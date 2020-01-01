Хайр Олимпиада, хайр Токио
U-23 Осиё чемпионати 3-ўрин учун Австралия - Ўзбекистон олимпия терма жамоалари ўртасидаги баҳс якунланди.
U-23 Осиё чемпионати
Учинчи ўрин учун баҳс
Австралия - Ўзбекистон 1:0
Гол: Николас Д'Агостино (47)
Четлатиш: Ойбек Бозоров (59)
Австралия U-23: 1.Томас Гловер, 3.Алекс Герсбах, 4.Дилан Райан, 6.Тасс Мордоукоутас, 7.Рами Нажжарине, 8.Зак Данкан, 11.Рено Пископо, 14.Томас Денг, 15.Николас Д'Агостино, 17.Киану Баккус, 19.Даниэль Боуман.
Захира: 12.Жордан Холмес, 18.Даниэль Маргуш, 2.Габриэл Клеур, 9.Алҳассан Туре, 10.Денис Генерау, 13.Аиден О'Нейл, 16.Трент Бухагиар, 20.Коннор О'Тил, 21.Якоб Италиано, 22.Бен Фолами, 23.Коннор Меткалфе.
Ўзбекистон U-23: 1.Абдувоҳид Неъматов, 2.Ислом Қобилов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Абдулла Абдуллаев, 6.Азиз Ғаниев, 8.Нурилло Тўхтасинов, 9.Жасурбек Яхшибоев, 10.Бобир Абдихолиқов, 11.Миржаҳон Мираҳмадов, 19.Илҳом Алижонов, 20.Ҳусниддин Алиқулов, .
Захира: 12.Машҳуржон Муҳаммаджонов, 21.Низомиддин Зиёвутдинов, 5.Дилшод Саитов, 7.Шароф Мухитдинов, 13.Шерзод Насруллаев, 14.Аброрбек Исмоилов, 15.Ойбек Рустамов, 16.Азизбек Амонов, 17.Ислом Кенжабоев, 18.Достон Ибрагимов, 22.Санжар Қодирқулов, 23.Ойбек Бозоров.
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