа: Дастан устидан ғалаба ва дарҳол чемпионлик жанги
Шоҳжаҳон Nomad лигасидаги яқин келажакдаги режалари ва амбициялари билан ҳам ўртоқлашди:
Титул жангига қисқа йўл: «Агар Дастанни мағлуб этсам ва ҳаммаси кўнгилдагидек кечса, номим ва нуфузим ҳисобига лига кейинги жангдаёқ чемпионлик баҳсини тақдим этиши мумкин», — дейди боксчи;
Икки вазнга таҳдид: Эргашев нафақат 65 кг, балки 70 кг вазн тоифасидаги амалдаги чемпионларни ҳам очиқчасига жангга чорлади.
Жанг қачон бўлиши мумкин?
Ҳозирча ташкилотчилар томонидан Шоҳжаҳон Эргашев ва Шаҳобиддин Эгамов ўртасидаги тўқнашув расман эълон қилинмаган.
Бироқ Эргашевнинг бундай кескин баёнотлари ва ўзбек мухлисларининг катта қизиқиши ҳисобга олинса, Nomad промоушени тез орада ушбу шиддатли принципиал қарама-қаршиликни ташкил этишга киришиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…