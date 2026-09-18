Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оҳангарон туманида йирик саноат обекти қурилиши жараёнида бош пудратчи МЧЖ раҳбари, ёрдамчи пудратчидан 1,2 млрд сўм қарзни тўлаш эвазига 83,5 минг доллар талаб қилган.
- Тадбиркор ўз меҳнати ортидан келган маблағини ололмай, ДХХга мурожаат қилган.
- ДХХ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор амалиёт натижасида бош пудратчи МЧЖ раҳбари 83,5 минг доллар талаб қилинган пулни олаётган пайтда қўлга олинди.
Оҳангарон туманидаги йирик саноат объекти қурилиши атрофида мислсиз товламачилик фош этилди! Объект ички йўлларини сифатли асфальтлаб топширган тадбиркор ўз меҳнати ортидан келган миллиардлаб сўм пулни ололмай сарсон бўлган бир пайтда, бош пудратчи ундан яна катта миқдорда «улуш» талаб қилиб туриб олди.
Аммо нафс қурбонига айланган масъул шахснинг режаси ДХХ ходимларининг тезкор амалиёти натижасида чилпарчин бўлди. Хўш, фирибгарлик схемаси қандай ишлатилган ва 83,5 минг долларлик пул ушланишида нималар маълум бўлди?
Миллиардлик шартнома ва тўланмаган қарз
Давлат хавфсизлик хизмати берган маълумотларга кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечган:
3,7 млрд сўмлик шартнома: Жорий йилнинг апрел ойида паррандачилик фабрикаси қурилиши бўйича бош пудратчи ҳисобланган МЧЖ раҳбари бошқа бир корхона билан ички йўлларни асфальтлаш бўйича расмий келишув тузган;
Иш бажарилди, пул эса йўқ: Ёрдамчи пудратчи барча қурилиш-асфальтлаш ишларини сифатли якунлаган;
Қисман тўлов: Бош пудратчи келишилган сумманинг 2,5 млрд сўмини ўтказиб бериб, қолган 1,2 млрд сўмни тўламай пайсалга солган.
Очиқчасига товламачилик: Ўз пулини олиш учун 83,5 минг доллар «солиқ»
«Бош пудратчи МЧЖ раҳбари асфальтлаш ишларини бириктириб бергани ва музлатиб қўйилган 1,2 млрд сўм қарзни ҳисоб рақамига ўтказиб бериши эвазига ёрдамчи корхона таъсисчисидан нақ 83,5 минг АҚШ доллари талаб қилган».
Ҳалол пешона тери билан ишлаб топган маблағини ундира олмаган тадбиркор тегишли органларга мурожаат қилишга мажбур бўлган.
Тезкор қўлга олиш ва тергов тафсилотлари
Иш тафсилоти
Ҳолат ва олинган чоралар
Ҳаракат қилган органлар
ДХХ Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти
Ушланган шахс
Бош пудратчи МЧЖ раҳбари
Ашёвий далил
Талаб қилинган 83 500 АҚШ долларини олаётганда ашёвий далил билан қўлга олинди
Ҳуқуқий оқибат
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Сизнингча, қурилиш соҳасида ёрдамчи пудратчиларни «синдириш» ва пулларини бермасдан улуш талаб қилиш схемаларига қандай қилиб тўлиқ чек қўйиш мумкин? Назорат механизмида қандай камчилик бор?
Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва қурилиш ҳамда бизнес соҳасидаги танишларингизга ушбу огоҳлантирувчи тезкор хабарни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…