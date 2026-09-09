Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтарди
Жаҳон футболи элитасининг диққат маркази яна Мадридга қаратилди. Чемпионлар лигасининг янги мавсуми доирасида бўлиб ўтган «Реал» ва Миланнинг «Интер» жамоалари ўртасидаги марказий баҳс нафақат кескин кураш, балки тарихий лаҳзалар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув стартидан аввал Мадрид клубининг янги юлдузи Килиан Мбаппега ўтган мавсум ЕЧЛнинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса» соврини тантанали равишда топширилди. Бу воқеа француз футболчисининг «Реал»даги фаолиятини бошлаш йўлидаги муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда. Хўш, Мбаппега «Интер»га қарши ўйинда ким гол урди, ушбу ғалаба Мадрид жамоаси учун қанчалик аҳамиятли бўлди ва асосийси — «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо ўйин ортидан Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидларга қандай кучли жавоб қайтарди? Мақола охирида эса асосий интрига — «Олтин бутса» эгасининг келажакдаги мақсадлари ва Моуриньонинг унга бўлган мутлақ ишончи ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Тантанали лаҳза ва «Олтин бутса» эгаси
Учрашув бошланишидан аввал стадиондаги минглаб мухлислар тарихий воқеага гувоҳ бўлишди:
Мадридда эътироф: Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасининг ўтган мавсумидаги фаолияти учун тақдирланди;
Энг яхши тўпурар: Француз футболчисига ЕЧЛ доирасида энг кўп гол урган футболчига бериладиган нуфузли «Олтин бутса» соврини топширилди;
Муносиб натижа: Мбаппе ўтган мавсумда УЕФА Чемпионлар лигасида 11 та ўйинда иштирок этиб, рақиблар дарвозасига 15 та гол киритишга муваффақ бўлган эди.
«Килиан Мбаппега ушбу совринни топшириш маросими "Реал" мухлислари учун ҳақиқий байрамга айланди ва улар ўз янги қаҳрамонларини олқишлар билан кутиб олишди», — дея хабар беради AS нашри.
«Интер» устидан муҳим ғалаба ва Мбаппенинг голи
«Олтин бутса»ни қўлга киритган Килиан Мбаппе ўша оқшомнинг ўзидаёқ майдонда ҳам ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди:
Кескин кураш: Мадриднинг «Реал» клуби «Интер»га қарши кечган баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди;
Мбаппенинг ҳиссаси: Француз ҳужумчиси учрашувда «Реал» учун ниҳоятда муҳим бўлган голлардан бирига муаллифлик қилди;
71-гол ва Рауль билан тенглашиш: Ушбу гол Мбаппенинг Чемпионлар лигасидаги фаолиятидаги 71-голи бўлиб, у ЕЧЛ тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида «Реал» афсонаси Рауль Гонсалес билан 5-ўринни бўлишиб олди. Диққатга сазовор жиҳати, Мбаппега бу натижага эришиш учун Раулдан 43 та камроқ ўйин керак бўлди (99 та ўйин қарши 142 та).
Жозе Моуриньонинг танқидчиларга жавоби
Кўпчилик футбол мухлислари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Мбаппенинг «Реал»даги илк ўйинларидаги фаолиятига берилаётган танқидларга мураббий Жозе Моуриньонинг муносабати эди. Энг муҳим хулоса шундаки, Мадрид клуби бош мураббийи Мбаппега бўлган ишончини намойиш этиб, танқидчиларнинг фикрлари уни умуман ташвишга солмаслигини очиқ билдирди. Моуриньо AS нашрига берган интервьюсида қуйидагиларни таъкидлади:
«У жуда кўп меҳнат қилди ва биз учун ниҳоятда муҳим голни урди. Унга нисбатан билдирилаётган танқидлар мени хавотирга солмайди: у тобора кўпроқ ҳаракат қилади ва албатта яна Чемпионлар лигасининг энг яхши тўпурарига айланади».
Сизнингча, Килиан Мбаппе жорий мавсумда Жозе Моуриньонинг ишончини оқлаб, Чемпионлар лигасининг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни иккинчи бор қўлга кирита оладими? Унинг тарихий тўпурарлар рўйхатидаги ўрни келажакда янада юқорилаши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим воқеа таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…