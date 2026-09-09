NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқда

·0·Техно
NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқда

АҚШнинг авиация ва коинот маъмурияти NASA Ойда илмий тадқиқотлар олиб бориш ҳамда унинг Жанубий қутби яқинида махсус база барпо этиш учун зарур бўлган инфратузилма ва технологияларни ривожлантириш бўйича таклифлар қабул қилиш бошланганини расман эълон қилди. Ушбу ташаббус келгусида Ер йўлдошида узоқ муддатли инсон ҳозирлигини таъминлаш ва келажакдаги космик экспедициялар учун мустаҳкам пойдевор яратиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, NASA томонидан эълон қилинган мазкур дастур Нехт деб номланиб, космик агентликнинг техник ечимларни ишлаб чиқишга қаратилган кенг кўламли режасининг бир қисми саналади. Дастур доирасида Ой шароитида базани қуриш ва унинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган бешта асосий йўналиш бўйича таклифлар кўриб чиқилади.

Истиқболли йўналишлар ва асосий вазифалар

Космик агентлик мутахассисларининг тушунтиришича, тақдим этилаётган лойиҳалар муайян технологик соҳаларни қамраб олиши лозим. Хусусан, асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилган:

  • Ой сиртида электр энергиясини барқарор ишлаб чиқариш тизимлари;
  • ҳаётни таъминлаш учун зарур бўлган кислородни ажратиб олиш технологиялари;
  • космик база қурилиши ва унинг эксплуатацияси учун Ойдаги маҳаллий материаллардан фойдаланган ҳолда хомашё олиш усуллари.
Мазкур йўналишлар Ойни ўзлаштириш жараёнида энг муҳим ресурслар билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга ва Ерга бўлган боғлиқликни сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради.

NASA ушбу ташаббус доирасида нафақат йирик корпорациялар, балки хусусий компаниялар, илмий-тадқиқот институтлари, тижоратга ихтисослашмаган нодавлат ташкилотлар ҳамда халқаро ҳамкорларнинг салоҳиятидан кенг фойдаланишни режалаштирган. Лойиҳа АҚШ раҳбарлиги остида амалга оширилишига қарамай, барча иштирокчилар учун очиқ рақобат муҳитини сақлаб қолиш асосий шартлардан бири этиб белгиланган.

Агентлик вакилларининг таъкидлашича, келгусида тендер ва харидлар стратегиясини шакллантиришда айнан шу босқичда тўпланган маълумотлар ва инновацион ғоялар муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида космик саноатдаги илғор ишланмаларни тезлаштириш ва энг мақбул муҳандислик ечимларини танлаб олиш имконини беради.

NASAОй базасиКосмик технологияларНехтСТEПИлмий тадқиқотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиБугун, 20:22Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаБугун, 18:57Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиБугун, 18:28Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди