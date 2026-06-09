Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтди
Yandex жамоаси ўзининг энг сўнгги янгилиги — Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ҳақида қўшимча тафсилотларни эълон қилди. Мазкур янги тақиладиган қурилма халқаро хавфсизлик стандартларига мувофиқлик бўйича комплекс текширувдан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизмати хабарига кўра, гаджет ва унга боғлиқ тизимларнинг ишончлилигини баҳолаш ОWASP халқаро ташкилоти методологияси асосида амалга оширилди. Ушбу аудит нафақат қурилманинг ўзини, балки унинг дастурий таъминотини, жумладан, прошивка ва мобил иловани ҳам қамраб олди.
Экспертлар, шунингдек, Bluetooth протоколи орқали маълумот алмашиш хавфсизлигини ҳам синовдан ўтказдилар. Yandex ахборот хавфсизлиги муҳандиси Никита Личанийнинг сўзларига кўра, бундай ёндашув компаниянинг барча маҳсулотлари учун стандарт амалиёт ҳисобланади.
Маълумот учун, ОWASP (Опен Веб Аппликатион Секуритй Прожект) — бу хавфсизлик соҳасида қўлланмалар ва фреймворклар ишлаб чиқиш билан шуғулланувчи нотижорат ташкилотдир. Yandex Дропс фойдаланувчилари энди ўз маълумотлари ҳимояланганига тўлиқ ишонч ҳосил қилишлари мумкин.
…