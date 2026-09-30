Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди

·71·Спорт
Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг футбол турнирида Жанубий Корея терма жамоаси Хитойни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, илк финалчи бўлди.
  • Учрашувда ҳисобни аввалига хитойлик Ван Юй Вей очган бўлса-да, кореяликлар Ли Ён Жун ва Бае Жун Хўнинг голлари эвазига ғалабага эришди.
  • Шу тариқа, Жанубий Корея Осиё ўйинлари тарихида кетма-кет тўртинчи марта финалга йўл олди.

Осиё ўйинларининг футбол турнирида эркаклар терма жамоалари ўртасидаги муросасиз баҳсларнинг дастлабки финалчиси аниқланди. Биринчи яримфинал тўқнашувида амалдаги чемпион Жанубий Корея терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушиб, қийин кечган баҳсда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашувда ҳисобни 23-дақиқада хитойлик Ван Юй Вэй очган бўлса-да, кореяликлар босимни ошириб, 33-дақиқада Ли Ён Жуннинг бош билан йўллаган аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади.

Иккинчи бўлимнинг кульминацион нуқтаси 82-дақиқага тўғри келди: Баэ Жун Ҳо рақиб дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, ўз жамоасига олтин медаллар учун финал йўлланмасини тақдим этди. Шу тариқа, Жанубий Корея Осиё ўйинлари тарихида кетма-кет тўртинчи марта финал босқичига йўл олди. Энди кореяликларнинг чемпионлик учун ҳал қилувчи баҳсдаги рақиби параллел равишда кечаётган Ўзбекистон — Япония яримфиналида аниқланади.

«Иродали камбэк, 82-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва тарихий серия»: 5 та асосий нуқта

Жанубий КореяХитой яримфинал тўқнашуви бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Биринчи расмий финалчи маълум бўлди: Жанубий Корея яримфинал баҳсида Хитойни 2:1 ҳисобида енгиб, олтин медаллар учун ўйинга йўл олди;

  • Хитойнинг тезкор голи: Ван Юй Вэй 23-дақиқада ҳисобни очиб, Хитойни олдинга олиб чиқди;

  • Ли Ён Жундан мувозанат зарбаси: Кореяликлар орадан 10 дақиқа ўтиб, 33-дақиқада Ли Ён Жуннинг бош билан йўллаган зарбаси орқали ҳисобни тенглаштирди;

  • Баэ Жун Ҳо финал эшигини очди: Учрашув тақдирини 82-дақиқада Баэ Жун Ҳо томонидан киритилган чиройли гол ҳал қилди;

  • Кетма-кет 4-финал рекорди: Жанубий Корея қитъа миқёсидаги Осиё ўйинларида қаторасига тўртинчи бор финал иштирокчисига айланди.

Жанубий Корея — Хитой яримфинал учрашуви протоколи ва натижалар таснифи

Яримфинал беллашувининг техник параметрлари, голлар хронологияси ва мусобақадаги мақоми таҳлили:

Мусобақа ва кўрсаткич мезонлари

Жанубий Корея терма жамоаси

Хитой терма жамоаси

Якуний ҳисоб

2 : 1 (иродали камбэк ва ғалаба)

1 : 2 (мағлубият)

Биринчи бўлим натижаси

1 : 1 (мувозанат тикланди)

1 : 1 (дастлабки устунлик бой берилди)

Киритилган голлар вақти

Ли Ён Жун (33-дақ.), Баэ Жун Ҳо (82-дақ.)

Ван Юй Вэй (23-дақиқа)

Тарихий муваффақият

Кетма-кет 4-бор Осиё ўйинлари финалига чиқиш

Финалдан мосуво бўлиб, 3-ўрин (бронза) учун курашади

Навбатдаги босқич ва рақиб

Финалчи: Рақиб Ўзбекистон ёки Япония бўлади

Бронза медали учун баҳсга йўл олади

Футбол ва стратегик таҳлил: Нега Кореянинг финалга чиқиши рақиблар учун оғир синов?

Халқаро футбол таҳлилчилари, шарҳловчилар ва Осиё футболи экспертларининг хулосалари:

  • «Осиё ўйинларидаги гегемонлик»: Жанубий Корея ёшлар футболи мазкур турнирда узоқ йиллардан буён яккаҳокимлик қилиб келмоқда; уларнинг қаторасига 4 та мусобақада финалга етиб келиши таркиб сифати, жисмоний тайёргарлик ва турнир тажрибаси жуда юқори эканидан далолат беради;

  • Камбэк ва характер мактаби: Учрашув бошида 0:1 ҳисобида ютқазаётган жамоанинг саросимага тушмай, 82-дақиқагача тизимли босим ўтказиб ғалабани илиб кетиши кореяликларнинг руҳий жиҳатдан қанчалик чиниққанини кўрсатди; бу финалдаги ҳар қандай рақибдан 90 дақиқа тўлиқ концентрацияни талаб қилади;

  • Ўзбекистон учун потенциал финал интригаси: Агар Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Япония устидан ғалаба қозонса, қитъа мухлислари узоқ кутган Осиёнинг энг кучли икки ёшлар жамоаси — Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги суперфиналга гувоҳ бўлади.

Сизнингча, Жанубий Кореянинг финалдаги рақиби қайси жамоа — Ўзбекистонми ёки Япония бўлади? Агар вакилларимиз финалга чиқса, Осиё ўйинларининг кетма-кет тўрт карра финалчиси бўлган Корея гегемонлигини синдириб, қитъа олтин медалини юртимизга олиб кела оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу қайноқ яримфинал таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Жанубий КореяОсиё ўйинлариХитойУзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби11 сентябр 08:11Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!28 сентябр 23:129 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди25 сентябр 18:59Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Янги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилдиЯнги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилди23 сентябр 16:32Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди28 сентябр 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди