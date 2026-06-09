Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтди

·0·Техно
Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтди

Yandex жамоаси ўзининг энг сўнгги янгилиги — Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ҳақида қўшимча тафсилотларни эълон қилди. Мазкур янги тақиладиган қурилма халқаро хавфсизлик стандартларига мувофиқлик бўйича комплекс текширувдан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизмати хабарига кўра, гаджет ва унга боғлиқ тизимларнинг ишончлилигини баҳолаш ОWASP халқаро ташкилоти методологияси асосида амалга оширилди. Ушбу аудит нафақат қурилманинг ўзини, балки унинг дастурий таъминотини, жумладан, прошивка ва мобил иловани ҳам қамраб олди.

Экспертлар, шунингдек, Bluetooth протоколи орқали маълумот алмашиш хавфсизлигини ҳам синовдан ўтказдилар. Yandex ахборот хавфсизлиги муҳандиси Никита Личанийнинг сўзларига кўра, бундай ёндашув компаниянинг барча маҳсулотлари учун стандарт амалиёт ҳисобланади.

Маълумот учун, ОWASP (Опен Веб Аппликатион Секуритй Прожект) — бу хавфсизлик соҳасида қўлланмалар ва фреймворклар ишлаб чиқиш билан шуғулланувчи нотижорат ташкилотдир. Yandex Дропс фойдаланувчилари энди ўз маълумотлари ҳимояланганига тўлиқ ишонч ҳосил қилишлари мумкин.

YandexYandex ДропсСунъий IntelлектОWASPТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиРоссияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиБугун, 14:22Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиЭвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиСандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:51Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус