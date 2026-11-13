14 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш8
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 14 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 40,93 сўмга қимматлаб, 12 014,37 сўмни ташкил этди.
• Евро 1,46 сўмга арзонлаб, 13 280,68 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,66 сўмга қимматлаб, 146,19 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 8,67 сўмга қимматлаб, 15 899,82 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,12 сўмга қимматлаб, 75,11 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 50,75 сўмга арзонлаб, 14 338,67 сўм бўлди.
• Хитой юани 5,32 сўмга қимматлаб, 1 800,90 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…