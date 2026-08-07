Дунёнинг энг кучли паспортлари эълон қилинди: Янги глобал рейтинг...

·113·Дунё
Дунёнинг энг кучли паспортлари эълон қилинди: Янги глобал рейтинг...
Қисқача

Ҳенлей Пасспорт Индех 2026 йилги рейтингида Сингапур паспорти 192 та визасиз йўналиш билан дунёнинг энг кучли паспорти деб топилди. Япония, Жанубий Корея ва Бирлашган Араб Амирликлари 188 та визасиз йўналиш билан иккинчи ўринни бўлишиб олди. БАА сўнгги 20 йил ичида визасиз йўналишлар сонини 153 тага ошириб, жами 188 тага етказди.

Henley Passport Index халқаро ташкилоти 2026 йилги дунёнинг энг қудратли паспортлари рейтингини тақдим этди. Рейтинг мамлакат фуқароларининг олдиндан виза расмийлаштирмасдан ташриф буюриши мумкин бўлган давлат ва ҳудудлари сони асосида шакллантирилди.

Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, глобал ҳаракатланиш ва саёҳатлар соҳасида Осиё давлатларининг мавқеи ва дипломатик таъсири мисли кўрилмаган даражада кучайган.

Осиё гегемонлиги: Дастлабки тўртта ўрин Осиёда!

2026 йилги рейтинг натижаларига кўра, Сингапур паспорти дунёнинг энг кучли паспорти деб эътироф этилди. Сингапурликлар ҳозирда дунё бўйлаб 192 та йўналишга визасиз ташриф буюришлари мумкин (маълумот учун, 2016 йилда бу кўрсаткич 173 тани ташкил этган эди).

Фахрли иккинчи ўринни бирданига учта Осиё гиганти бўлишиб олди:

Ушбу мамлакатлар фуқаролари дунёнинг 188 та давлатига ҳеч қандай визасиз эркин кириш имкониятига эга.

Рекорд сакраш: БАА сўнгги 20 йил ичида тарихий кўрсаткич қайд этди. Мамлакат визасиз йўналишлар сонини 153 тага ошириб, жами 188 тага етказди. Бу фаол дипломатик алоқалар ва иқтисодий тараққиёт мевасидир.

Европа ва Шимолий Америкадаги вазият

Европа ва Шимолий Америка давлатлари ҳам барқарорликни сақлаб қолмоқда, аммо Осиё давлатларининг тезкор ўсиши фонида уларнинг рейтинги бироз пасайган.

Европа давлатлари:

  • Норвегия — 5-ўрин (186 та визасиз йўналиш)

  • Швейцария — 6-ўрин (185 та йўналиш)

  • Европа Иттифоқи ва Буюк Британия — ўртача 184 та давлатга визасиз кириш имкони.

Шимолий Америка:

  • Канада — 183 та йўналиш

  • АҚШ — 180 та йўналиш

Гарчи Канада ва АҚШ 2016 йилга нисбатан визасиз йўналишлар сонини кўпайтирган бўлса-да, бошқа мамлакатлар жуда жадал суръатлар билан ривожлангани сабабли рейтинг жадвалида пастки қаторларга сурилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

СингапурЯпонияЖанубий КореяБирлашган Араб АмирликлариХенли Паспорт Индекс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди