iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди
Смартфон бозорининг асосий флагманлари ҳисобланган iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг имкониятлари ўзаро солиштирилди. Машҳур ixbt.com нашри ва таниқли техноблогер СуперСаф томонидан эълон қилинган йирик таққослаш материалида ҳар икки қурилманинг суратга олиш ҳамда видео ёзиш жараёнидаги устун ва заиф томонлари яққол кўрсатиб берилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар ва фойдаланувчилар эътиборини тортган ушбу таққослаш замонавий мобил фотография қайси йўналишда ривожланиб бораётганини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Ҳар икки бренд ўз қурилмаларида энг илғор технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларини татбиқ этгани боис, якуний натижалар кескин фарқ қилиши кутилганди.
Суратга олишда асосий фарқларЎтказилган синов натижаларига кўра, таққослашда ягона ва мутлақ ғолиб аниқлангани йўқ. Ҳар икки смартфон муайян шароитларда ўзининг энг яхши хусусиятларини намойиш эта олди. Хусусан, Apple флагмани қоронғи муҳитда ва етарли бўлмаган ёруғлик шароитида юқори сифатли кадрларни тақдим этишда устунликка эга бўлди.
Шунингдек, ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 Pro Max табиийроқ ранглар палитраси, сифатли портрет суратлари ва видео ёзиш жараёнида кенгайтирилган динамик диапазони билан ажралиб турди. Бу эса кундалик ҳаётда табиий кадрларни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун муҳим омил саналади.
Оптик имкониятлар ва масофали суратга олишБошқа томондан, Samsung Galaxy S26 Ultra ўзининг техник имкониятларини бошқа йўналишларда кўрсата олди. Хусусан, ушбу қурилма ўта кенг бурчакли камера ёрдамида олинган кадрларда ва макросъёмка жараёнида юқори деталлаштириш даражасини намойиш этди.
Бундан ташқари, Galaxy S26 Ultra модели 100× гача бўлган масофали зум (яқинлаштириш) имкониятида яққол устунликка эга чиқди. Бу узоқдаги объектларни суратга олишни хуш кўрадиган фойдаланувчилар учун катта устунлик ҳисобланади.
Фойдаланувчилар ўртасидаги муҳокамаларда ҳам фикрлар икки хил бўлди. Бир гуруҳ фойдаланувчилар Apple томонидан тақдим этилган мувозанатли тери туслари ва атроф-муҳит рангларини маъқуллаган бўлса, бошқалар Samsung суратлари бироз кулранг ва сўлғинроқ чиққанини қайд этишди.
Изоҳлар 0
…