Рубен Диаш “Астон Вилла”дан учралган аламли мағлубият ҳақида гапирди
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида сафарда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» клуби сардори Рубен Диаш мазкур баҳс ва мавсумдаги илк мағлубият юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Мавсумни еттита кетма-кет ғалаба билан даҳшатли бошлаган «шаҳарликлар» Бирмингҳемдаги мураккаб тўқнашувда илк очко йўқотишига дуч келди. Сардор рақибнинг юқори самарадорлигини эътироф этиб, жамоасининг ўйин бошидаги қийинчиликларини очиқ тан олди.
«Мослашиш учун вақт кетди»: Биринчи бўлимдаги қийинчиликлар
Португалиялик тажрибали ҳимоячи учрашувнинг дастлабки дақиқаларида мезбонлар тактик жиҳатдан кутилмаган юришларга қўл урганини таъкидлади:
Стартдаги саросима: «Бу мағлубият жуда алам қилмоқда, чунки биз майдонда жуда кўп кураш олиб бордик. Биринчи бўлимнинг дастлабки 10-15 дақиқасида ўйин темпига киришиб олиш учун бизга вақт талаб этилди;
Тактик ўзгаришлар: Улар майдондаги жойлашувини кутилмаганда ўзгартиришди ва ушбу янги схемага мослашиб олишимиз учун муайян вақт кетди», — дея изоҳлади Диаш.
«Иккита ҳужум ва иккита гол»: Рақибнинг ўта юқори самарадорлиги
Рубен Диаш «Манчестер Сити» катта ташаббусга эга бўлган бўлса-да, рақиб имкониятлардан максимал фойдаланиб кетганини қайд этди:
Аламли фарқ: «Шунга қарамай, биз тинмай курашдик, вазиятлар яратдик. Рақиб эса бор-йўғи икки бор олдинга ўтиб, 2 та тўп киритиб кетди. Ҳақиқатан ҳам ўта юқори ва шафқатсиз самарадорлик;
Келажак учун вазифалар: Ҳали устида жиддий ишлашимиз керак бўлган кўплаб жиҳатлар бор. Биз бундан ҳам яхшироқ, сифатлироқ ўйин кўрсатишимиз шарт», — дея таъкидлади сардор.
«Вилла Парк»даги мағлубият «Манчестер Сити»ни чемпионат жадвалидаги пешқадамликдан маҳрум қилмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғи ва ўйинни бошлашдаги камчиликлар мураббийлар штаби учун жиддий огоҳлантириш бўлди.
Изоҳлар 0
…