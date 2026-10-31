Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?
Оғир вазн тоифасида бокс бўйича собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик Саудия Арабистони чемпионати доирасидаги «Ан-Наср» ҳамда «Ал-Ҳолуд» жамоалари ўртасида кечган голларга бой драмавий тўқнашувни бевосита стадионнинг VIP-ложасидан кузатди.
Мазкур беллашувда дунё футболи юлдузи Криштиану Роналду навбатдаги бор бенефис кўрсатиб, рақиб дарвозасига 3 та тўп киритди (ҳет-трик) ва жамоасининг 5:3 ҳисобидаги иродали ғалабасини таъминлади.
«Шунчаки ажойиб»: Усикнинг ҳаяжонли эътирофи
Ўйин якунлангач, украин бокс афсонаси португалиялик тўпурарнинг ёшига қарамай кўрсатаётган юқори спорт формаси ва маҳоратига қойил қолганини яширмади:
«Ажойиб баҳс бўлди. Шунчаки ажойиб! Криштиану — чинакам ўзга сайёралик», — дея қисқа ва таъсирли баҳо берди Усик.
Месси дастхати ва машҳур «Сиууу»: Усик ва Роналду ўртасидаги алоқа
Александр Усикнинг Криштиануга бўлган ҳурмати ва қизиқиши илгари ҳам кўплаб мухлислар эътиборини тортган:
Ижтимоий тармоқлардаги вирус видео: Аввалроқ Усик Роналдуга бағишлаб алоҳида ҳазиломуз видеолавҳа эълон қилган эди;
Ноодатий фондаги нишонлаш: Боксчи Лионель Мессининг шахсий дастхати туширилган ва деворга рамкага солиб илинган футболкаси олдида туриб, Роналдунинг машҳур «Сиууу» гол нишонлаш ҳаракатини такрорлаб, тармоқларни портлатган эди;
Икки спорт афсонасининг яқинлиги: Усикнинг Саудия Арабистонидаги жанглари ва тадбирлари давомида икки атлет тез-тез учрашиб, бир-бирининг спортдаги муваффақиятларини мунтазам қўллаб-қувватлаб келади.
Криштиану Роналдунинг сермаҳсуллиги «Ан-Наср»га чемпионлик пойгасида муҳим очколарни тақдим этишда давом этмоқда, жаҳон бокси етакчиларининг эса футбол ареналарида пайдо бўлиши ушбу лигага бўлган халқаро қизиқишни янада кучайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…