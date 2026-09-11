Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди

·19·Спорт
Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди

Октагон оламида кўпчилик унинг карьераси поёнига етди деб ҳисоблаган, ёши 37 га яқинлашган жангчини ҳеч ким мутлақ чемпионликка асосий даъвогар сифатида кўрмаётган эди. Бироқ UFC тарихидаги энг шиддатли қаҳрамонлардан бири — Жастин Гэтжи июнь ойида ўтказилган UFC Freedom 250 турнирида ҳақиқий сенсация яратди: у икки вазн тоифасининг 29 ёшли енгилмас юлдузи Илия Топурияни техник нокаут эвазига таслим этиб, 70 кг вазн тоифасида UFC камарини қайтариб олди. Бутун дунёни ҳайратда қолдирган ушбу тўқнашувдан сўнг янги чемпион Топуриянинг заиф нуқтасини қандай топгани ва уни октагонда қандай «синдиргани» сирини илк бор очиқлади.

Хўш, испан-грузин юлдузи зарбалар сони бўйича устунлик қилса-да, нега жангни давом эттиришдан бош тортди, Гэтжининг ақлли тайминги қандай иш берди ва бу қаҳрамонона ғалаба ММА тарихини қандай ўзгартирди?

Триумф ва тубга қулаш: Енгилмас чемпионнинг таслим бўлиши

UFC Freedom 250 кечаси икки спортчи карьерасида бутунлай қарама-қарши нуқталарни белгилаб берди:

  • Техник нокаут билан ғалаба: Америкалик фахрий жангчи Илия Топурияга қарши курашда рақибини шу даражада ҳолдан тойдирдики, якунда Топурия олган оғир жароҳатлари сабаб жангни давом эттиришдан бош тортишга мажбур бўлди;

  • Камарларнинг қўлдан кетиши: Икки вазн тоифасида чемпионлик мақомига эга бўлган 29 ёшли Топурия фаолиятидаги энг оғир зарбани қабул қилиб, камарини бой берди ва узоқ муддатли тикланиш жараёнига кетди;

  • Зарбалар статистикасидаги парадокс: Ҳайратланарлиси, аниқ зарбалар сони бўйича Топурия олдинда эди — у 97 та аниқ зарба йўллаган бўлса, Гэтжи ҳисобида 91 та зарба қайд этилди;

  • Мутлақ аниқлик ва куч: Шунга қарамай, америкалик жангчининг ҳар бир жавоб зарбаси ҳалокатли кучга эга бўлиб, Топуриянинг мудофаасини чилпарчин қилди.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Шубҳалар, ёш ва аутсайдер мақоми

Ушбу жангдан олдин экспертлар ва мухлислар Жастин Гэтжининг имкониятларига жуда шубҳа билан қарашаётган эди:

  • «Қариган жангчи» ёрлиғи: 37 ёшли Гэтжига қарши ўзининг гуллаган давридаги, тезкор ва ўта дадил Илия Топурия чиқаётган эди ва кўпчилик бу тўқнашув Гэтжининг фаолиятидаги сўнгги мудҳиш нуқта бўлишини тахмин қилганди;

  • Топуриянинг мутлақ ишончи: Рақибларини бир чеккадан қулатиб келаётган ёш чемпион ушбу баҳсда ҳам осон ғалабага эришишига ишончи комил эди;

  • Оғир жанглардан чарчаган тана: Йиллар давомида қонли ва оғир баҳсларни бошидан кечирган Жастин учун бу октагондаги ўз номини сақлаб қолишнинг сўнгги, ҳаёт-мамот имтиҳони эди.

Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Оёқлар ритмини бузган даҳолик режаси

Гэтжининг октагондаги ғалабаси шунчаки куч эмас, балки мукаммал ҳисоб-китоб ва юксак ақл маҳсули бўлди:

  • «Бир хил ритмдаги оёқлар»: Америкалик чемпион Топуриянинг ҳаракатланиш услубини тўлиқ фош қилди: у рақибнинг ҳеч қачон оёқ ритмини ўзгартирмаслигини ва ён томонларга ҳаракатланмай, фақат тўғрига ёки орқага юришини аниқлаган;

  • Режанинг бенуқсон ижроси: Гэтжи ва унинг мураббийлар штаби асосий мақсадни Топуриянинг оёқ ҳаракатини бузиш ва уни ўз ритмидан чиқаришга қаратди ҳамда бу стратегия тўлиқ оқланди;

  • Жароҳатсиз якунланган уруш: Мукаммал тайминг туфайли Гэтжи рақибнинг кучли ҳужумларидан омон қолибгина қолмай, жангни деярли жиддий жароҳатларсиз, аъло жисмоний ҳолатда якунлади.

«У оёқлари ритмини ҳеч қачон ўзгартирмайди. У ё олдинга, ёки орқага ҳаракатланади, ён томонга ҳаракатланишини эса жуда кам кўрасиз. Якунда ҳамма гап унинг оёқ ҳаракатини тўғри ҳисоблаб топишда эди. Режа унинг ритмини бузиш эди ва биз буни уддаладик», — дея таъкидлади Жастин Гэтжи.

Афсонанинг қайта туғилиши ва чемпионлик марраси

Жастин Гэтжининг бу ғалабаси спортда ёш ва ташқи босимлар инсоннинг синдирилмас иродаси қаршисида ожиз эканининг яққол исботи бўлди. Кўпчилик томонидан ҳисобдан чиқарилган жангчи қайта туғилиб, енгил вазн тоифасида яна UFC чемпионлик тожини кийди. Топурия учун эса бу мағлубият октагонда ҳар қандай буюк жангчи ҳам тактик хато туфайли тубга қулаши мумкинлигини кўрсатган оғир дарс бўлди.

Сизнингча, Жастин Гэтжининг ёши 37 га етган бўлса-да, яна чемпионликни қўлга киритиши спортдаги ҳақиқий қаҳрамонликми? Илия Топурия жароҳатларидан сўнг ўз хатоларини тўғрилаб, аввалги енгилмас ҳолатига қайта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу тарихий сенсация таҳлилини барча жанг санъати ихлосмандларига улашинг!

UFCMMAЖастин ГэтжиИлия ТопурияFreedom 250техника нокаутоктагон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Бугун, 08:00Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаБугун, 07:54Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиБугун, 07:48«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо берди«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо бердиБугун, 07:15Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Бугун, 07:09Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди