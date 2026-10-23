“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида
Аралаш жанг санъати (MMA) оламининг энг таниқли вакилларидан бири, енгил вазн тоифасида собиқ вақтинчалик UFC чемпиони Дастин Порье ҳамюртимиз Рамазон Темиров ҳамда англиялик Лонер Кавана ўртасида кечадиган муҳим тўқнашув юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Октагон афсонаси ўзбек жангчисининг ўзига хос портловчи кучи, даҳшатли нокаутчилик салоҳияти ва рақибининг тактик устунликларини батафсил таҳлил қилиб берди.
«Ҳар бир зарбасида даҳшатли куч бор»: Порьенинг Темиров ҳақидаги эътирофи
Дастин Порье ўзбек спортчисининг октагондаги тажовузкорлиги ва зарба кучини алоҳида ажратиб кўрсатди:
«Ҳақиқий махлуқ»: «Шахсан менга Кавананинг ҳаракатлари ёқади, аммо нариги йигит — Рамазон Темиров ҳақиқий махлуқнинг ўзгинаси;
Нокаут салоҳияти: Унинг йўллаган ҳар бир зарбасида даҳшатли, ҳайратланарли куч яширинган. Тўқнашувда зарба қудрати ва оғирлиги бўйича Темиров шубҳасиз мутлақ устунликка эга бўлади», — дея таъкидлади Порье.
Кавананинг қарши тактикаси: Порье қандай кураш кутмоқда?
Америкалик юлдуз инглиз жангчисининг имкониятларини ҳам эътибордан четда қолдирмади ва унинг асосий қуролларига тўхталди:
Масофа ва ҳимоя: Лонер Кавана яқин масофада зарбалардан жуда усталик билан чап бера олади;
Қарши ҳужум ва хатолар: У ҳимоядан қарши ҳужумга тезкор ўтиб, аниқ жавоб зарбаларини йўллашни ва рақибини хато қилишга мажбурлашни яхши билади.
Жанг қачон бўлиб ўтади?
Мухлислар катта қизиқиш ва интиқлик билан кутаётган мазкур қарама-қаршилик тафсилотлари:
Сана: 24 октябрь;
Аҳамияти: Ҳар икки спортчининг ўзига хос кучли томонлари ва услублар хилма-хиллиги ушбу жангнинг кутилмаган сценарийда ўтишини кафолатлайди.
Изоҳлар 0
…