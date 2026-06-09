Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотди

·0·Техно
Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотди

Россиянинг Бюро 1440 аэрокосмик компанияси 2026-йил 23-мартда орбитага чиқарилган дастлабки 16 та серияли сунъий йўлдошидан бирини йўқотди. Бу ҳақда n2yo.com ва celestrak.org каби очиқ космик кузатув хизматлари маълумотларига таяниб, Коммерсант нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳозирда паст ер орбитасида Рассвет-1 ва Рассвет-2 туркумидаги олтита экспериментал аппарат ҳамда биринчи пакетли учиришдан 15 та сунъий йўлдош қолган. Ушбу қурилмалар коинотда асосий тизимлар синовидан ўтган, ҳозирда манёврларни амалга оширмоқда ва штат режимида ишламоқда. Бюро 1440 тижорий алоқа хизматини ишга тушириш муддати ва сифати ўзгаришсиз қолишини таъкидлади.

Россия компанияси 2030-йилга қадар орбитага жами 292 та сунъий йўлдошни (шу жумладан захира аппаратларини) чиқаришни режалаштирган. Мазкур лойиҳа кенг полосали интернетга уланишни таъминлашга қаратилган бўлиб, Маълумотлар иқтисодиёти миллий лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. Лойиҳанинг умумий молиялаштириш ҳажми 431 миллиард рублдан ошади.

Аввалроқ Бюро 1440 томонидан яратилаётган Рассвет сунъий йўлдошлар туркуми Starlink тизимининг нусхаси эмаслиги, балки Россия рақамли иқтисодиёти учун махсус ишлаб чиқилган шахсий платформа эканлиги маълум қилинган эди. Ушбу технология чекка ҳудудларда юқори тезликдаги интернетни таъминлашга хизмат қилади.

Бюро 1440StarlinkСунъий ЙўлдошКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиЭвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиБугун, 09:29Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиЕр учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиБугун, 09:21Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиApple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиБугун, 08:58Honor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаHonor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаБугун, 08:30Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиXiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус