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Бугун Шомуродов ва Ўрунов ўйнайдиган чемпионат тақдирига ойдинлик киритилади
Бугун Россия футбол иттифоқи ижро қўмитасининг видеоконференция шаклидаги навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади. Кун тартибидаги асосий масал Россия футболидаги коронавирус билан боғлиқ вазият.
Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланажак йиғилишда 22-турда тўхтаб қолган Россия Премьер-лигасининг давом эттирилиши борасида қарор қабул қилиниши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу чемпионатда ўзбекистонлик Элдор Шомуродов ("Ростов") ва Остон Ўрунов ("Уфа") фаолият олиб боради. “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
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