Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!
Ўзбекистон ёш боксчилари Жакартадаги Осиё чемпионатини катта ғалаба билан якунлади. U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги ўғил болалар терма жамоаларимиз умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Икки ёш тоифаси бўйича вакилларимиз жами 18 та медаль — 11 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронзага сазовор бўлди. Осиё бокс ташкилоти ҳам U-19 жамоамиз 10 та вазндан 7 тасида, U-23 вакилларимиз эса 4 та вазнда чемпион бўлганини тасдиқлади.
U-23 жамоасига тўртта олтин
23 ёшгача бўлган боксчилар баҳсида Ўзбекистон вакиллари тўртта олтин, иккита кумуш ва учта бронза медалини қўлга киритди.
Медаль
Вазн
Боксчи
Олтин
-65 кг
Илҳомжон Иргашев
Олтин
-70 кг
Абдуллоҳ Мадаминов
Олтин
-80 кг
Фазлиддин Эркинбоев
Олтин
+90 кг
Озодбек Алиев
Кумуш
-85 кг
Норбек Абдуллаев
Кумуш
-90 кг
Самир Собиров
Бронза
-55 кг
Фарёзбек Дўсматов
Бронза
-60 кг
Абдураҳмон Маҳмуджонов
Бронза
-75 кг
Абдулазиз Абдулҳамидов
Расмий натижаларга кўра, Илҳомжон Иргашев, Абдуллоҳ Мадаминов, Фазлиддин Эркинбоев ва Озодбек Алиев ўз вазн тоифаларида Осиё чемпиони бўлди. Қозоғистон учта, Ҳиндистон иккита ва Япония битта олтин медаль олган U-23 баҳсларида Ўзбекистон энг кўп чемпион етиштирган жамоага айланди.
U-19 боксчилари финалларда устунлик қилди
Ўсмирлар терма жамоамиз эса янада юқори натижа қайд этди. Финалга чиққан саккиз нафар ўзбекистонлик боксчининг еттитаси ҳал қилувчи жангда ғалаба қозонди.
Медаль
Вазн
Боксчи
Олтин
-50 кг
Ўткирбек Норқосимов
Олтин
-55 кг
Элёр Рустамов
Олтин
-60 кг
Муҳаммадризо Укимов
Олтин
-75 кг
Суҳроб Раҳматуллаев
Олтин
-80 кг
Аброр Шарипов
Олтин
-85 кг
Сардорбек Баҳромхўжаев
Олтин
-90 кг
Асадбек Султанбоев
Кумуш
+90 кг
Ислом Салихов
Бронза
-70 кг
Саидхўжа Садиллахўжаев
Ўзбекистон U-19 жамоаси ўғил болалар ўртасида ўйналган 10 та олтин медалдан еттитасини қўлга киритди. Қозоғистон икки вазнда, Корея Республикаси эса битта вазнда чемпионликка эришди.
Икки жамоанинг умумий натижаси
Жакартадаги мусобақада ўғил болалар терма жамоаларимизнинг медаллари қуйидагича тақсимланди:
Ёш тоифаси
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
U-23
4
2
3
9
U-19
7
1
1
9
Умумий
11
3
4
18
Айниқса, финаллардаги юқори самарадорлик эътиборга лойиқ: икки жамоа вакиллари ҳал қилувчи жангларнинг аксариятини ғалаба билан якунлади.
20 мамлакат орасидаги катта ғалаба
U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги Осиё чемпионати 3–16 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакартада ўтказилди. Мусобақада 20 та миллий федерациядан 329 нафар боксчи иштирок этди.
Ўзбекистоннинг ҳар икки ўғил болалар жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи бўлиши мамлакат боксининг яқин келажаги учун катта натижадир. Жакартада чемпион бўлган ёш спортчилар кейинчалик катталар терма жамоаси, жаҳон чемпионатлари ва Олимпия ўйинларида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиши кутилмоқда.
Сизнингча, Жакартада чемпион бўлган боксчилардан қайси бири келажакда Олимпия олтинини қўлга киритади?
…