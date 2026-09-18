Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди
Интер Маями жамоаси сафида навбатдаги совринни қўлга киритган Лионель Месси майдон узра қизғин муҳокамалар марказида бўлди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз футболчи Кампеонес кубоги финалидан сўнг Шимолий Америка проф-лигаси (MLS) комиссари Дон Гарбер билан кутилмаган ва жиддий тус олган мулоқот чоғида кўрсатилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур воқеа жамоанинг Мексиканинг Круз Азул клубига қарши кечган учрашувидаги ғалабасидан кейин тўғридан-тўғри майдон майсазорида содир бўлган. Беллашувда Интер Маями рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, навбатдаги нуфузли совринга эга чиққан эди.
Юбилей гол ва кутилмаган баҳсУшбу учрашув Лионель Месси учун шахсий фаолиятида ҳам муҳим аҳамият касб этди. Тажрибали ҳужумчи мазкур баҳсда ўзининг клуб сафидаги юбилей — 100-голини киритишга муваффақ бўлди ва жамоасининг ишончли ғалабасини таъминлади. Бироқ ўйиндан кейинги қувончли лаҳзалар лигадаги раҳбар билан юзага келган баҳс сабаб бироз сояда қолди.
Тарқалган видеолавҳаларда аргентиналик футболчи Дон Гарбер билан суҳбат чоғида бир неча бор қўл силтаб, унга бармоғи билан ишора қилгани ва ҳаяжонли тарзда ўз фикрларини билдираётгани яққол акс этган. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида турли тахминлар ҳамда қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди.
Томонларнинг сукутиҲозирча мазкур кутилмаган баҳс-мунозаранинг асосий сабаби ошкор этилмаяпти. Goal.com нашрининг маълумотига кўра, MLS раҳбарияти юзага келган вазият юзасидан изоҳ беришдан бош тортган. Ўз навбатида, Интер Маями клуби ҳам матбуот хизмати сўровига дарҳол жавоб қайтармаган.
Маълумот учун, ушбу муваффақият Лионель Месси Флорида штатига кўчиб ўтганидан бери жамоа қўлга киритган навбатдаги йирик соврин бўлди. Клуб бунгача 2023-йилда Леагуес Куп, 2024-йилда Суппортерс' Шиелд ҳамда 2025-йилда MLS Кубогини қўлга киритган эди.
Ҳозирча расмий идоралар ва футболчининг ўзи бу ҳодиса бўйича сукут сақламоқда. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари эса ортиқча миш-мишларга эътибор қаратмаган ҳолда, олдинда турган ўйинларга тайёргарлик кўришга ҳамда мавсумдаги барқарор ўйинларини давом эттиришга эътибор қаратмоқда.
Изоҳлар 0
…