ЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этди

·7·Техно
ЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этди

Жанубий Кореянинг технология гиганти ЛГ компанияси ўзининг Смарт ТВ телевизорлари орқали фойдаланувчилар устидан яширин кузатув олиб борилиши ҳамда уларнинг суҳбатлари ёзиб олиниши ҳақидаги айбловларга расмий муносабат билдирди. Томъс Ҳардваре нашрининг хабар беришича, мазкур баёнот Гамерс Нехус томонидан ўтказилган кенг кўламли журналистик суриштирувдан сўнг эълон қилинган бўлиб, у рақамли хавфсизлик ва шахсий маълумотлар дахлсизлиги масаласида жиддий муҳокамаларни келтириб чиқарганди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, илгари эълон қилинган суриштирувда дунё бўйлаб 216 миллиондан ортиқ ЛГ телевизорлари ҳатто ўчирилган ҳолатда ҳам фойдаланувчиларнинг овозини ёзиб олиш имкониятига эгалиги иддао қилинганди. Шунингдек, овозли буйруқлар шифрланмаган ҳолда сақланиши ҳамда уй тармоғидаги бошқа қурилмалар ҳақидаги маълумотлар ҳам йиғиб борилиши ҳақида хабарлар тарқатилганди. Бу ҳолат миллионлаб истеъмолчиларда ўз қурилмаларининг хавфсизлиги юзасидан ҳақли саволларни туғдирганди.

ЛГ компаниясининг расмий позицияси

Компания вакиллари мазкур айбловларни кескин рад этиб, телевизорлар ҳеч қандай доимий яширин ёзиб олиш жараёнини амалга оширмаслигини маълум қилди. ЛГ баёнотига кўра, овозли маълумотларни узатиш жараёни фақатгина иккита ҳолатда – пултдаги махсус овозли ёрдамчи тугмаси босилганда ёки «Ҳи ЛГ» калит сўзи аниқ айтилгандагина бошланади.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи овозли фаоллаштириш функцияси сукут бўйича ўчирилган бўлишини ва уни фойдаланувчининг ўзи фақат ихтиёрий равишда ёқиши мумкинлигини тушунтирди. Калит сўзни таниб олиш жараёни тўғридан-тўғри телевизорнинг ўзида бажарилади. Бу эса қурилма атрофдаги барча суҳбатларни ёзиб олиб, ташқи серверларга жўнатмаслигини англатади.

Уй тармоғи ва реклама сиёсати

Смарт ТВ қурилмаларининг локал тармоқдаги бошқа гаджетларни аниқлаши ҳақидаги иддаоларга тўхталиб ўтар экан, ЛГ буни замонавий телевизорларнинг стандарт имконияти деб атади. Бироқ HDMI орқали уланган қурилмалар тасвирларини таҳлил қилиш масаласида компания барча фойдаланувчиларга тегишли шартларни эслатиб ўтди.

Компания маълумотларига кўра, HDMI орқали уланган қурилмалар тасвирини таҳлил қилиш фақатгина фойдаланувчи шахсийлаштирилган реклама ва тавсияларга розилик берган тақдиридангина амалга оширилади. Шу билан бирга, тармоқда тарқалган энг жиддий айбловлардан бири – овозли буйруқларнинг шифрланмаган ҳолда серверларда сақланиши масаласи компаниянинг расмий баёнотида изоҳсиз қолдирилди.

ЛГСмарт ТВХавфсизликТехнологияОвозли ёрдамчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаБугун, 18:57Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиБугун, 18:28Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди