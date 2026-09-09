Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашди
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама турдаги флагман смартфони — Xiaomi 18 Фолд модели ҳақида янги ва батафсил техник маълумотларни тақдим этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания раҳбари Лу Вейбинг янги қурилманинг конструкцияси ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари анъанавий моноблок шаклидаги флагманларга яқинлашганини маълум қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда буклама телефонлар бозорида асосий муаммолардан бири уларнинг нозиклиги ва механик шикастланишларга мойиллиги ҳисобланади. Xiaomi муҳандислари ушбу камчиликларни бартараф этиш учун қурилма корпуси ва экранини тайёрлашда энг сўнгги материаллардан фойдаланган.
Мустаҳкам корпус ва янги авлод шарнириҚурилма авиация саноатида қўлланиладиган 7-серияли алюминий қотишмасидан ясалган корпусга эга бўлди. Бу ечим корпуснинг қаттиқлигини сезиларли даражада ошириб, уни ташқи таъсирларга нисбатан чидамлироқ қилади. Шунингдек, смартфон уч босқичли тузилишга ва тўлиқ герметик ҳимояга эга бўлган янги авлод Xiaomi Dragon Боне шарниро билан жиҳозланган.
Экраннинг ўта чидамлилигини таъминлаш мақсадида Xiaomi Dragon Крйстал Гласс 3.0 ойнаси қўлланилган бўлиб, у қўшимча равишда икки қатламли ўта юпқа УТГ ойнаси билан тўлдирилган. Конструкцияда органик мослашувчан изоляцион материалларнинг ишлатилиши буклама дисплейнинг зарбаларга бардошлилигини янада кучайтирган.
Техник имкониятлар ва сотувга чиқиш санасиТақдим этилган маълумотларга кўра, янги Xiaomi 18 Фолд модели 5,38 дюймли экран билан таъминланган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 5 миллиметрни ташкил этади. Шунга қарамай, қурилма 6000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Леика оптикасига эга 200 мегапикселли камера тизимини ўз ичига олган.
Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, смартфон 1,2 метр баландликдан тушиб кетишига бардош бера олади, дисплейдаги ўртача буклиш чуқурлиги эса 30 мкм дан ошмайди. Ушбу кўрсаткичлар Xiaomi 18 Фолд моделининг мустаҳкамлик борасида оддий моноблокк флагманлардан қолишмаслигини исботлайди. Эслатиб ўтамиз, ушбу қурилма учун олдиндан буюртмалар қабул қилиш бошланган бўлиб, унинг савдоси жорий йилнинг 10-сентябрь кунидан бошланиши режалаштирилган.
…