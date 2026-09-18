Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!

·29·Жамият
Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Оҳангарон туманида йирик саноат обекти қурилиши жараёнида бош пудратчи МЧЖ раҳбари, ёрдамчи пудратчидан 1,2 млрд сўм қарзни тўлаш эвазига 83,5 минг доллар талаб қилган.
  • Тадбиркор ўз меҳнати ортидан келган маблағини ололмай, ДХХга мурожаат қилган.
  • ДХХ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор амалиёт натижасида бош пудратчи МЧЖ раҳбари 83,5 минг доллар талаб қилинган пулни олаётган пайтда қўлга олинди.

Оҳангарон туманидаги йирик саноат объекти қурилиши атрофида мислсиз товламачилик фош этилди! Объект ички йўлларини сифатли асфальтлаб топширган тадбиркор ўз меҳнати ортидан келган миллиардлаб сўм пулни ололмай сарсон бўлган бир пайтда, бош пудратчи ундан яна катта миқдорда «улуш» талаб қилиб туриб олди.

Аммо нафс қурбонига айланган масъул шахснинг режаси ДХХ ходимларининг тезкор амалиёти натижасида чилпарчин бўлди. Хўш, фирибгарлик схемаси қандай ишлатилган ва 83,5 минг долларлик пул ушланишида нималар маълум бўлди?

Миллиардлик шартнома ва тўланмаган қарз

Давлат хавфсизлик хизмати берган маълумотларга кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечган:

  • 3,7 млрд сўмлик шартнома: Жорий йилнинг апрел ойида паррандачилик фабрикаси қурилиши бўйича бош пудратчи ҳисобланган МЧЖ раҳбари бошқа бир корхона билан ички йўлларни асфальтлаш бўйича расмий келишув тузган;

  • Иш бажарилди, пул эса йўқ: Ёрдамчи пудратчи барча қурилиш-асфальтлаш ишларини сифатли якунлаган;

  • Қисман тўлов: Бош пудратчи келишилган сумманинг 2,5 млрд сўмини ўтказиб бериб, қолган 1,2 млрд сўмни тўламай пайсалга солган.

Очиқчасига товламачилик: Ўз пулини олиш учун 83,5 минг доллар «солиқ»

«Бош пудратчи МЧЖ раҳбари асфальтлаш ишларини бириктириб бергани ва музлатиб қўйилган 1,2 млрд сўм қарзни ҳисоб рақамига ўтказиб бериши эвазига ёрдамчи корхона таъсисчисидан нақ 83,5 минг АҚШ доллари талаб қилган».

Ҳалол пешона тери билан ишлаб топган маблағини ундира олмаган тадбиркор тегишли органларга мурожаат қилишга мажбур бўлган.

Тезкор қўлга олиш ва тергов тафсилотлари

Иш тафсилоти

Ҳолат ва олинган чоралар

Ҳаракат қилган органлар

ДХХ Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти

Ушланган шахс

Бош пудратчи МЧЖ раҳбари

Ашёвий далил

Талаб қилинган 83 500 АҚШ долларини олаётганда ашёвий далил билан қўлга олинди

Ҳуқуқий оқибат

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

Сизнингча, қурилиш соҳасида ёрдамчи пудратчиларни «синдириш» ва пулларини бермасдан улуш талаб қилиш схемаларига қандай қилиб тўлиқ чек қўйиш мумкин? Назорат механизмида қандай камчилик бор?

Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва қурилиш ҳамда бизнес соҳасидаги танишларингизга ушбу огоҳлантирувчи тезкор хабарни Телеграм орқали юборинг!

Оҳангарон тумани қурилишМЧЖДХХТовламачилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинКеча, 19:44Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаКеча, 19:38Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиКеча, 18:04Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКеча, 15:42Метро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиМетро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиКеча, 12:16Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиКеча, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)