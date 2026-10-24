45 та олтин ва Осиёда учинчи ўрин: Ўзбекистон пара спортида тарихий рекорд ўрнатди
Япония мезбонлигида ўтган нуфузли Аичи–Нагоя-2026 Пара Осиё ўйинлари расман якунига етди. Мусобақада муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси жами 145 та медални қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида қитъанинг учинчи энг кучли жамоаси сифатида тарихга кирди.
Ушбу муваффақият медаллар сифати ва умумий сони бўйича мамлакатимизнинг Пара Осиё ўйинлари тарихидаги мутлақ энг юқори кўрсаткичига айланди. Бунгача бўлган энг яхши натижа 2014 йили Жанубий Кореяда бўлиб ўтган ўйинларда қайд этилган бўлиб, ўшанда вакилларимиз 5-ўринни банд этган эди.
45 та олтин: Ўзбекистон пара спортчиларининг шоҳсупаси
Турнир давомида ватандошларимиз юқори ирода ва маҳорат намойиш этиб, шоҳсупанинг барча поғоналаридан мустаҳкам жой олди:
Олтин медаллар: 45 та;
Кумуш медаллар: 49 та;
Бронза медаллар: 51 та;
Жами қўлга киритилган медаллар: 145 та.
Мазкур юқори натижа эвазига Ўзбекистон умумжамоа жадвалида Ҳиндистон, Жанубий Корея, Эрон ва Таиланд сингари қитъанинг етакчи спорт давлатларини катта фарқ билан ортда қолдирди.
Топ-10: Мусобақа якунлари бўйича умумжамоа ҳисоби
Аичи–Нагоя-2026 ўйинларининг умумжамоа медаллар рейтингида етакчи ўринни Хитой эгаллаган бўлса, мезбон Япония иккинчи ўринни қайд этди. Кучли ўнлик қуйидагича кўриниш олди:
Хитой: 207 олтин, 117 кумуш, 111 бронза (жами: 435)
Япония: 64 олтин, 60 кумуш, 62 бронза (жами: 186)
Ўзбекистон: 45 олтин, 49 кумуш, 51 бронза (жами: 145)
Ҳиндистон: 30 олтин, 35 кумуш, 49 бронза (жами: 114)
Жанубий Корея: 29 олтин, 38 кумуш, 33 бронза (жами: 100)
Эрон: 26 олтин, 36 кумуш, 40 бронза (жами: 102)
Таиланд: 19 олтин, 40 кумуш, 66 бронза (жами: 125)
Индонезия: 15 олтин, 21 кумуш, 37 бронза (жами: 73)
Қозоғистон: 12 олтин, 16 кумуш, 22 бронза (жами: 50)
Саудия Арабистони: 8 олтин, 8 кумуш, 1 бронза (жами: 17)
Ўзбекистон миллий паралимпия ҳаракатининг бундай тарихий ютуғи мамлакатда спорт ва инклюзивлик йўналишида олиб борилаётган ислоҳотларнинг юксак самараси эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…