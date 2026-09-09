«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури мухлисларга ҳақиқий чемпионлик драмасини тақдим этмоқда. «Пахтакор»нинг сафардаги ғалабаси ортидан мусобақа жадвалининг юқори қисмида вазият кескинлашган бир пайтда, Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» жамоасини қабул қилди. Ҳар икки томон учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга бўлган мазкур беллашув шиддатли ва муросасиз курашларга бой ўтди. Фарғоналиклар легионерларининг маҳорати ва тезкор комбинацион ҳужумлари эвазига 2:1 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Хўш, «Истиқлол» стадионида ўтган баҳсда голларни кимлар урди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва «Нефтчи» чемпионлик пойгасида ўз мавқейини қандай мустаҳкамлади? Мақола охирида эса асосий интрига — 48 очко жамғарган Фарғона жамоасининг турнир жадвалидаги янги ҳолати ва рақобатчилар билан фарқ бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Фарғонадаги ҳужумкор босим: Перица ва Йововичдан ҳал қилувчи зарбалар
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳудудий ва тўп назорати устунлиги билан бошланди:
Владимир Йововичдан эрта гол: Баҳснинг дастлабки дақиқалариданоқ рақиб мудофаасини қаттиқ босимга олган фарғоналиклар 12-дақиқадаёқ ҳисобни очди — черногориялик яримҳимоячи Владимир Йовович аниқ зарба билан дарвозани ишғол этди (1:0);
Стипе Перицанинг пенальтиси: 31-дақиқада меҳмонлар жарима майдонида юзага келган қоида бузилиши ортидан белгиланган пенальтини тажрибали хорватиялик ҳужумчи Стипе Перица совуққонлик билан голга айлантирди (2:0);
«Сурхон»нинг иккинчи бўлимдаги жавоби: Танаффусдан сўнг таркибда ўзгаришлар қилган термизликлар 47-дақиқада ҳисобни қисқартиришга эришди — заҳирадан майдонга тушган Камронбек Юсупов дарвоза тўрини аниқ нишонга олди (2:1);
Кескин якун: Ўйиннинг қолган қисмида меҳмонлар ҳисобни тенглаштиришга қанчалик уринмасин, «Нефтчи» мудофааси ва посбон Ботирали Эргашев ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани сақлаб қолди.
«Биз учун ҳар бир учрашув финалга тенг. Рақиб иккинчи бўлим бошида жиддий босим қилди, аммо йигитлар характерини кўрсатиб, керакли уч очкони қўлга киритди», — дея таъкидланмоқда ўйиндан кейинги мураббийлар штаби баҳоларида.
Майдонга тушган жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар
Мураббийлар ушбу муҳим очколар учун қуйидаги таркибларни майдонга туширди:
«Нефтчи» таркиби: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Аброрбек Исмоилов (Анваржон Ғофуров, 90+3), Владимир Йовович (Хуршид Ғиёсов, 45+1), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Стипе Перица (Зоран Марушич, 65), Алишер Одилов (Билолхон Тошмирзаев, 65), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао, Ратинио;
«Сурхон» таркиби: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достон Турсунов, Ҳумоюн Шербўтаев (Фарҳодбек Солиҳжонов, 81), Ричард Фрайдей (Суннатулла Абдуллажонов, 68), Тоҳиржон Ашурбоев, Сарвар Абдуҳамидов (Камронбек Юсупов, 46), Беҳруз Ўктамов (Мирмақсуд Мирусмонов, 46 / Фарруҳжон Қодиров, 90+2), Торнике Дзебниаури, Беҳруз Шукуруллаев, Беҳруз Шайдулов.
Суперлигада пешқадамликнинг қайтарилиши
Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур баҳсдан сўнг турнир жадвалининг чемпионлик зонасида ва қуйи қисмида қандай ўзгариш кузатилганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз уйида қимматли 3 очкони қўлга киритган «Нефтчи» жамоаси очколари сонини 48 тага етказиб, орадан кўп ўтмай «Пахтакор»дан пешқадамликни қайтариб олди ва яна онлайн жадвалда яккаҳокимга айланди. Термизнинг «Сурхон» клуби эса 23 очко билан хавфли бўлган 12-поғонада қолмоқда. Фарғоналикларнинг ушбу барқарор ўйини мавсум охири яқинлашган сари чемпионлик руҳияти жамоада ниҳоятда кучли эканини яққол кўрсатиб берди.
Сизнингча, «Нефтчи»нинг бу йилги таркиби ва ўйин услуби чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун етарлими ёки «Пахтакор» билан сўнгги тургача кураш давом этадими? «Сурхон»нинг қуйи ўринларда қолиб кетишига жамоадаги қайси камчиликлар сабаб бўлмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…