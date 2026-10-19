Парма — Торино: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Парма — Торино учрашуви 19 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Парма бошланғич таркиби: 40. Корви Э., 10. Бернабе А., 27. Бритшги С., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Г., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.
Парма захирадагилари: 29. Карбони Ф., 8. Кремаски Б., 30. Даффара Г., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 72. Дробнич Д., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 32. Ордонес К., 4. Сьерро В.
Парма бош мураббийи: Джилардино А.
Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 19. Адамс К., 45. Белгали Р., 21. Браганса Д., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.
Торино захирадагилари: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи К., 5. Комерт Э., 28. Фитц-Джим К., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 13. Родригес Р., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.
Торино бош мураббийи: Абате И.
Изоҳлар 0
…