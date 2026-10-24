45 та олтин ва Осиёда учинчи ўрин: Ўзбекистон пара спортида тарихий рекорд ўрнатди

·32·Спорт
45 та олтин ва Осиёда учинчи ўрин: Ўзбекистон пара спортида тарихий рекорд ўрнатди

Япония мезбонлигида ўтган нуфузли Аичи–Нагоя-2026 Пара Осиё ўйинлари расман якунига етди. Мусобақада муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси жами 145 та медални қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида қитъанинг учинчи энг кучли жамоаси сифатида тарихга кирди.

Ушбу муваффақият медаллар сифати ва умумий сони бўйича мамлакатимизнинг Пара Осиё ўйинлари тарихидаги мутлақ энг юқори кўрсаткичига айланди. Бунгача бўлган энг яхши натижа 2014 йили Жанубий Кореяда бўлиб ўтган ўйинларда қайд этилган бўлиб, ўшанда вакилларимиз 5-ўринни банд этган эди.

45 та олтин: Ўзбекистон пара спортчиларининг шоҳсупаси

Турнир давомида ватандошларимиз юқори ирода ва маҳорат намойиш этиб, шоҳсупанинг барча поғоналаридан мустаҳкам жой олди:

  • Олтин медаллар: 45 та;

  • Кумуш медаллар: 49 та;

  • Бронза медаллар: 51 та;

  • Жами қўлга киритилган медаллар: 145 та.

Мазкур юқори натижа эвазига Ўзбекистон умумжамоа жадвалида Ҳиндистон, Жанубий Корея, Эрон ва Таиланд сингари қитъанинг етакчи спорт давлатларини катта фарқ билан ортда қолдирди.

Топ-10: Мусобақа якунлари бўйича умумжамоа ҳисоби

Аичи–Нагоя-2026 ўйинларининг умумжамоа медаллар рейтингида етакчи ўринни Хитой эгаллаган бўлса, мезбон Япония иккинчи ўринни қайд этди. Кучли ўнлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Хитой: 207 олтин, 117 кумуш, 111 бронза (жами: 435)

  2. Япония: 64 олтин, 60 кумуш, 62 бронза (жами: 186)

  3. Ўзбекистон: 45 олтин, 49 кумуш, 51 бронза (жами: 145)

  4. Ҳиндистон: 30 олтин, 35 кумуш, 49 бронза (жами: 114)

  5. Жанубий Корея: 29 олтин, 38 кумуш, 33 бронза (жами: 100)

  6. Эрон: 26 олтин, 36 кумуш, 40 бронза (жами: 102)

  7. Таиланд: 19 олтин, 40 кумуш, 66 бронза (жами: 125)

  8. Индонезия: 15 олтин, 21 кумуш, 37 бронза (жами: 73)

  9. Қозоғистон: 12 олтин, 16 кумуш, 22 бронза (жами: 50)

  10. Саудия Арабистони: 8 олтин, 8 кумуш, 1 бронза (жами: 17)

Ўзбекистон миллий паралимпия ҳаракатининг бундай тарихий ютуғи мамлакатда спорт ва инклюзивлик йўналишида олиб борилаётган ислоҳотларнинг юксак самараси эканини яна бир бор исботлади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлди19 октябр 16:213 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси19 октябр 18:01Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медаль19 октябр 16:23Пара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритдиПара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди20 октябр 11:46Пара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқдаПара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқда20 октябр 14:59Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумф19 октябр 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди