Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?

·0·Спорт
Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?

Оғир вазн тоифасида бокс бўйича собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик Саудия Арабистони чемпионати доирасидаги «Ан-Наср» ҳамда «Ал-Ҳолуд» жамоалари ўртасида кечган голларга бой драмавий тўқнашувни бевосита стадионнинг VIP-ложасидан кузатди.

Мазкур беллашувда дунё футболи юлдузи Криштиану Роналду навбатдаги бор бенефис кўрсатиб, рақиб дарвозасига 3 та тўп киритди (ҳет-трик) ва жамоасининг 5:3 ҳисобидаги иродали ғалабасини таъминлади.

«Шунчаки ажойиб»: Усикнинг ҳаяжонли эътирофи

Ўйин якунлангач, украин бокс афсонаси португалиялик тўпурарнинг ёшига қарамай кўрсатаётган юқори спорт формаси ва маҳоратига қойил қолганини яширмади:

«Ажойиб баҳс бўлди. Шунчаки ажойиб! Криштиану — чинакам ўзга сайёралик», — дея қисқа ва таъсирли баҳо берди Усик.

Месси дастхати ва машҳур «Сиууу»: Усик ва Роналду ўртасидаги алоқа

Александр Усикнинг Криштиануга бўлган ҳурмати ва қизиқиши илгари ҳам кўплаб мухлислар эътиборини тортган:

  • Ижтимоий тармоқлардаги вирус видео: Аввалроқ Усик Роналдуга бағишлаб алоҳида ҳазиломуз видеолавҳа эълон қилган эди;

  • Ноодатий фондаги нишонлаш: Боксчи Лионель Мессининг шахсий дастхати туширилган ва деворга рамкага солиб илинган футболкаси олдида туриб, Роналдунинг машҳур «Сиууу» гол нишонлаш ҳаракатини такрорлаб, тармоқларни портлатган эди;

  • Икки спорт афсонасининг яқинлиги: Усикнинг Саудия Арабистонидаги жанглари ва тадбирлари давомида икки атлет тез-тез учрашиб, бир-бирининг спортдаги муваффақиятларини мунтазам қўллаб-қувватлаб келади.

Криштиану Роналдунинг сермаҳсуллиги «Ан-Наср»га чемпионлик пойгасида муҳим очколарни тақдим этишда давом этмоқда, жаҳон бокси етакчиларининг эса футбол ареналарида пайдо бўлиши ушбу лигага бўлган халқаро қизиқишни янада кучайтирмоқда.

Александр УсикКриштиану РоналдуАн-НасрСаудия Арабистони чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирдиРоналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирди23 октябр 16:24Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олдиРоналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди26 октябр 22:07Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошдиФутбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди22 октябр 22:47Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди12 октябр 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози