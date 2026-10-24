Рубен Диаш “Астон Вилла”дан учралган аламли мағлубият ҳақида гапирди

·53·Спорт
Рубен Диаш “Астон Вилла”дан учралган аламли мағлубият ҳақида гапирди

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида сафарда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» клуби сардори Рубен Диаш мазкур баҳс ва мавсумдаги илк мағлубият юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Мавсумни еттита кетма-кет ғалаба билан даҳшатли бошлаган «шаҳарликлар» Бирмингҳемдаги мураккаб тўқнашувда илк очко йўқотишига дуч келди. Сардор рақибнинг юқори самарадорлигини эътироф этиб, жамоасининг ўйин бошидаги қийинчиликларини очиқ тан олди.

«Мослашиш учун вақт кетди»: Биринчи бўлимдаги қийинчиликлар

Португалиялик тажрибали ҳимоячи учрашувнинг дастлабки дақиқаларида мезбонлар тактик жиҳатдан кутилмаган юришларга қўл урганини таъкидлади:

  • Стартдаги саросима: «Бу мағлубият жуда алам қилмоқда, чунки биз майдонда жуда кўп кураш олиб бордик. Биринчи бўлимнинг дастлабки 10-15 дақиқасида ўйин темпига киришиб олиш учун бизга вақт талаб этилди;

  • Тактик ўзгаришлар: Улар майдондаги жойлашувини кутилмаганда ўзгартиришди ва ушбу янги схемага мослашиб олишимиз учун муайян вақт кетди», — дея изоҳлади Диаш.

«Иккита ҳужум ва иккита гол»: Рақибнинг ўта юқори самарадорлиги

Рубен Диаш «Манчестер Сити» катта ташаббусга эга бўлган бўлса-да, рақиб имкониятлардан максимал фойдаланиб кетганини қайд этди:

  • Аламли фарқ: «Шунга қарамай, биз тинмай курашдик, вазиятлар яратдик. Рақиб эса бор-йўғи икки бор олдинга ўтиб, 2 та тўп киритиб кетди. Ҳақиқатан ҳам ўта юқори ва шафқатсиз самарадорлик;

  • Келажак учун вазифалар: Ҳали устида жиддий ишлашимиз керак бўлган кўплаб жиҳатлар бор. Биз бундан ҳам яхшироқ, сифатлироқ ўйин кўрсатишимиз шарт», — дея таъкидлади сардор.

«Вилла Парк»даги мағлубият «Манчестер Сити»ни чемпионат жадвалидаги пешқадамликдан маҳрум қилмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғи ва ўйинни бошлашдаги камчиликлар мураббийлар штаби учун жиддий огоҳлантириш бўлди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Рубен Диаш Португалиянинг мундиалдаги орзуси ҳақида гапирдиРубен Диаш Португалиянинг мундиалдаги орзуси ҳақида гапирди5 июн 16:01Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди14 июл 15:40Алежандро Гарначо кутилмаганда Астон Вилла сафига ўтдиАлежандро Гарначо кутилмаганда Астон Вилла сафига ўтди23 июл 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди