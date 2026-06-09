Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотди
Россиянинг Бюро 1440 аэрокосмик компанияси 2026-йил 23-мартда орбитага чиқарилган дастлабки 16 та серияли сунъий йўлдошидан бирини йўқотди. Бу ҳақда n2yo.com ва celestrak.org каби очиқ космик кузатув хизматлари маълумотларига таяниб, Коммерсант нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳозирда паст ер орбитасида Рассвет-1 ва Рассвет-2 туркумидаги олтита экспериментал аппарат ҳамда биринчи пакетли учиришдан 15 та сунъий йўлдош қолган. Ушбу қурилмалар коинотда асосий тизимлар синовидан ўтган, ҳозирда манёврларни амалга оширмоқда ва штат режимида ишламоқда. Бюро 1440 тижорий алоқа хизматини ишга тушириш муддати ва сифати ўзгаришсиз қолишини таъкидлади.
Россия компанияси 2030-йилга қадар орбитага жами 292 та сунъий йўлдошни (шу жумладан захира аппаратларини) чиқаришни режалаштирган. Мазкур лойиҳа кенг полосали интернетга уланишни таъминлашга қаратилган бўлиб, Маълумотлар иқтисодиёти миллий лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. Лойиҳанинг умумий молиялаштириш ҳажми 431 миллиард рублдан ошади.
Аввалроқ Бюро 1440 томонидан яратилаётган Рассвет сунъий йўлдошлар туркуми Starlink тизимининг нусхаси эмаслиги, балки Россия рақамли иқтисодиёти учун махсус ишлаб чиқилган шахсий платформа эканлиги маълум қилинган эди. Ушбу технология чекка ҳудудларда юқори тезликдаги интернетни таъминлашга хизмат қилади.
…