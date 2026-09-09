NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқда
АҚШнинг авиация ва коинот маъмурияти NASA Ойда илмий тадқиқотлар олиб бориш ҳамда унинг Жанубий қутби яқинида махсус база барпо этиш учун зарур бўлган инфратузилма ва технологияларни ривожлантириш бўйича таклифлар қабул қилиш бошланганини расман эълон қилди. Ушбу ташаббус келгусида Ер йўлдошида узоқ муддатли инсон ҳозирлигини таъминлаш ва келажакдаги космик экспедициялар учун мустаҳкам пойдевор яратиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, NASA томонидан эълон қилинган мазкур дастур Нехт деб номланиб, космик агентликнинг техник ечимларни ишлаб чиқишга қаратилган кенг кўламли режасининг бир қисми саналади. Дастур доирасида Ой шароитида базани қуриш ва унинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган бешта асосий йўналиш бўйича таклифлар кўриб чиқилади.
Истиқболли йўналишлар ва асосий вазифаларКосмик агентлик мутахассисларининг тушунтиришича, тақдим этилаётган лойиҳалар муайян технологик соҳаларни қамраб олиши лозим. Хусусан, асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилган:
- Ой сиртида электр энергиясини барқарор ишлаб чиқариш тизимлари;
- ҳаётни таъминлаш учун зарур бўлган кислородни ажратиб олиш технологиялари;
- космик база қурилиши ва унинг эксплуатацияси учун Ойдаги маҳаллий материаллардан фойдаланган ҳолда хомашё олиш усуллари.
NASA ушбу ташаббус доирасида нафақат йирик корпорациялар, балки хусусий компаниялар, илмий-тадқиқот институтлари, тижоратга ихтисослашмаган нодавлат ташкилотлар ҳамда халқаро ҳамкорларнинг салоҳиятидан кенг фойдаланишни режалаштирган. Лойиҳа АҚШ раҳбарлиги остида амалга оширилишига қарамай, барча иштирокчилар учун очиқ рақобат муҳитини сақлаб қолиш асосий шартлардан бири этиб белгиланган.
Агентлик вакилларининг таъкидлашича, келгусида тендер ва харидлар стратегиясини шакллантиришда айнан шу босқичда тўпланган маълумотлар ва инновацион ғоялар муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида космик саноатдаги илғор ишланмаларни тезлаштириш ва энг мақбул муҳандислик ечимларини танлаб олиш имконини беради.
…