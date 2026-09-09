Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқланди
Болливуднинг машҳур юлдузи Шоҳруххоннинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Ҳинд киноси қиролини юртимизда нафақат мухлислар билан учраштириш, балки ёш киноижодкорлар учун маҳорат дарслари ўтказиш ва катта майдонда концерт ташкил этиш таклиф қилинган.
Бу ҳақда Маданият вазири Озодбек Назарбеков Кўксарой қароргоҳида Ҳиндистон бош вазирининг ташрифи доирасида икки томонлама ҳужжатларни имзолаш маросимида маълум қилди.
Шоҳруххон билан музокаралар бошланган
Озодбек Назарбековнинг маълум қилишича, Ўзбекистон томони Шоҳруххон ҳамда таниқли продюсер Каран Жоҳар билан музокаралар олиб бормоқда.
Музокаралар доирасида ҳинд киноси юлдузининг Ўзбекистонга ташрифини ташкил этиш бўйича бир қатор таклифлар билдирилган.
Хусусан, Шоҳруххоннинг:
ёш ўзбек киноижодкорлари билан учрашиши;
улар учун маҳорат дарслари ўтказиши;
кино соҳасида тажрибаси билан ўртоқлашиши;
катта майдонда мухлислар учун концерт дастури ташкил этиши
таклиф қилинган.
«Етти ёшдан етмиш ёшгача кутишади»
Маданият вазири Шоҳруххоннинг нафақат кино соҳасидаги машҳурлиги, балки унинг шахсий фазилатларига ҳам алоҳида тўхталди.
Назарбековнинг таъкидлашича, Шоҳруххон бугунги кунда дунёдаги энг машҳур ва обрўли актёрлардан бири ҳисобланади. У хайрия ишларида ҳам фаол иштирок этиб келади.
«Халқимиз Шоҳруххонни жуда яхши кўради. Етти ёшдан етмиш ёшгача уни кутишади», — деди вазир.
Бу фикр ҳинд актёрининг Ўзбекистондаги мухлислар базаси қанчалик кенг эканини кўрсатади.
Нега Шоҳруххон ташрифи муҳим?
Шоҳруххоннинг Ўзбекистонга келиши оддий юлдуз ташрифидан кўра кенгроқ аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Биринчидан, бу икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Иккинчидан, дунёнинг энг таниқли актёрларидан бири билан ёш ўзбек киноижодкорларининг бевосита мулоқот қилиши улар учун катта тажриба мактаби бўлиши мумкин.
Учинчидан, Шоҳруххон иштирокидаги йирик тадбир Ўзбекистонда ҳинд киносига бўлган қизиқишни яна бир бор намоён этиши эҳтимолдан холи эмас.
Каран Жоҳар билан ҳам музокаралар олиб борилмоқда
Шоҳруххондан ташқари, Болливуднинг таниқли продюсери Каран Жоҳар билан ҳам музокаралар давом этмоқда.
Бу эса Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги ҳамкорлик фақат актёрнинг ташрифи билан чекланмаслиги, балки кино соҳасида янги лойиҳалар учун ҳам имкониятлар яратиши мумкинлигини кўрсатади.
Айниқса, Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарлари, меъморий обидалари ва миллий маданияти ҳинд киноиндустрияси учун қизиқарли локация бўлиши мумкин.
Ташрифнинг аниқ санаси қачон?
Ҳозирча Шоҳруххоннинг Ўзбекистонга ташриф буюришининг аниқ санаси расман маълум қилинмаган.
Шунинг учун «Шоҳруххон фалон куни Тошкентга келади» деган хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак.
Айни пайтда маълум бўлган асосий жиҳат — Ўзбекистон томони ҳинд кино юлдузи билан музокаралар олиб бораётгани ва уни юртимизда катта дастур билан кутиб олиш бўйича таклифлар билдирилганидир.
Энг катта қизиқиш — Шоҳруххон Ўзбекистонда нима қилади?
Агар ташриф бўйича келишувга эришилса, Шоҳруххоннинг Ўзбекистондаги дастури бир нечта йўналишни қамраб олиши мумкин.
Ёш киноижодкорлар билан учрашув ва маҳорат дарслари профессионал жиҳатдан энг муҳим тадбирлардан бири бўлиши мумкин. Мухлислар учун катта концерт эса ташрифнинг энг кўп муҳокама қилинадиган қисмига айланиши эҳтимол.
Ҳозирча эса мухлисларни қизиқтираётган асосий савол очиқ қолмоқда: Болливуд қироли Ўзбекистонга қачон келади?
Бу саволга аниқ жавоб Шоҳруххон ташрифи бўйича якуний келишув ва расмий сана эълон қилинганидан кейин маълум бўлади.
…