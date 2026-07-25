OpenAI илк қурилмасини тақдим этди: Микро клавиатураси нималарга қодир?
Сунъий интеллект оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг илк аппарат маҳсулоти — Микро номли ихчам клавиатурани расман тақдим этди. Ворк Лоудер дизайн студияси билан ҳамкорликда яратилган ушбу қурилма ChatGPT фойдаланувчилари, айниқса дастурчилар учун мўлжалланган бўлиб, сунъий интеллект билан мулоқотни янада осонлаштиришга хизмат қилади. Бироқ мазкур гаджетнинг бозорга чиқиши бир қатор баҳс-мунозаралар ва ҳуқуқий муаммолар билан бирга кечмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Микро клавиатураси ташқи кўринишидан анча мустаҳкам ва сифатли ишланган бўлиб, унинг дизайни кўпчиликда Apple маҳсулотларини эслатмоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, қурилманинг қадоғидан тортиб эстетик кўринишигача бўлган жиҳатлар Купертино гиганти услубига жуда яқин. Шуниси эътиборлики, айни пайтда Apple ва OpenAI ўртасида интеллектуал мулк ўғирлиги бўйича суд жараёнлари давом этмоқда, бу эса янги қурилма атрофидаги шов-шувни янада кучайтирмоқда.
Техник имкониятлар ва функционалликҚурилманинг асосий қисмида олтита махсус “агент” тугмалари жойлашган бўлиб, уларни ChatGPT ёки Кодех воситаси ичидаги аниқ вазифаларни бажариш учун созлаш мумкин. Уларнинг пастки қисмида эса дастурларни бошқариш учун мўлжалланган яна олтита буйруқ тугмаси мавжуд. Микро компьютерга Bluetooth ёки USB кабели орқали уланади. Қурилманинг энг қулай жиҳатларидан бири бу овозли диктант тугмасидир — фойдаланувчи тугмани босиб туриб топшириқни айтиши кифоя, қолганини сунъий интеллектнинг ўзи бажаради.
Фойдаланувчилар Микро клавиатурасини бевосита ChatGPT интерфейси орқали шахсийлаштиришлари мумкин. Махсус бўлимда тугмаларнинг ёруғлик даражасидан тортиб, ҳар бир тугмага бириктирилган лойиҳаларгача бошқариш имконияти мавжуд. Бу эса турли лойиҳалар ўртасида тезкор алмашишни ва иш самарадорлигини оширишни таъминлайди. Масалан, битта тугма орқали код ёзиш сессиясига, бошқаси билан эса матн таҳрирлаш бўлимига ўтиш мумкин.
Танқидлар ва бозор кутган натижаларГарчи қурилма технологик янгилик сифатида кўрилаётган бўлса-да, профессионал дастурчилар ҳамжамияти уни бир хилда илиқ кутиб олгани йўқ. Reddit каби платформаларда фойдаланувчилар 230 доллар этиб белгиланган нархни ўта юқори деб ҳисоблашмоқда. Баъзи танқидчилар ушбу гаджетни “ҳазил маҳсулот” деб атаб, унинг ўрнига арзонроқ муқобил вариантлардан фойдаланиш қулайроқ эканини таъкидлашмоқда.
Шунга қарамай, OpenAI ўзининг аппарат таъминоти бозоридаги илк қадамини ташлади. Компания келажакда собиқ Apple муҳандислари билан ҳамкорликда янада мураккаброқ “ақлли уй” қурилмаларини чиқаришни режалаштирмоқда. Микро эса ҳозирча сунъий интеллект билан ишлашни жисмоний даражага олиб чиққан ноёб аксессуар бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қурилма ChatGPT билан доимий ишловчи мутахассислар учун қизиқарли тажриба бўлиши мумкин.
…