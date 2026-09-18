iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди

·11·Техно
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди

Смартфон бозорининг асосий флагманлари ҳисобланган iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг имкониятлари ўзаро солиштирилди. Машҳур ixbt.com нашри ва таниқли техноблогер СуперСаф томонидан эълон қилинган йирик таққослаш материалида ҳар икки қурилманинг суратга олиш ҳамда видео ёзиш жараёнидаги устун ва заиф томонлари яққол кўрсатиб берилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ва фойдаланувчилар эътиборини тортган ушбу таққослаш замонавий мобил фотография қайси йўналишда ривожланиб бораётганини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Ҳар икки бренд ўз қурилмаларида энг илғор технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларини татбиқ этгани боис, якуний натижалар кескин фарқ қилиши кутилганди.

Суратга олишда асосий фарқлар

Ўтказилган синов натижаларига кўра, таққослашда ягона ва мутлақ ғолиб аниқлангани йўқ. Ҳар икки смартфон муайян шароитларда ўзининг энг яхши хусусиятларини намойиш эта олди. Хусусан, Apple флагмани қоронғи муҳитда ва етарли бўлмаган ёруғлик шароитида юқори сифатли кадрларни тақдим этишда устунликка эга бўлди.

Шунингдек, ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 Pro Max табиийроқ ранглар палитраси, сифатли портрет суратлари ва видео ёзиш жараёнида кенгайтирилган динамик диапазони билан ажралиб турди. Бу эса кундалик ҳаётда табиий кадрларни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун муҳим омил саналади.

Оптик имкониятлар ва масофали суратга олиш

Бошқа томондан, Samsung Galaxy S26 Ultra ўзининг техник имкониятларини бошқа йўналишларда кўрсата олди. Хусусан, ушбу қурилма ўта кенг бурчакли камера ёрдамида олинган кадрларда ва макросъёмка жараёнида юқори деталлаштириш даражасини намойиш этди.

Бундан ташқари, Galaxy S26 Ultra модели 100× гача бўлган масофали зум (яқинлаштириш) имкониятида яққол устунликка эга чиқди. Бу узоқдаги объектларни суратга олишни хуш кўрадиган фойдаланувчилар учун катта устунлик ҳисобланади.

Фойдаланувчилар ўртасидаги муҳокамаларда ҳам фикрлар икки хил бўлди. Бир гуруҳ фойдаланувчилар Apple томонидан тақдим этилган мувозанатли тери туслари ва атроф-муҳит рангларини маъқуллаган бўлса, бошқалар Samsung суратлари бироз кулранг ва сўлғинроқ чиққанини қайд этишди.

ИпҳонеSamsungКамераТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажБугун, 03:59NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиNASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиБугун, 03:50Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиБугун, 01:53Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиXiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиКеча, 22:53Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади