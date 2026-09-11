Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди
Октагон оламида кўпчилик унинг карьераси поёнига етди деб ҳисоблаган, ёши 37 га яқинлашган жангчини ҳеч ким мутлақ чемпионликка асосий даъвогар сифатида кўрмаётган эди. Бироқ UFC тарихидаги энг шиддатли қаҳрамонлардан бири — Жастин Гэтжи июнь ойида ўтказилган UFC Freedom 250 турнирида ҳақиқий сенсация яратди: у икки вазн тоифасининг 29 ёшли енгилмас юлдузи Илия Топурияни техник нокаут эвазига таслим этиб, 70 кг вазн тоифасида UFC камарини қайтариб олди. Бутун дунёни ҳайратда қолдирган ушбу тўқнашувдан сўнг янги чемпион Топуриянинг заиф нуқтасини қандай топгани ва уни октагонда қандай «синдиргани» сирини илк бор очиқлади.
Хўш, испан-грузин юлдузи зарбалар сони бўйича устунлик қилса-да, нега жангни давом эттиришдан бош тортди, Гэтжининг ақлли тайминги қандай иш берди ва бу қаҳрамонона ғалаба ММА тарихини қандай ўзгартирди?
Триумф ва тубга қулаш: Енгилмас чемпионнинг таслим бўлиши
UFC Freedom 250 кечаси икки спортчи карьерасида бутунлай қарама-қарши нуқталарни белгилаб берди:
Техник нокаут билан ғалаба: Америкалик фахрий жангчи Илия Топурияга қарши курашда рақибини шу даражада ҳолдан тойдирдики, якунда Топурия олган оғир жароҳатлари сабаб жангни давом эттиришдан бош тортишга мажбур бўлди;
Камарларнинг қўлдан кетиши: Икки вазн тоифасида чемпионлик мақомига эга бўлган 29 ёшли Топурия фаолиятидаги энг оғир зарбани қабул қилиб, камарини бой берди ва узоқ муддатли тикланиш жараёнига кетди;
Зарбалар статистикасидаги парадокс: Ҳайратланарлиси, аниқ зарбалар сони бўйича Топурия олдинда эди — у 97 та аниқ зарба йўллаган бўлса, Гэтжи ҳисобида 91 та зарба қайд этилди;
Мутлақ аниқлик ва куч: Шунга қарамай, америкалик жангчининг ҳар бир жавоб зарбаси ҳалокатли кучга эга бўлиб, Топуриянинг мудофаасини чилпарчин қилди.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Шубҳалар, ёш ва аутсайдер мақоми
Ушбу жангдан олдин экспертлар ва мухлислар Жастин Гэтжининг имкониятларига жуда шубҳа билан қарашаётган эди:
«Қариган жангчи» ёрлиғи: 37 ёшли Гэтжига қарши ўзининг гуллаган давридаги, тезкор ва ўта дадил Илия Топурия чиқаётган эди ва кўпчилик бу тўқнашув Гэтжининг фаолиятидаги сўнгги мудҳиш нуқта бўлишини тахмин қилганди;
Топуриянинг мутлақ ишончи: Рақибларини бир чеккадан қулатиб келаётган ёш чемпион ушбу баҳсда ҳам осон ғалабага эришишига ишончи комил эди;
Оғир жанглардан чарчаган тана: Йиллар давомида қонли ва оғир баҳсларни бошидан кечирган Жастин учун бу октагондаги ўз номини сақлаб қолишнинг сўнгги, ҳаёт-мамот имтиҳони эди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Оёқлар ритмини бузган даҳолик режаси
Гэтжининг октагондаги ғалабаси шунчаки куч эмас, балки мукаммал ҳисоб-китоб ва юксак ақл маҳсули бўлди:
«Бир хил ритмдаги оёқлар»: Америкалик чемпион Топуриянинг ҳаракатланиш услубини тўлиқ фош қилди: у рақибнинг ҳеч қачон оёқ ритмини ўзгартирмаслигини ва ён томонларга ҳаракатланмай, фақат тўғрига ёки орқага юришини аниқлаган;
Режанинг бенуқсон ижроси: Гэтжи ва унинг мураббийлар штаби асосий мақсадни Топуриянинг оёқ ҳаракатини бузиш ва уни ўз ритмидан чиқаришга қаратди ҳамда бу стратегия тўлиқ оқланди;
Жароҳатсиз якунланган уруш: Мукаммал тайминг туфайли Гэтжи рақибнинг кучли ҳужумларидан омон қолибгина қолмай, жангни деярли жиддий жароҳатларсиз, аъло жисмоний ҳолатда якунлади.
«У оёқлари ритмини ҳеч қачон ўзгартирмайди. У ё олдинга, ёки орқага ҳаракатланади, ён томонга ҳаракатланишини эса жуда кам кўрасиз. Якунда ҳамма гап унинг оёқ ҳаракатини тўғри ҳисоблаб топишда эди. Режа унинг ритмини бузиш эди ва биз буни уддаладик», — дея таъкидлади Жастин Гэтжи.
Афсонанинг қайта туғилиши ва чемпионлик марраси
Жастин Гэтжининг бу ғалабаси спортда ёш ва ташқи босимлар инсоннинг синдирилмас иродаси қаршисида ожиз эканининг яққол исботи бўлди. Кўпчилик томонидан ҳисобдан чиқарилган жангчи қайта туғилиб, енгил вазн тоифасида яна UFC чемпионлик тожини кийди. Топурия учун эса бу мағлубият октагонда ҳар қандай буюк жангчи ҳам тактик хато туфайли тубга қулаши мумкинлигини кўрсатган оғир дарс бўлди.
Сизнингча, Жастин Гэтжининг ёши 37 га етган бўлса-да, яна чемпионликни қўлга киритиши спортдаги ҳақиқий қаҳрамонликми? Илия Топурия жароҳатларидан сўнг ўз хатоларини тўғрилаб, аввалги енгилмас ҳолатига қайта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу тарихий сенсация таҳлилини барча жанг санъати ихлосмандларига улашинг!
…