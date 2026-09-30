Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг футбол турнирида Жанубий Корея терма жамоаси Хитойни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, илк финалчи бўлди.
- Учрашувда ҳисобни аввалига хитойлик Ван Юй Вей очган бўлса-да, кореяликлар Ли Ён Жун ва Бае Жун Хўнинг голлари эвазига ғалабага эришди.
- Шу тариқа, Жанубий Корея Осиё ўйинлари тарихида кетма-кет тўртинчи марта финалга йўл олди.
Осиё ўйинларининг футбол турнирида эркаклар терма жамоалари ўртасидаги муросасиз баҳсларнинг дастлабки финалчиси аниқланди. Биринчи яримфинал тўқнашувида амалдаги чемпион Жанубий Корея терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушиб, қийин кечган баҳсда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашувда ҳисобни 23-дақиқада хитойлик Ван Юй Вэй очган бўлса-да, кореяликлар босимни ошириб, 33-дақиқада Ли Ён Жуннинг бош билан йўллаган аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлимнинг кульминацион нуқтаси 82-дақиқага тўғри келди: Баэ Жун Ҳо рақиб дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, ўз жамоасига олтин медаллар учун финал йўлланмасини тақдим этди. Шу тариқа, Жанубий Корея Осиё ўйинлари тарихида кетма-кет тўртинчи марта финал босқичига йўл олди. Энди кореяликларнинг чемпионлик учун ҳал қилувчи баҳсдаги рақиби параллел равишда кечаётган Ўзбекистон — Япония яримфиналида аниқланади.
«Иродали камбэк, 82-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва тарихий серия»: 5 та асосий нуқта
Жанубий Корея — Хитой яримфинал тўқнашуви бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Биринчи расмий финалчи маълум бўлди: Жанубий Корея яримфинал баҳсида Хитойни 2:1 ҳисобида енгиб, олтин медаллар учун ўйинга йўл олди;
Хитойнинг тезкор голи: Ван Юй Вэй 23-дақиқада ҳисобни очиб, Хитойни олдинга олиб чиқди;
Ли Ён Жундан мувозанат зарбаси: Кореяликлар орадан 10 дақиқа ўтиб, 33-дақиқада Ли Ён Жуннинг бош билан йўллаган зарбаси орқали ҳисобни тенглаштирди;
Баэ Жун Ҳо финал эшигини очди: Учрашув тақдирини 82-дақиқада Баэ Жун Ҳо томонидан киритилган чиройли гол ҳал қилди;
Кетма-кет 4-финал рекорди: Жанубий Корея қитъа миқёсидаги Осиё ўйинларида қаторасига тўртинчи бор финал иштирокчисига айланди.
Жанубий Корея — Хитой яримфинал учрашуви протоколи ва натижалар таснифи
Яримфинал беллашувининг техник параметрлари, голлар хронологияси ва мусобақадаги мақоми таҳлили:
Мусобақа ва кўрсаткич мезонлари
Жанубий Корея терма жамоаси
Хитой терма жамоаси
Якуний ҳисоб
2 : 1 (иродали камбэк ва ғалаба)
1 : 2 (мағлубият)
Биринчи бўлим натижаси
1 : 1 (мувозанат тикланди)
1 : 1 (дастлабки устунлик бой берилди)
Киритилган голлар вақти
Ли Ён Жун (33-дақ.), Баэ Жун Ҳо (82-дақ.)
Ван Юй Вэй (23-дақиқа)
Тарихий муваффақият
Кетма-кет 4-бор Осиё ўйинлари финалига чиқиш
Финалдан мосуво бўлиб, 3-ўрин (бронза) учун курашади
Навбатдаги босқич ва рақиб
Финалчи: Рақиб Ўзбекистон ёки Япония бўлади
Бронза медали учун баҳсга йўл олади
Футбол ва стратегик таҳлил: Нега Кореянинг финалга чиқиши рақиблар учун оғир синов?
Халқаро футбол таҳлилчилари, шарҳловчилар ва Осиё футболи экспертларининг хулосалари:
«Осиё ўйинларидаги гегемонлик»: Жанубий Корея ёшлар футболи мазкур турнирда узоқ йиллардан буён яккаҳокимлик қилиб келмоқда; уларнинг қаторасига 4 та мусобақада финалга етиб келиши таркиб сифати, жисмоний тайёргарлик ва турнир тажрибаси жуда юқори эканидан далолат беради;
Камбэк ва характер мактаби: Учрашув бошида 0:1 ҳисобида ютқазаётган жамоанинг саросимага тушмай, 82-дақиқагача тизимли босим ўтказиб ғалабани илиб кетиши кореяликларнинг руҳий жиҳатдан қанчалик чиниққанини кўрсатди; бу финалдаги ҳар қандай рақибдан 90 дақиқа тўлиқ концентрацияни талаб қилади;
Ўзбекистон учун потенциал финал интригаси: Агар Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Япония устидан ғалаба қозонса, қитъа мухлислари узоқ кутган Осиёнинг энг кучли икки ёшлар жамоаси — Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги суперфиналга гувоҳ бўлади.
Сизнингча, Жанубий Кореянинг финалдаги рақиби қайси жамоа — Ўзбекистонми ёки Япония бўлади? Агар вакилларимиз финалга чиқса, Осиё ўйинларининг кетма-кет тўрт карра финалчиси бўлган Корея гегемонлигини синдириб, қитъа олтин медалини юртимизга олиб кела оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу қайноқ яримфинал таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…