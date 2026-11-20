Рамазон Темиров яна допинг назоратидан ўтди: UFCдаги мағлубиятдан кейинги қадам
UFCнинг ўта енгил вазн тоифасидаги рейтингида 10-ўринни эгаллаб турган ўзбекистонлик жангчи Рамазон Темиров навбатдаги допинг текширувидан ўтди. Спортчи бу ҳақда ижтимоий тармоқда хабар берди.
Темиров Instagram саҳифасида допинг назорати билан боғлиқ жараёндан лавҳа эълон қилди. Бироқ ҳозирча текширув натижалари ҳақида маълумот берилмаган. Шу боис спортчининг допинг синовидан ўтгани унинг таҳлил натижалари манфий чиққанини англатмайди.
Рамазон Темиров учун допинг назорати нега муҳим?
Ҳамюртимиз учун бу каби текширувлар алоҳида аҳамиятга эга. Сабаби, 2025 йилда унинг организмидан тақиқланган модда аниқлангани ортидан жангчига нисбатан дисквалификация жазоси қўлланилган эди. Бу ҳолат Темировнинг фаолиятидаги жиддий синовлардан бири бўлди.
Шундан кейин спортчининг ҳар бир допинг назоратидан ўтиши мухлислар эътиборини тортиши табиий. Айниқса, UFC рейтингидаги ўрнини сақлаб қолиш ва яна юқори натижаларга эришишни мақсад қилган жангчи учун допинг қоидаларига қатъий риоя қилиш муҳим ҳисобланади.
Темиров сўнгги жангида мағлуб бўлганди
Рамазон Темиров октагонга сўнгги марта октябрь ойида англиялик Лоне Каванага қарши жангда кўтарилганди. Ушбу беллашув ҳамюртимиз учун омадсиз якунланиб, Темиров рақибига имкониятни бой берди.
Эндиликда ўзбекистонлик жангчининг кейинги режалари, навбатдаги жанги ва допинг текшируви натижалари мухлислар диққат марказида бўлади.
Темиров учун олдинда муҳим вазифа турибди: сўнгги мағлубиятдан кейин яна кучли қайтиш, UFCдаги мавқеини мустаҳкамлаш ва мухлислар ишончини оқлаш. Бу йўлда спорт натижалари билан бир қаторда, допинг назоратидан муваффақиятли ўтиш ҳам катта аҳамият касб этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…