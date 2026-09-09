«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг умумий босқич 1-туридаёқ «Манчестер Сити»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Ҳоланд навбатдаги шов-шувли бенефисини намойиш этди. Сафарда «Порту» клуби меҳмони бўлган «шаҳарликлар» рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритиб (2:0), муҳим ғалабани қўлга киритди — иккала голга ҳам айнан Ҳоланд муаллифлик қилди. Ушбу фантастик ўйиндан сўнг «Ливерпуль» ва Англия миллий жамоасининг собиқ афсонавий ҳимоячиси, айни дамда таниқли эксперт бўлиб фаолият юритаётган Жейми Каррагер CBS Sports эфирида футбол оламини ларзага келтирган кескин ва жасур баёнот билан чиқди. Хўш, Каррагер Ҳоланднинг феноменини қандай баҳолади, нега унинг ҳар бир дубли одатий ҳолга айланиб бормоқда ва собиқ ҳимоячи норвегиялик футболчининг келажагини қандай кўрмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — тарихдаги энг буюк тўпурарлик мақоми ва 1000 та голлик мислсиз довон ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Порту» сафаридаги навбатдаги дубль: Ҳоланд учун одатий, бошқалар учун мўъжиза
Чемпионлар лигасидаги баҳс яна бир бор норвегиялик голеадорнинг тенгсиз эканини исботлади:
Сафардаги ишончли ғалаба: «Манчестер Сити» мураккаб «Драгау» стадионида Португалия грандига қарши кечган баҳсда 2:0 ҳисобида устун келди;
Ҳоланддан дубль: Учрашув тақдирини тўлиқ ўз қўлига олган Эрлинг Ҳоланд рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, жамоасининг умумий босқичдаги дастлабки 3 очкосини таъминлади;
Фавқулодда барқарорлик: Каррагернинг таъкидлашича, исталган бошқа ҳужумчи сафардаги ЕЧЛ баҳсида дубль қайд этса, бу улкан қаҳрамонлик сифатида байрам қилинарди, бироқ Эрлингнинг бундай муваффақиятлари жамоатчилик кўзида одатий ҳодисадек қабул қилинмоқда.
«Мен статистика ва самарадорлик борасида ҳеч қачон бундай натижаларни кўрмаганман. Қизиғи, бу ҳар ўйинда такрорланмоқда; у бу ишини ҳар сафар, такрор ва такрор амалга ошириши одатий ҳолга айланиб қолди», — дея тан олди Жейми Каррагер.
Барча даврларнинг энг яхшиси: Тарихни қайта ёзаётган ҳужумчи
CBS Sports студиясидаги чиқишида англиялик эксперт Ҳоланднинг замонавий футбол чегараларини бузиб ташлаётганига урғу берди:
Мислсиз натижалар: Ҳоланднинг ҳар бир ўйиндаги голли сериялари жаҳон футболи тарихида мутлақо янги саҳифа очмоқда;
Рақибларга имкон қолдирмаслик: Норвегиялик форвард нафақат Англия Премьер-лигасида, балки қитъанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасида ҳам ҳар қандай ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий даҳшатга айланган;
Босимга чап бериш: Гол уриш борасидаги бундай улкан темп уни ўтмишдаги ва ҳозирги барча афсонавий тўпурарлардан устун қўймоқда.
Каррагернинг 1000 талик башорати
Кўпчилик футбол мухлислари ва халқаро таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — Эрлинг Ҳоланд бу суръатни неча ёшгача ушлаб тура олиши ва унинг фаолияти қандай чўққи билан якунланишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Жейми Каррагернинг фикрича, бугунги кунда Ҳоландни тўхтатиб қоладиган ҳеч қандай тўсиқ мавжуд эмас ва у ўз фаолияти якунида расмий баҳсларда 1000 та гол уришга қодир бўлган илк футболчига айланиши мумкин. Каррагер норвегиялик ҳужумчининг олдида фақат биргина сценарий борлигини очиқ айтди: у албатта ўзидан олдин ўтган барча буюклардан (Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси каби) кўпроқ тўп киритади ва тарихдаги барча даврларнинг энг буюк марказий форварди сифатида эътироф этилади.
Сизнингча, Эрлинг Ҳоланд ҳақиқатдан ҳам фаолияти давомида 1000 та гол уриб, Криштиану Роналду ва Мессининг рекордини янгилай оладими ёки жароҳатлар ва чарчоқ бу темпни пасайтирадими? «Манчестер Сити» бу мавсумда яна Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритишга асосий даъвогарми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу шов-шувли эксперт таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…