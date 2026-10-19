Парма — Торино: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Парма — Торино: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ПармаТорино учрашуви 19 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Парма бошланғич таркиби: 40. Корви Э., 10. Бернабе А., 27. Бритшги С., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Г., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.

Парма захирадагилари: 29. Карбони Ф., 8. Кремаски Б., 30. Даффара Г., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 72. Дробнич Д., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 32. Ордонес К., 4. Сьерро В.

Парма бош мураббийи: Джилардино А.

Торино бошланғич таркиби: 20. Лукас Перри, 19. Адамс К., 45. Белгали Р., 21. Браганса Д., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.

Торино захирадагилари: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи К., 5. Комерт Э., 28. Фитц-Джим К., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 13. Родригес Р., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Торино бош мураббийи: Абате И.

ПармаТориноИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди11 октябр 08:58«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?15 август 09:28Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёрПарма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёр7 август 02:58Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқдаПарма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда7 август 02:17PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилдиPSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилди3 август 10:50Парма Милан академиясининг яна бир иқтидорли юлдузига кўз тикмоқдаПарма Милан академиясининг яна бир иқтидорли юлдузига кўз тикмоқда23 июл 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия