Алавес — Малага: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Алавес — Малага учрашуви 24 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Алавес бошланғич таркиби: 1. Сивера А., 10. Аленья К., 8. Бланко А., 15. Бойе Л., 9. Диас М., 19. Ибаньес П., 16. Коски В., 7. Перес А., 21. Реббах А., 14. Теналья Н., 2. Валентини Н.
Алавес бош мураббийи: Санчес Флорес К.
Малага бошланғич таркиби: 1. Эрреро А., 39. Азну А., 8. Дотор К., 6. Энрикес Р., 4. Галилеа Э., 10. Ларрубиа Д., 22. Лоренсо Д., 21. Ниньо А., 3. Пуга К., 31. Рафита, 15. Ресио А.
Малага бош мураббийи: Фунес Х.
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