Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказади
АҚШнинг Juno Пропульсион компанияси сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган янги турдаги — ротацион детонацион двигател (Ротатинг Детонатион Энгине, РДE) ишланмасини якунлаш учун 1,4 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Ушбу маблағлар қурилмани 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилган илк орбитал синовларгача етказишга ёрдам беради. Ирис деб номланган асосий лойиҳа Моментус платформасида фойдали юк сифатида коинотга учирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ротацион детонацион двигателлар ракета техникасининг энг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади. Анъанавий двигателлардан фарқли ўлароқ, РДE технологиясида ёқилғи барқарор ёниш ўрнига, узлуксиз айланувчи детонация тўлқини орқали ишлайди. Назарий жиҳатдан, бу ёндашув бир хил миқдордаги ёқилғи сарфи билан юқорироқ самарадорликка эришиш имконини беради. Juno Пропульсион бош директори Алексис Ҳарроуннинг сўзларига кўра, ўтказилган синовлар анъанавий схемалардан 7 фоиз юқори самарадорликни кўрсатган.
Янги ишланманинг яна бир муҳим афзаллиги ёқилғи туридир. Кўплаб сунъий йўлдошлар ҳали ҳам ўта заҳарли гидразиндан фойдаланади, Juno тизими эса хавфсизроқ ва арзонроқ бўлган азот оксиди ва этан аралашмасида ишлайди. Биринчи парвоз давомида двигателнинг коинотда ишга тушиши, орбитани ўзгартириш учун узоқ муддатли манёврлар ва юқори аниқликдаги қисқа импульсларни амалга ошириш қобилияти текширилади.
Ҳозирда JAXA ва Венус Аэроспасе каби ташкилотлар ҳам шунга ўхшаш лойиҳалар устида ишламоқда, бироқ Juno ўз ишлаб чиқариш қувватларини яратиш орқали бозорда ажралиб туришни режалаштирмоқда. Агар 2027-йилдаги намойиш муваффақиятли ўтса, ушбу двигателлар кичик сунъий йўлдошлар учун юқори самарадорлик, ихчамлик ва арзон эксплуатацияни таъминловчи янги стандартга айланиши мумкин.
…