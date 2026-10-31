Барселона — Алавес: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Барселона — Алавес учрашуви 1 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 14. Адейеми К., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 21. де Йонг Ф., 4. Фариньяс Б., 7. Фермин, 10. Ламин Ямал, 8. Педри, 11. Рафинья, 16. Родри.

Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 17. Гордон А., 25. Ливакович Д., 18. Мартин Г., 13. Шенсни В., . Тункара Э., . Виктор Г.

Барселона бош мураббийи: Флик Х.

Алавес бошланғич таркиби: 1. Сивера А., 15. Бойе Л., 6. Гевара А., 17. Джонни Отто, 16. Коски В., 7. Перес А., 23. Протесони К., 21. Реббах А., 4. Суарес Д., 14. Теналья Н., 3. Юси.

Алавес захирадагилари: 10. Аленья К., 8. Бланко А., 24. Диалло Селу М., 9. Диас М., 19. Ибаньес П., 20. Манас А., 11. Мартинес Т., 12. Новоа Рамос Х., 27. Олаис Х., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 2. Валентини Н.

Алавес бош мураббийи: Санчес Флорес К.