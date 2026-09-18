Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради

·17·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон ва АҚШ радиация ҳамда ядро хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида ўзаро англашув меморандумини имзолади.
  • Ушбу ҳужжат лицензиялаш, инспексия, норматив базани такомиллаштириш, аварияларга тайёргарлик ва мутахассислар малакасини ошириш каби йўналишларни қамраб олади.
  • Меморандум Ўзбекистоннинг Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси А. Рафиқов ва АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси раиси Ҳ. К.

Ўзбекистон ва АҚШ радиация ҳамда ядро хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқади. Икки мамлакатнинг тартибга солиш органлари ўзаро англашув меморандумини имзолади.

Ҳужжат лицензиялаш ва инспекция ишларидан тортиб, эҳтимолий ядровий аварияларга тайёргарлик, норматив базани такомиллаштириш ва мутахассислар малакасини оширишгача бўлган йўналишларни қамраб олади.

Меморандум Ўзбекистон делегациясининг Атом энергияси бўйича халқаро агентликнинг 70-Бош конференциясидаги иштироки доирасида имзоланган.

1. Ҳужжатни кимлар имзолади?

Меморандумга Ўзбекистон томонидан Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси А. Рафиқов, АҚШ томонидан эса Ядровий тартибга солиш комиссияси раиси Ҳ. К. Ниэҳ имзо чеккан.

Бу ҳужжат икки давлатнинг ядро ва радиация хавфсизлиги бўйича масъул тартибга солиш органлари ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.

2. Ҳамкорлик нималарни қамраб олади?

Меморандум доирасида томонлар радиация ва ядро хавфсизлигини таъминлашга оид бир қатор масалаларда тажриба алмашади.

Асосий йўналишлар:

  • ядровий ва радиациявий фаолиятни лицензиялаш;

  • инспекция ва назорат механизмлари;

  • норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;

  • эҳтимолий аварияларга тайёргарлик;

  • авария ҳолатларига жавоб чораларини ишлаб чиқиш;

  • мутахассислар малакасини ошириш;

  • ахборот ва амалий тажриба алмашинувини кенгайтириш.

3. Нега лицензиялаш ва инспекция муҳим?

Ядро технологияларидан тинч мақсадларда фойдаланишда хавфсизлик фақат объектнинг техник ҳолати билан чекланмайди.

Бунда фаолиятни ким амалга ошириши, қандай талаблар асосида лицензия берилиши, объектлар қай тарзда текширилиши ва хавфсизлик меъёрларига риоя этилиши қандай назорат қилиниши ҳам муҳим ҳисобланади.

Шу сабабли меморандумда лицензиялаш ва инспекция соҳасида тажриба алмашиш алоҳида ўрин эгаллаган.

4. Энг муҳим йўналишлардан бири — аварияларга тайёргарлик

Ҳужжатда эҳтимолий авария ҳолатларига тайёргарлик кўриш ва уларга жавоб чораларини ишлаб чиқиш масалалари ҳам назарда тутилган.

Бу йўналишдаги ҳамкорлик фавқулодда вазият юзага келганда масъул ташкилотларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштириш, мавжуд тажрибани ўрганиш ва хавфларни бошқариш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган.

Ядро хавфсизлигида асосий вазифа нафақат аварияга жавоб бериш, балки унинг эҳтимолий оқибатларини олдиндан баҳолаш ва тайёргарлик кўришдан иборат.

5. Мутахассислар учун ҳам янги имкониятлар

Ҳамкорликнинг яна бир муҳим қисми — кадрлар салоҳиятини ошириш.

Томонлар соҳа мутахассисларининг малакасини ошириш, ахборот алмашиш ва амалий тажриба билан ўртоқлашишни кенгайтиришни режалаштирган.

Бу эса Ўзбекистонда радиация ва ядро хавфсизлиги соҳасидаги тартибга солиш тизимини халқаро тажриба билан бойитишга хизмат қилиши мумкин.

6. Меморандумнинг амалий аҳамияти нимада?

Меморандумнинг асосий мазмуни атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш жараёнида хавфсизликни таъминлаш бўйича ҳамкорликни кучайтиришдан иборат.

Бунда АҚШнинг ядровий тартибга солиш соҳасидаги тажрибаси билан Ўзбекистонда шаклланаётган миллий тартибга солиш механизмлари ўртасида амалий алмашинувни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

Йўналиш

Кўзда тутилган ҳамкорлик

Лицензиялаш

Тартиб ва тажриба алмашинуви

Инспекция

Назорат амалиётини такомиллаштириш

Қонунчилик

Норматив базани ривожлантириш

Авариялар

Тайёргарлик ва жавоб чоралари

Кадрлар

Мутахассислар малакасини ошириш

Ахборот

Амалий тажриба ва маълумот алмашиш

Хулоса

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида имзоланган меморандум атом энергиясидан фойдаланиш масаласининг ўзига эмас, аввало уни хавфсиз тартибга солиш ва назорат қилиш механизмларига қаратилгани билан аҳамиятли.

Лицензиялаш, инспекция, қонунчилик, аварияларга тайёргарлик ва кадрлар малакасини ошириш бўйича ҳамкорлик Ўзбекистонда радиация ва ядро хавфсизлиги тизимини ривожлантиришга қаратилган амалий йўналишларни белгилаб беради.

Энг муҳими, меморандум атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш жараёнида хавфсизлик талабларини таъминлаш бўйича икки мамлакат тартибга солиш органлари ўртасидаги мулоқотни янада кучайтириш учун асос яратади.

АҚШ-Ўзбекистон ядро хавфсизлиги меморандумиСаноатрадиация ва ядро хавфсизлиги қўмитасиЯдровий тартибга солиш комиссияси70-Бош конференция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Кеча, 17:08Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Кеча, 17:05Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Кеча, 17:01«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди16.09, 23:52Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиИнтернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлди16.09, 23:4517 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?17 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?16.09, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?