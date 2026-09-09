Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири ўз якунига етди: Аргентина миллий терма жамоасининг кўп йиллик сардори ва етакчиси Лионель Месси халқаро майдондаги фаолиятини якунлади. «Албиселесте» сафида буюк даврнинг тугаши ортидан жаҳон чемпионлари кийиниш хонасида ва майдонда ким бош етакчига айланиши жиддий савол остида турган эди. Аргентинанинг энг нуфузли спорт нашрларидан бири TyC Sports тарқатган хабарга кўра, бош мураббий Лионель Скалони терма жамоанинг янги сардори борасида қатъий қарорга келди. Сардорлик боғичи жамоанинг марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерога топширилди. Хўш, нима учун Скалони тажрибали Эмилиано Мартинесни эмас, айнан Ромерони танлади, бу қарорга қандай тайёргарлик кўрилган ва 28 ёшли футболчи жамоани бошлай оладими? Мақола охирида эса асосий интрига — Ромеронинг сардорлик статистикаси ва бош мураббийнинг узоқ муддатли режалари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Афсоналар кетиши ва сардорлик танловидаги кескин бурилиш
Аргентина терма жамоасида етакчилар сафи тубдан янгиланмоқда:
Икки катта юлдузнинг якуни: Нафақат 39 ёшли Лионель Месси, балки жамоанинг иккинчи сардори, Жаҳон чемпионатидан сўнг халқаро фаолиятини расман якунлаган тажрибали Николас Отаменди ҳам энди сардорлик боғичини тақа олмайди;
Номзодлар рақобати: Кўпчилик боғични терма жамоанинг 34 ёшли машҳур посбони Эмилиано Мартинес ёки худди шу ёшдаги қанот ҳимоячиси Николас Тальяфико олади деб кутган эди;
Скалонининг ёш танлови: Бироқ бош мураббий Лионель Скалони терма жамоанинг янги қиёфаси сифатида 28 ёшли кучли ва жанговар марказий ҳимоячи Кристиан Ромерони жамоанинг бош етакчиси қилиб тайинлашни афзал билди.
«Кристиан Ромерога сардорлик боғичини топшириш шунчаки тасодифий танлов эмас, балки Лионель Скалонининг миллий терма жамоани узоқ йиллар бошқарадиган янги етакчи атрофида қайта қуриш режасидир», — дея хабар бермоқда TyC Sports.
Олдиндан пухта тузилган режа: Учинчи сардордан биринчи рақам сари
Ушбу тайинлов тўсатдан эмас, балки бир неча йил давомида тайёрлаб келинган жараён маҳсулидир:
Жаҳон чемпионатидан олдинги қарор: Ромерони сардорликка тайёрлаш Жаҳон чемпионатидан анча аввал бошланган бўлиб, ўшанда у Месси ва Отамендидан кейинги расмий учинчи сардор этиб белгиланган эди;
Табиий ворислик: Дастлабки икки асосий сардор халқаро фаолиятини якунлагач, иерархия бўйича боғич тўғридан-тўғри Кристиан Ромерога ўтди;
Халқаро тажриба: Ромеро ҳозиргача Аргентина сафида жами 58 та расмий ўйин ўтказиб, аллақачон жамоанинг асосий суянчиғига айланиб улгурган.
Янги сардорнинг майдондаги кўрсаткичлари
Кўпчилик футбол мухлислари ва таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — Кристиан Ромеро терма жамоада сардорлик масъулиятини аввал синаб кўрганми ва у Месси ўрнини тўлдира оладими? Энг муҳим хулоса шундаки, Ромеро бу вазифа учун мутлақо янги ном эмас. У Аргентина миллий жамоаси сафида ўтказган 58 та баҳснинг 3 тасида майдонга айнан сардорлик боғичи билан тушган бўлиб, ушбу барча баҳслар бевосита Лионель Скалони бошчилигида ўтган. Бош мураббий унинг майдондаги совуққонлиги, агрессив курашчанлиги ва кийиниш хонасидаги авторитетини ҳисобга олиб, миллий жамоанинг кейинги йирик мусобақалардаги юзи ва бош сардори сифатида Кристиан Ромерони расман тасдиқлади.
Сизнингча, Кристиан Ромеро Лионель Мессидан сўнг Аргентина терма жамоасини муносиб руҳлантира оладими ёки сардорлик боғичи Эмилиано Мартинесга берилиши керакмиди? Аргентина Мессисиз аввалгидек дунё гегемони бўлиб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу тарихий ўзгариш тафсилотларини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…