Тошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкин
Тошкент мактабларида ўқувчиларнинг қатнови яқин вақтларда ўзгариши мумкин. Пойтахтда болаларни уйидан мактабга ва аксинча хавфсиз ҳамда қулай етказиб беришга мўлжалланган School Bus — мактаб автобуслари тизимини жорий этиш имконияти ўрганилмоқда.
Ҳозирча бу тизимни тўлиқ ишга тушириш ҳақида якуний қарор қабул қилингани маълум қилинмаган. Айни пайтда уни ташкил этиш имкониятлари бўйича ўрганиш ишлари бошланган.
Нега Тошкентга School Bus керак?
Пойтахтда ҳар куни минглаб ўқувчилар мактабга бориб-келади. Эрталабки ва кечки тирбандликлар эса бу жараённи ота-оналар учун янада мураккаблаштиради.
Айрим оилаларда болани мактабга олиб бориш ва қайтариб келиш учун ота-оналар иш вақтидан ажралишига тўғри келади.
School Bus тизими эса ушбу муаммоларнинг бир қисмини тизимли ҳал қилиш имконини бериши мумкин.
Асосий мақсад — ўқувчиларнинг мактабга хавфсиз, тартибли ва қулай қатновини таъминлаш.
School Bus тизими қандай ишлаши мумкин?
Бундай тизим жорий этилса, мактаб ўқувчилари учун махсус автобус йўналишлари ташкил этилиши мумкин.
Тизимнинг эҳтимолий афзалликлари:
ўқувчиларни белгиланган йўналиш бўйича ташиш;
мактабга қатнов хавфсизлигини ошириш;
ота-оналарнинг вақтини тежаш;
эрталабки тирбандликда шахсий автомобиллар сонини камайтириш;
болаларнинг мактабга бориб-келишини назорат қилишни осонлаштириш.
Айниқса, мактаблар ва турар жойлар ўртасида қулай йўналишлар ташкил этилса, бу хизмат ота-оналар учун сезиларли енгиллик яратиши мумкин.
Энг муҳим масала — болалар хавфсизлиги
School Bus тизимида энг асосий талаб транспортнинг ўзи эмас, балки болалар хавфсизлигини таъминлайдиган тўлиқ механизм бўлиши керак.
Бунинг учун автобусларнинг техник ҳолати, ҳайдовчиларнинг малакаси, ҳаракат хавфсизлиги ва ўқувчиларни назорат қилиш масалалари алоҳида аҳамият касб этади.
Шунингдек, боланинг автобусга чиқиши ва тушиши, мактабга етиб бориши ҳамда қайтиш жараёнини назорат қилиш механизмлари ҳам муҳим бўлади.
Ота-оналар учун яна қандай ўзгариш бўлиши мумкин?
Агар тизим амалиётга киритилса, ота-оналарнинг мактабга қатнов билан боғлиқ кундалик вазифалари ҳам ўзгариши мумкин.
Ҳозир кўплаб ота-оналар фарзандини шахсий автомобилда мактабга олиб боришга мажбур бўлади. Бу эса мактаблар атрофида транспорт оқимининг ортишига олиб келади.
Мактаб автобуслари тизими йўлга қўйилса, айрим оилалар учун болани ҳар куни шахсий машинада олиб бориш зарурати камайиши мумкин.
Тирбандликка ҳам таъсир қиладими?
School Bus тизимининг яна бир эҳтимолий самараси — мактаблар атрофидаги транспорт ҳаракатини енгиллаштириш.
Агар бир автобус бир вақтнинг ўзида бир нечта ўқувчини ташиса, ҳар бир бола учун алоҳида автомобилдан фойдаланиш эҳтиёжи қисқариши мумкин.
Натижада:
кўпроқ ўқувчи — камроқ шахсий автомобиль — мактаб атрофида тартиблироқ ҳаракат.
Албатта, бу натижа автобус йўналишлари қай тарзда ташкил этилиши ва қанча мактаб қамраб олинишига боғлиқ бўлади.
Ҳозирча аниқ бўлмаган жиҳатлар кўп
Айни пайтда жамоатчилик учун энг қизиқ саволлар — тизим қачон ишга тушиши, қайси мактаблар қамраб олиниши ва хизматдан кимлар фойдаланиши.
Ҳозирча қуйидаги масалалар бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган:
Масала
Ҳозирги ҳолат
School Bus тизими
Ўрганилмоқда
Ишга тушириш санаси
Аниқ эмас
Қамраб олинадиган мактаблар
Маълум эмас
Йўналишлар
Кейинроқ белгиланиши мумкин
Хизматдан фойдаланиш тартиби
Аниқлаштирилмоқда
Шунинг учун ҳозирча School Bus тизими Тошкент мактабларида аллақачон ишга туширилди, деб айтишга асос йўқ.
Тошкент мактабларида янги давр бошланадими?
Пойтахтда School Bus тизимини жорий этиш бўйича ўрганиш ишларининг бошлангани ўқувчилар қатновини ташкил этишга янгича ёндашув пайдо бўлаётганини кўрсатади.
Агар лойиҳа пухта ишлаб чиқилса, у бир вақтнинг ўзида болалар хавфсизлиги, ота-оналарга қулайлик ва мактаблар атрофидаги транспорт муаммосини ҳал қилишга хизмат қилиши мумкин.
Энди энг катта савол битта: Тошкентда School Bus автобуслари қачон йўлга чиқади ва биринчи бўлиб қайси мактаблар қамраб олинади?
Бу саволларга жавоб тизимни жорий этиш бўйича якуний қарор ва унинг амалий параметрлари эълон қилинганидан сўнг маълум бўлади.
…