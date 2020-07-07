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"Пахтакор" АГМК билан ўйинда ирода кўрсатди, "Навбаҳор" "Қизилқум"ни мағлуб этди
Бугун Coca Cola Суперлигасида 9-тур ўйинлари давом эттирилди "Пахтакор" ўз майдонида АГМКни қабул қилди ва 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
"Пахтакор – "АГМК 2:2
Голлар: Аманов 33, Зонич 53, Сергеев 71, Ҳамдамов 74.
"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан, 15.Егор Кримец ( 23.Шерзод Аъзамов 26), 17.Достонбек Ҳамдамов, 20.Одилжон Ҳамробеков, 27.Сардор Собирхўжаев, 34.Фарруҳ Сайфиев, 77.Эрен Дердийок.
Захира: 35.Санжар Қувватов, 4.Акром Комилов, 7.Садриддин Абдуллаев, 11.Игорь Сергеев, 14.Ҳумоюнмирзо Иминов, 21.Аброр Исмоилов,, 29.Владимир Козак, 99.Жавоҳир Сидиқов,
АГМК - 32.Суҳроб Султонов - 20.Мирғиёс Сулаймонов (2.Акмал Шораҳмедов 46), 3.Сардор Раҳмонов, 88.Игорь Зонич, 11.Мурод Тошматов - 4.Миржамол Қосимов (6.Эркин Байдуллаев 46), 23.Йован Жокич - 77.Арслонмират Аманов, 18.Баҳром Абдурахимов, 8.Ҳожимат Эркинов - 21.Мате Ватсадзе.
Захира: 35.Валижон Рахимов, 9.Зафар Полвонов, 10.Шаҳзод Нурматов, 17.Санжар Турсунов, 30.Жасур Умаров, 31.Сайдулло Раҳматов, 44.Бобурбек Юлдашев.
Навоийнинг "Қизилқум" жамоаси Наманганда "Навбаҳор" билан куч синашиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
"Навбаҳор" - "Қизилқум" 1:0
Гол: Азим Аҳмедов 49 пенальти, - 1:0.
"Навбаҳор": 1. Ўткир Юсупов, 7. Азимжон Аҳмедов (72. Павел Голишев, 82), 8. Жавлон Иброҳимов, 10. Азизбек Турғунбоев, 19. Мирзоҳид Ғофуров (5. Ғиёсжон Комилов, 63), 22. Игорь Голбан, 27. Ислом Рашидхонов (95. Забиҳилло Ўринбоев, 46), 28. Хуршидбек Мухторов, 33. Тоҳиржон Шамсиддинов, 70. Аббосжон Ғуломов (11. Исломбек Исоқжонов, 63), 88. Руслан Болов.
Захира: 23. Дилшод Ҳамроев, 2.Миркомил Лоқаев, 18.Сардор Теляков, 20. Амирбек Жўрабоев, 25. Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 5.Абди Башимов, 7.Везиргели Ильясов (15.Воҳид Шодиев, 79), 8.Руслан Маргиев, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 23.Шерали Жўраев, 29.Маккартни Невасеб (77.Суннатилла Абдуллажонов, 64), 75.Олег Толмасов, 99.Достон Ибрагимов.
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 4.Миржалол Қосимов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 18.Нодирхон Камолов, 20.Хуршиджон Олимов.
Огоҳлантиришлар: Везиргелди Ильясов 43, Қадамбой Нурметов 48, Мирзоҳид Ғофуров 58, Руслан Маргиев 74.
Четлатиш: Руслан Маргиев 86 (2СК) “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
"Пахтакор – "АГМК 2:2
Голлар: Аманов 33, Зонич 53, Сергеев 71, Ҳамдамов 74.
"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан, 15.Егор Кримец ( 23.Шерзод Аъзамов 26), 17.Достонбек Ҳамдамов, 20.Одилжон Ҳамробеков, 27.Сардор Собирхўжаев, 34.Фарруҳ Сайфиев, 77.Эрен Дердийок.
Захира: 35.Санжар Қувватов, 4.Акром Комилов, 7.Садриддин Абдуллаев, 11.Игорь Сергеев, 14.Ҳумоюнмирзо Иминов, 21.Аброр Исмоилов,, 29.Владимир Козак, 99.Жавоҳир Сидиқов,
АГМК - 32.Суҳроб Султонов - 20.Мирғиёс Сулаймонов (2.Акмал Шораҳмедов 46), 3.Сардор Раҳмонов, 88.Игорь Зонич, 11.Мурод Тошматов - 4.Миржамол Қосимов (6.Эркин Байдуллаев 46), 23.Йован Жокич - 77.Арслонмират Аманов, 18.Баҳром Абдурахимов, 8.Ҳожимат Эркинов - 21.Мате Ватсадзе.
Захира: 35.Валижон Рахимов, 9.Зафар Полвонов, 10.Шаҳзод Нурматов, 17.Санжар Турсунов, 30.Жасур Умаров, 31.Сайдулло Раҳматов, 44.Бобурбек Юлдашев.
Навоийнинг "Қизилқум" жамоаси Наманганда "Навбаҳор" билан куч синашиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
"Навбаҳор" - "Қизилқум" 1:0
Гол: Азим Аҳмедов 49 пенальти, - 1:0.
"Навбаҳор": 1. Ўткир Юсупов, 7. Азимжон Аҳмедов (72. Павел Голишев, 82), 8. Жавлон Иброҳимов, 10. Азизбек Турғунбоев, 19. Мирзоҳид Ғофуров (5. Ғиёсжон Комилов, 63), 22. Игорь Голбан, 27. Ислом Рашидхонов (95. Забиҳилло Ўринбоев, 46), 28. Хуршидбек Мухторов, 33. Тоҳиржон Шамсиддинов, 70. Аббосжон Ғуломов (11. Исломбек Исоқжонов, 63), 88. Руслан Болов.
Захира: 23. Дилшод Ҳамроев, 2.Миркомил Лоқаев, 18.Сардор Теляков, 20. Амирбек Жўрабоев, 25. Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 5.Абди Башимов, 7.Везиргели Ильясов (15.Воҳид Шодиев, 79), 8.Руслан Маргиев, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 23.Шерали Жўраев, 29.Маккартни Невасеб (77.Суннатилла Абдуллажонов, 64), 75.Олег Толмасов, 99.Достон Ибрагимов.
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 4.Миржалол Қосимов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 18.Нодирхон Камолов, 20.Хуршиджон Олимов.
Огоҳлантиришлар: Везиргелди Ильясов 43, Қадамбой Нурметов 48, Мирзоҳид Ғофуров 58, Руслан Маргиев 74.
Четлатиш: Руслан Маргиев 86 (2СК) “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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