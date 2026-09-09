«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди

·7·Спорт
«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг умумий босқич 1-туридаёқ «Манчестер Сити»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Ҳоланд навбатдаги шов-шувли бенефисини намойиш этди. Сафарда «Порту» клуби меҳмони бўлган «шаҳарликлар» рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритиб (2:0), муҳим ғалабани қўлга киритди — иккала голга ҳам айнан Ҳоланд муаллифлик қилди. Ушбу фантастик ўйиндан сўнг «Ливерпуль» ва Англия миллий жамоасининг собиқ афсонавий ҳимоячиси, айни дамда таниқли эксперт бўлиб фаолият юритаётган Жейми Каррагер CBS Sports эфирида футбол оламини ларзага келтирган кескин ва жасур баёнот билан чиқди. Хўш, Каррагер Ҳоланднинг феноменини қандай баҳолади, нега унинг ҳар бир дубли одатий ҳолга айланиб бормоқда ва собиқ ҳимоячи норвегиялик футболчининг келажагини қандай кўрмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — тарихдаги энг буюк тўпурарлик мақоми ва 1000 та голлик мислсиз довон ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Порту» сафаридаги навбатдаги дубль: Ҳоланд учун одатий, бошқалар учун мўъжиза

Чемпионлар лигасидаги баҳс яна бир бор норвегиялик голеадорнинг тенгсиз эканини исботлади:

  • Сафардаги ишончли ғалаба: «Манчестер Сити» мураккаб «Драгау» стадионида Португалия грандига қарши кечган баҳсда 2:0 ҳисобида устун келди;

  • Ҳоланддан дубль: Учрашув тақдирини тўлиқ ўз қўлига олган Эрлинг Ҳоланд рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, жамоасининг умумий босқичдаги дастлабки 3 очкосини таъминлади;

  • Фавқулодда барқарорлик: Каррагернинг таъкидлашича, исталган бошқа ҳужумчи сафардаги ЕЧЛ баҳсида дубль қайд этса, бу улкан қаҳрамонлик сифатида байрам қилинарди, бироқ Эрлингнинг бундай муваффақиятлари жамоатчилик кўзида одатий ҳодисадек қабул қилинмоқда.

«Мен статистика ва самарадорлик борасида ҳеч қачон бундай натижаларни кўрмаганман. Қизиғи, бу ҳар ўйинда такрорланмоқда; у бу ишини ҳар сафар, такрор ва такрор амалга ошириши одатий ҳолга айланиб қолди», — дея тан олди Жейми Каррагер.

Барча даврларнинг энг яхшиси: Тарихни қайта ёзаётган ҳужумчи

CBS Sports студиясидаги чиқишида англиялик эксперт Ҳоланднинг замонавий футбол чегараларини бузиб ташлаётганига урғу берди:

  • Мислсиз натижалар: Ҳоланднинг ҳар бир ўйиндаги голли сериялари жаҳон футболи тарихида мутлақо янги саҳифа очмоқда;

  • Рақибларга имкон қолдирмаслик: Норвегиялик форвард нафақат Англия Премьер-лигасида, балки қитъанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасида ҳам ҳар қандай ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий даҳшатга айланган;

  • Босимга чап бериш: Гол уриш борасидаги бундай улкан темп уни ўтмишдаги ва ҳозирги барча афсонавий тўпурарлардан устун қўймоқда.

Каррагернинг 1000 талик башорати

Кўпчилик футбол мухлислари ва халқаро таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — Эрлинг Ҳоланд бу суръатни неча ёшгача ушлаб тура олиши ва унинг фаолияти қандай чўққи билан якунланишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Жейми Каррагернинг фикрича, бугунги кунда Ҳоландни тўхтатиб қоладиган ҳеч қандай тўсиқ мавжуд эмас ва у ўз фаолияти якунида расмий баҳсларда 1000 та гол уришга қодир бўлган илк футболчига айланиши мумкин. Каррагер норвегиялик ҳужумчининг олдида фақат биргина сценарий борлигини очиқ айтди: у албатта ўзидан олдин ўтган барча буюклардан (Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси каби) кўпроқ тўп киритади ва тарихдаги барча даврларнинг энг буюк марказий форварди сифатида эътироф этилади.

Сизнингча, Эрлинг Ҳоланд ҳақиқатдан ҳам фаолияти давомида 1000 та гол уриб, Криштиану Роналду ва Мессининг рекордини янгилай оладими ёки жароҳатлар ва чарчоқ бу темпни пасайтирадими? «Манчестер Сити» бу мавсумда яна Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритишга асосий даъвогарми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу шов-шувли эксперт таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

Эрлинг ҲоландЧемпионлар лигиМанчестер СитиПортуФутболГолCBS SportsЖейми Каррагер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиБугун, 21:04Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиБугун, 20:29Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди