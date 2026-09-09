«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди

·11·Спорт
«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди

Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури мухлисларга ҳақиқий чемпионлик драмасини тақдим этмоқда. «Пахтакор»нинг сафардаги ғалабаси ортидан мусобақа жадвалининг юқори қисмида вазият кескинлашган бир пайтда, Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» жамоасини қабул қилди. Ҳар икки томон учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга бўлган мазкур беллашув шиддатли ва муросасиз курашларга бой ўтди. Фарғоналиклар легионерларининг маҳорати ва тезкор комбинацион ҳужумлари эвазига 2:1 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Хўш, «Истиқлол» стадионида ўтган баҳсда голларни кимлар урди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва «Нефтчи» чемпионлик пойгасида ўз мавқейини қандай мустаҳкамлади? Мақола охирида эса асосий интрига — 48 очко жамғарган Фарғона жамоасининг турнир жадвалидаги янги ҳолати ва рақобатчилар билан фарқ бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Фарғонадаги ҳужумкор босим: Перица ва Йововичдан ҳал қилувчи зарбалар

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳудудий ва тўп назорати устунлиги билан бошланди:

  • Владимир Йововичдан эрта гол: Баҳснинг дастлабки дақиқалариданоқ рақиб мудофаасини қаттиқ босимга олган фарғоналиклар 12-дақиқадаёқ ҳисобни очди — черногориялик яримҳимоячи Владимир Йовович аниқ зарба билан дарвозани ишғол этди (1:0);

  • Стипе Перицанинг пенальтиси: 31-дақиқада меҳмонлар жарима майдонида юзага келган қоида бузилиши ортидан белгиланган пенальтини тажрибали хорватиялик ҳужумчи Стипе Перица совуққонлик билан голга айлантирди (2:0);

  • «Сурхон»нинг иккинчи бўлимдаги жавоби: Танаффусдан сўнг таркибда ўзгаришлар қилган термизликлар 47-дақиқада ҳисобни қисқартиришга эришди — заҳирадан майдонга тушган Камронбек Юсупов дарвоза тўрини аниқ нишонга олди (2:1);

  • Кескин якун: Ўйиннинг қолган қисмида меҳмонлар ҳисобни тенглаштиришга қанчалик уринмасин, «Нефтчи» мудофааси ва посбон Ботирали Эргашев ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани сақлаб қолди.

«Биз учун ҳар бир учрашув финалга тенг. Рақиб иккинчи бўлим бошида жиддий босим қилди, аммо йигитлар характерини кўрсатиб, керакли уч очкони қўлга киритди», — дея таъкидланмоқда ўйиндан кейинги мураббийлар штаби баҳоларида.

Майдонга тушган жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар

Мураббийлар ушбу муҳим очколар учун қуйидаги таркибларни майдонга туширди:

  • «Нефтчи» таркиби: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Аброрбек Исмоилов (Анваржон Ғофуров, 90+3), Владимир Йовович (Хуршид Ғиёсов, 45+1), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Стипе Перица (Зоран Марушич, 65), Алишер Одилов (Билолхон Тошмирзаев, 65), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао, Ратинио;

  • «Сурхон» таркиби: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достон Турсунов, Ҳумоюн Шербўтаев (Фарҳодбек Солиҳжонов, 81), Ричард Фрайдей (Суннатулла Абдуллажонов, 68), Тоҳиржон Ашурбоев, Сарвар Абдуҳамидов (Камронбек Юсупов, 46), Беҳруз Ўктамов (Мирмақсуд Мирусмонов, 46 / Фарруҳжон Қодиров, 90+2), Торнике Дзебниаури, Беҳруз Шукуруллаев, Беҳруз Шайдулов.

Суперлигада пешқадамликнинг қайтарилиши

Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур баҳсдан сўнг турнир жадвалининг чемпионлик зонасида ва қуйи қисмида қандай ўзгариш кузатилганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз уйида қимматли 3 очкони қўлга киритган «Нефтчи» жамоаси очколари сонини 48 тага етказиб, орадан кўп ўтмай «Пахтакор»дан пешқадамликни қайтариб олди ва яна онлайн жадвалда яккаҳокимга айланди. Термизнинг «Сурхон» клуби эса 23 очко билан хавфли бўлган 12-поғонада қолмоқда. Фарғоналикларнинг ушбу барқарор ўйини мавсум охири яқинлашган сари чемпионлик руҳияти жамоада ниҳоятда кучли эканини яққол кўрсатиб берди.

Сизнингча, «Нефтчи»нинг бу йилги таркиби ва ўйин услуби чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун етарлими ёки «Пахтакор» билан сўнгги тургача кураш давом этадими? «Сурхон»нинг қуйи ўринларда қолиб кетишига жамоадаги қайси камчиликлар сабаб бўлмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

Ўзбекистон СуперлигиНефтчиФарғонПахтакорФутболЧемпионликТурнир жадвали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиБугун, 21:08«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиБугун, 21:04Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиБугун, 20:29Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди