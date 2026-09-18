Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва АҚШ радиация ҳамда ядро хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида ўзаро англашув меморандумини имзолади.
- Ушбу ҳужжат лицензиялаш, инспексия, норматив базани такомиллаштириш, аварияларга тайёргарлик ва мутахассислар малакасини ошириш каби йўналишларни қамраб олади.
- Меморандум Ўзбекистоннинг Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси А. Рафиқов ва АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси раиси Ҳ. К.
Ўзбекистон ва АҚШ радиация ҳамда ядро хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқади. Икки мамлакатнинг тартибга солиш органлари ўзаро англашув меморандумини имзолади.
Ҳужжат лицензиялаш ва инспекция ишларидан тортиб, эҳтимолий ядровий аварияларга тайёргарлик, норматив базани такомиллаштириш ва мутахассислар малакасини оширишгача бўлган йўналишларни қамраб олади.
Меморандум Ўзбекистон делегациясининг Атом энергияси бўйича халқаро агентликнинг 70-Бош конференциясидаги иштироки доирасида имзоланган.
1. Ҳужжатни кимлар имзолади?
Меморандумга Ўзбекистон томонидан Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси А. Рафиқов, АҚШ томонидан эса Ядровий тартибга солиш комиссияси раиси Ҳ. К. Ниэҳ имзо чеккан.
Бу ҳужжат икки давлатнинг ядро ва радиация хавфсизлиги бўйича масъул тартибга солиш органлари ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
2. Ҳамкорлик нималарни қамраб олади?
Меморандум доирасида томонлар радиация ва ядро хавфсизлигини таъминлашга оид бир қатор масалаларда тажриба алмашади.
Асосий йўналишлар:
ядровий ва радиациявий фаолиятни лицензиялаш;
инспекция ва назорат механизмлари;
норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;
эҳтимолий аварияларга тайёргарлик;
авария ҳолатларига жавоб чораларини ишлаб чиқиш;
мутахассислар малакасини ошириш;
ахборот ва амалий тажриба алмашинувини кенгайтириш.
3. Нега лицензиялаш ва инспекция муҳим?
Ядро технологияларидан тинч мақсадларда фойдаланишда хавфсизлик фақат объектнинг техник ҳолати билан чекланмайди.
Бунда фаолиятни ким амалга ошириши, қандай талаблар асосида лицензия берилиши, объектлар қай тарзда текширилиши ва хавфсизлик меъёрларига риоя этилиши қандай назорат қилиниши ҳам муҳим ҳисобланади.
Шу сабабли меморандумда лицензиялаш ва инспекция соҳасида тажриба алмашиш алоҳида ўрин эгаллаган.
4. Энг муҳим йўналишлардан бири — аварияларга тайёргарлик
Ҳужжатда эҳтимолий авария ҳолатларига тайёргарлик кўриш ва уларга жавоб чораларини ишлаб чиқиш масалалари ҳам назарда тутилган.
Бу йўналишдаги ҳамкорлик фавқулодда вазият юзага келганда масъул ташкилотларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштириш, мавжуд тажрибани ўрганиш ва хавфларни бошқариш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган.
Ядро хавфсизлигида асосий вазифа нафақат аварияга жавоб бериш, балки унинг эҳтимолий оқибатларини олдиндан баҳолаш ва тайёргарлик кўришдан иборат.
5. Мутахассислар учун ҳам янги имкониятлар
Ҳамкорликнинг яна бир муҳим қисми — кадрлар салоҳиятини ошириш.
Томонлар соҳа мутахассисларининг малакасини ошириш, ахборот алмашиш ва амалий тажриба билан ўртоқлашишни кенгайтиришни режалаштирган.
Бу эса Ўзбекистонда радиация ва ядро хавфсизлиги соҳасидаги тартибга солиш тизимини халқаро тажриба билан бойитишга хизмат қилиши мумкин.
6. Меморандумнинг амалий аҳамияти нимада?
Меморандумнинг асосий мазмуни атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш жараёнида хавфсизликни таъминлаш бўйича ҳамкорликни кучайтиришдан иборат.
Бунда АҚШнинг ядровий тартибга солиш соҳасидаги тажрибаси билан Ўзбекистонда шаклланаётган миллий тартибга солиш механизмлари ўртасида амалий алмашинувни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.
Йўналиш
Кўзда тутилган ҳамкорлик
Лицензиялаш
Тартиб ва тажриба алмашинуви
Инспекция
Назорат амалиётини такомиллаштириш
Қонунчилик
Норматив базани ривожлантириш
Авариялар
Тайёргарлик ва жавоб чоралари
Кадрлар
Мутахассислар малакасини ошириш
Ахборот
Амалий тажриба ва маълумот алмашиш
Хулоса
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида имзоланган меморандум атом энергиясидан фойдаланиш масаласининг ўзига эмас, аввало уни хавфсиз тартибга солиш ва назорат қилиш механизмларига қаратилгани билан аҳамиятли.
Лицензиялаш, инспекция, қонунчилик, аварияларга тайёргарлик ва кадрлар малакасини ошириш бўйича ҳамкорлик Ўзбекистонда радиация ва ядро хавфсизлиги тизимини ривожлантиришга қаратилган амалий йўналишларни белгилаб беради.
Энг муҳими, меморандум атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш жараёнида хавфсизлик талабларини таъминлаш бўйича икки мамлакат тартибга солиш органлари ўртасидаги мулоқотни янада кучайтириш учун асос яратади.
Изоҳлар 0
…