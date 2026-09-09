Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтарди

·22·Спорт
Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтарди

Жаҳон футболи элитасининг диққат маркази яна Мадридга қаратилди. Чемпионлар лигасининг янги мавсуми доирасида бўлиб ўтган «Реал» ва Миланнинг «Интер» жамоалари ўртасидаги марказий баҳс нафақат кескин кураш, балки тарихий лаҳзалар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув стартидан аввал Мадрид клубининг янги юлдузи Килиан Мбаппега ўтган мавсум ЕЧЛнинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса» соврини тантанали равишда топширилди. Бу воқеа француз футболчисининг «Реал»даги фаолиятини бошлаш йўлидаги муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда. Хўш, Мбаппега «Интер»га қарши ўйинда ким гол урди, ушбу ғалаба Мадрид жамоаси учун қанчалик аҳамиятли бўлди ва асосийси — «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо ўйин ортидан Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидларга қандай кучли жавоб қайтарди? Мақола охирида эса асосий интрига — «Олтин бутса» эгасининг келажакдаги мақсадлари ва Моуриньонинг унга бўлган мутлақ ишончи ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Тантанали лаҳза ва «Олтин бутса» эгаси

Учрашув бошланишидан аввал стадиондаги минглаб мухлислар тарихий воқеага гувоҳ бўлишди:

  • Мадридда эътироф: Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасининг ўтган мавсумидаги фаолияти учун тақдирланди;

  • Энг яхши тўпурар: Француз футболчисига ЕЧЛ доирасида энг кўп гол урган футболчига бериладиган нуфузли «Олтин бутса» соврини топширилди;

  • Муносиб натижа: Мбаппе ўтган мавсумда УЕФА Чемпионлар лигасида 11 та ўйинда иштирок этиб, рақиблар дарвозасига 15 та гол киритишга муваффақ бўлган эди.

«Килиан Мбаппега ушбу совринни топшириш маросими "Реал" мухлислари учун ҳақиқий байрамга айланди ва улар ўз янги қаҳрамонларини олқишлар билан кутиб олишди», — дея хабар беради AS нашри.

«Интер» устидан муҳим ғалаба ва Мбаппенинг голи

«Олтин бутса»ни қўлга киритган Килиан Мбаппе ўша оқшомнинг ўзидаёқ майдонда ҳам ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди:

  • Кескин кураш: Мадриднинг «Реал» клуби «Интер»га қарши кечган баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди;

  • Мбаппенинг ҳиссаси: Француз ҳужумчиси учрашувда «Реал» учун ниҳоятда муҳим бўлган голлардан бирига муаллифлик қилди;

  • 71-гол ва Рауль билан тенглашиш: Ушбу гол Мбаппенинг Чемпионлар лигасидаги фаолиятидаги 71-голи бўлиб, у ЕЧЛ тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида «Реал» афсонаси Рауль Гонсалес билан 5-ўринни бўлишиб олди. Диққатга сазовор жиҳати, Мбаппега бу натижага эришиш учун Раулдан 43 та камроқ ўйин керак бўлди (99 та ўйин қарши 142 та).

Жозе Моуриньонинг танқидчиларга жавоби

Кўпчилик футбол мухлислари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Мбаппенинг «Реал»даги илк ўйинларидаги фаолиятига берилаётган танқидларга мураббий Жозе Моуриньонинг муносабати эди. Энг муҳим хулоса шундаки, Мадрид клуби бош мураббийи Мбаппега бўлган ишончини намойиш этиб, танқидчиларнинг фикрлари уни умуман ташвишга солмаслигини очиқ билдирди. Моуриньо AS нашрига берган интервьюсида қуйидагиларни таъкидлади:

«У жуда кўп меҳнат қилди ва биз учун ниҳоятда муҳим голни урди. Унга нисбатан билдирилаётган танқидлар мени хавотирга солмайди: у тобора кўпроқ ҳаракат қилади ва албатта яна Чемпионлар лигасининг энг яхши тўпурарига айланади».

Сизнингча, Килиан Мбаппе жорий мавсумда Жозе Моуриньонинг ишончини оқлаб, Чемпионлар лигасининг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни иккинчи бор қўлга кирита оладими? Унинг тарихий тўпурарлар рўйхатидаги ўрни келажакда янада юқорилаши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим воқеа таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

Реал МадридКилиан МбаппеЧемпионлар лигиОлтин бутсаЖозе МоуриньоИнтерФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиБугун, 20:29Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаБугун, 19:17Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Бугун, 15:14Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди