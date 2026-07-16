Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!

·0·Спорт
Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!

Ўзбекистон ёш боксчилари Жакартадаги Осиё чемпионатини катта ғалаба билан якунлади. U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги ўғил болалар терма жамоаларимиз умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.

Икки ёш тоифаси бўйича вакилларимиз жами 18 та медаль — 11 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронзага сазовор бўлди. Осиё бокс ташкилоти ҳам U-19 жамоамиз 10 та вазндан 7 тасида, U-23 вакилларимиз эса 4 та вазнда чемпион бўлганини тасдиқлади.

U-23 жамоасига тўртта олтин

23 ёшгача бўлган боксчилар баҳсида Ўзбекистон вакиллари тўртта олтин, иккита кумуш ва учта бронза медалини қўлга киритди.

Медаль

Вазн

Боксчи

Олтин

-65 кг

Илҳомжон Иргашев

Олтин

-70 кг

Абдуллоҳ Мадаминов

Олтин

-80 кг

Фазлиддин Эркинбоев

Олтин

+90 кг

Озодбек Алиев

Кумуш

-85 кг

Норбек Абдуллаев

Кумуш

-90 кг

Самир Собиров

Бронза

-55 кг

Фарёзбек Дўсматов

Бронза

-60 кг

Абдураҳмон Маҳмуджонов

Бронза

-75 кг

Абдулазиз Абдулҳамидов

Расмий натижаларга кўра, Илҳомжон Иргашев, Абдуллоҳ Мадаминов, Фазлиддин Эркинбоев ва Озодбек Алиев ўз вазн тоифаларида Осиё чемпиони бўлди. Қозоғистон учта, Ҳиндистон иккита ва Япония битта олтин медаль олган U-23 баҳсларида Ўзбекистон энг кўп чемпион етиштирган жамоага айланди.

U-19 боксчилари финалларда устунлик қилди

Ўсмирлар терма жамоамиз эса янада юқори натижа қайд этди. Финалга чиққан саккиз нафар ўзбекистонлик боксчининг еттитаси ҳал қилувчи жангда ғалаба қозонди.

Медаль

Вазн

Боксчи

Олтин

-50 кг

Ўткирбек Норқосимов

Олтин

-55 кг

Элёр Рустамов

Олтин

-60 кг

Муҳаммадризо Укимов

Олтин

-75 кг

Суҳроб Раҳматуллаев

Олтин

-80 кг

Аброр Шарипов

Олтин

-85 кг

Сардорбек Баҳромхўжаев

Олтин

-90 кг

Асадбек Султанбоев

Кумуш

+90 кг

Ислом Салихов

Бронза

-70 кг

Саидхўжа Садиллахўжаев

Ўзбекистон U-19 жамоаси ўғил болалар ўртасида ўйналган 10 та олтин медалдан еттитасини қўлга киритди. Қозоғистон икки вазнда, Корея Республикаси эса битта вазнда чемпионликка эришди.

Икки жамоанинг умумий натижаси

Жакартадаги мусобақада ўғил болалар терма жамоаларимизнинг медаллари қуйидагича тақсимланди:

Ёш тоифаси

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

U-23

4

2

3

9

U-19

7

1

1

9

Умумий

11

3

4

18

Айниқса, финаллардаги юқори самарадорлик эътиборга лойиқ: икки жамоа вакиллари ҳал қилувчи жангларнинг аксариятини ғалаба билан якунлади.

20 мамлакат орасидаги катта ғалаба

U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги Осиё чемпионати 3–16 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакартада ўтказилди. Мусобақада 20 та миллий федерациядан 329 нафар боксчи иштирок этди.

Ўзбекистоннинг ҳар икки ўғил болалар жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи бўлиши мамлакат боксининг яқин келажаги учун катта натижадир. Жакартада чемпион бўлган ёш спортчилар кейинчалик катталар терма жамоаси, жаҳон чемпионатлари ва Олимпия ўйинларида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиши кутилмоқда.

Сизнингча, Жакартада чемпион бўлган боксчилардан қайси бири келажакда Олимпия олтинини қўлга киритади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди