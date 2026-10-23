“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида

·9·Спорт
“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида

Аралаш жанг санъати (MMA) оламининг энг таниқли вакилларидан бири, енгил вазн тоифасида собиқ вақтинчалик UFC чемпиони Дастин Порье ҳамюртимиз Рамазон Темиров ҳамда англиялик Лонер Кавана ўртасида кечадиган муҳим тўқнашув юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Октагон афсонаси ўзбек жангчисининг ўзига хос портловчи кучи, даҳшатли нокаутчилик салоҳияти ва рақибининг тактик устунликларини батафсил таҳлил қилиб берди.

«Ҳар бир зарбасида даҳшатли куч бор»: Порьенинг Темиров ҳақидаги эътирофи

Дастин Порье ўзбек спортчисининг октагондаги тажовузкорлиги ва зарба кучини алоҳида ажратиб кўрсатди:

  • «Ҳақиқий махлуқ»: «Шахсан менга Кавананинг ҳаракатлари ёқади, аммо нариги йигит — Рамазон Темиров ҳақиқий махлуқнинг ўзгинаси;

  • Нокаут салоҳияти: Унинг йўллаган ҳар бир зарбасида даҳшатли, ҳайратланарли куч яширинган. Тўқнашувда зарба қудрати ва оғирлиги бўйича Темиров шубҳасиз мутлақ устунликка эга бўлади», — дея таъкидлади Порье.

Кавананинг қарши тактикаси: Порье қандай кураш кутмоқда?

Америкалик юлдуз инглиз жангчисининг имкониятларини ҳам эътибордан четда қолдирмади ва унинг асосий қуролларига тўхталди:

  • Масофа ва ҳимоя: Лонер Кавана яқин масофада зарбалардан жуда усталик билан чап бера олади;

  • Қарши ҳужум ва хатолар: У ҳимоядан қарши ҳужумга тезкор ўтиб, аниқ жавоб зарбаларини йўллашни ва рақибини хато қилишга мажбурлашни яхши билади.

Жанг қачон бўлиб ўтади?

Мухлислар катта қизиқиш ва интиқлик билан кутаётган мазкур қарама-қаршилик тафсилотлари:

  • Сана: 24 октябрь;

  • Аҳамияти: Ҳар икки спортчининг ўзига хос кучли томонлари ва услублар хилма-хиллиги ушбу жангнинг кутилмаган сценарийда ўтишини кафолатлайди.

Рамазон ТемировДастин ПорьеUFCMMA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиБугун 09:37Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди11 сентябр 07:58Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлди10 сентябр 08:06«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34Ҳабиб Нурмагомедов фаолиятидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиҲабиб Нурмагомедов фаолиятидан кейинги ҳолати ҳақида гапирди6 июн 16:27Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқлади21 август 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди