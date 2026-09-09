Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашди

·2·Техно
Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашди

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама турдаги флагман смартфони — Xiaomi 18 Фолд модели ҳақида янги ва батафсил техник маълумотларни тақдим этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания раҳбари Лу Вейбинг янги қурилманинг конструкцияси ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари анъанавий моноблок шаклидаги флагманларга яқинлашганини маълум қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда буклама телефонлар бозорида асосий муаммолардан бири уларнинг нозиклиги ва механик шикастланишларга мойиллиги ҳисобланади. Xiaomi муҳандислари ушбу камчиликларни бартараф этиш учун қурилма корпуси ва экранини тайёрлашда энг сўнгги материаллардан фойдаланган.

Мустаҳкам корпус ва янги авлод шарнири

Қурилма авиация саноатида қўлланиладиган 7-серияли алюминий қотишмасидан ясалган корпусга эга бўлди. Бу ечим корпуснинг қаттиқлигини сезиларли даражада ошириб, уни ташқи таъсирларга нисбатан чидамлироқ қилади. Шунингдек, смартфон уч босқичли тузилишга ва тўлиқ герметик ҳимояга эга бўлган янги авлод Xiaomi Dragon Боне шарниро билан жиҳозланган.

Экраннинг ўта чидамлилигини таъминлаш мақсадида Xiaomi Dragon Крйстал Гласс 3.0 ойнаси қўлланилган бўлиб, у қўшимча равишда икки қатламли ўта юпқа УТГ ойнаси билан тўлдирилган. Конструкцияда органик мослашувчан изоляцион материалларнинг ишлатилиши буклама дисплейнинг зарбаларга бардошлилигини янада кучайтирган.

Техник имкониятлар ва сотувга чиқиш санаси

Тақдим этилган маълумотларга кўра, янги Xiaomi 18 Фолд модели 5,38 дюймли экран билан таъминланган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 5 миллиметрни ташкил этади. Шунга қарамай, қурилма 6000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Леика оптикасига эга 200 мегапикселли камера тизимини ўз ичига олган.

Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, смартфон 1,2 метр баландликдан тушиб кетишига бардош бера олади, дисплейдаги ўртача буклиш чуқурлиги эса 30 мкм дан ошмайди. Ушбу кўрсаткичлар Xiaomi 18 Фолд моделининг мустаҳкамлик борасида оддий моноблокк флагманлардан қолишмаслигини исботлайди. Эслатиб ўтамиз, ушбу қурилма учун олдиндан буюртмалар қабул қилиш бошланган бўлиб, унинг савдоси жорий йилнинг 10-сентябрь кунидан бошланиши режалаштирилган.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаБугун, 20:54ЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиБугун, 20:22Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаБугун, 18:57Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиБугун, 18:28Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди