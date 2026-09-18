Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди

·0·Спорт
Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди

Интер Маями жамоаси сафида навбатдаги совринни қўлга киритган Лионель Месси майдон узра қизғин муҳокамалар марказида бўлди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз футболчи Кампеонес кубоги финалидан сўнг Шимолий Америка проф-лигаси (MLS) комиссари Дон Гарбер билан кутилмаган ва жиддий тус олган мулоқот чоғида кўрсатилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур воқеа жамоанинг Мексиканинг Круз Азул клубига қарши кечган учрашувидаги ғалабасидан кейин тўғридан-тўғри майдон майсазорида содир бўлган. Беллашувда Интер Маями рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, навбатдаги нуфузли совринга эга чиққан эди.

Юбилей гол ва кутилмаган баҳс

Ушбу учрашув Лионель Месси учун шахсий фаолиятида ҳам муҳим аҳамият касб этди. Тажрибали ҳужумчи мазкур баҳсда ўзининг клуб сафидаги юбилей — 100-голини киритишга муваффақ бўлди ва жамоасининг ишончли ғалабасини таъминлади. Бироқ ўйиндан кейинги қувончли лаҳзалар лигадаги раҳбар билан юзага келган баҳс сабаб бироз сояда қолди.

Тарқалган видеолавҳаларда аргентиналик футболчи Дон Гарбер билан суҳбат чоғида бир неча бор қўл силтаб, унга бармоғи билан ишора қилгани ва ҳаяжонли тарзда ўз фикрларини билдираётгани яққол акс этган. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида турли тахминлар ҳамда қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди.

Томонларнинг сукути

Ҳозирча мазкур кутилмаган баҳс-мунозаранинг асосий сабаби ошкор этилмаяпти. Goal.com нашрининг маълумотига кўра, MLS раҳбарияти юзага келган вазият юзасидан изоҳ беришдан бош тортган. Ўз навбатида, Интер Маями клуби ҳам матбуот хизмати сўровига дарҳол жавоб қайтармаган.

Маълумот учун, ушбу муваффақият Лионель Месси Флорида штатига кўчиб ўтганидан бери жамоа қўлга киритган навбатдаги йирик соврин бўлди. Клуб бунгача 2023-йилда Леагуес Куп, 2024-йилда Суппортерс' Шиелд ҳамда 2025-йилда MLS Кубогини қўлга киритган эди.

Ҳозирча расмий идоралар ва футболчининг ўзи бу ҳодиса бўйича сукут сақламоқда. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари эса ортиқча миш-мишларга эътибор қаратмаган ҳолда, олдинда турган ўйинларга тайёргарлик кўришга ҳамда мавсумдаги барқарор ўйинларини давом эттиришга эътибор қаратмоқда.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSДон ГарберФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Бугун, 06:08Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 05:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг