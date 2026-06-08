Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказади

·0·Техно
Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказади

АҚШнинг Juno Пропульсион компанияси сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган янги турдаги — ротацион детонацион двигател (Ротатинг Детонатион Энгине, РДE) ишланмасини якунлаш учун 1,4 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Ушбу маблағлар қурилмани 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилган илк орбитал синовларгача етказишга ёрдам беради. Ирис деб номланган асосий лойиҳа Моментус платформасида фойдали юк сифатида коинотга учирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ротацион детонацион двигателлар ракета техникасининг энг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади. Анъанавий двигателлардан фарқли ўлароқ, РДE технологиясида ёқилғи барқарор ёниш ўрнига, узлуксиз айланувчи детонация тўлқини орқали ишлайди. Назарий жиҳатдан, бу ёндашув бир хил миқдордаги ёқилғи сарфи билан юқорироқ самарадорликка эришиш имконини беради. Juno Пропульсион бош директори Алексис Ҳарроуннинг сўзларига кўра, ўтказилган синовлар анъанавий схемалардан 7 фоиз юқори самарадорликни кўрсатган.

Янги ишланманинг яна бир муҳим афзаллиги ёқилғи туридир. Кўплаб сунъий йўлдошлар ҳали ҳам ўта заҳарли гидразиндан фойдаланади, Juno тизими эса хавфсизроқ ва арзонроқ бўлган азот оксиди ва этан аралашмасида ишлайди. Биринчи парвоз давомида двигателнинг коинотда ишга тушиши, орбитани ўзгартириш учун узоқ муддатли манёврлар ва юқори аниқликдаги қисқа импульсларни амалга ошириш қобилияти текширилади.

Ҳозирда JAXA ва Венус Аэроспасе каби ташкилотлар ҳам шунга ўхшаш лойиҳалар устида ишламоқда, бироқ Juno ўз ишлаб чиқариш қувватларини яратиш орқали бозорда ажралиб туришни режалаштирмоқда. Агар 2027-йилдаги намойиш муваффақиятли ўтса, ушбу двигателлар кичик сунъий йўлдошлар учун юқори самарадорлик, ихчамлик ва арзон эксплуатацияни таъминловчи янги стандартга айланиши мумкин.

JunoКосмосТехнологияСунъий ЙўлдошNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиЭвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиБугун, 13:57Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус