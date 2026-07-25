OpenAI илк қурилмасини тақдим этди: Микро клавиатураси нималарга қодир?

·74·Техно
OpenAI илк қурилмасини тақдим этди: Микро клавиатураси нималарга қодир?

Сунъий интеллект оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг илк аппарат маҳсулоти — Микро номли ихчам клавиатурани расман тақдим этди. Ворк Лоудер дизайн студияси билан ҳамкорликда яратилган ушбу қурилма ChatGPT фойдаланувчилари, айниқса дастурчилар учун мўлжалланган бўлиб, сунъий интеллект билан мулоқотни янада осонлаштиришга хизмат қилади. Бироқ мазкур гаджетнинг бозорга чиқиши бир қатор баҳс-мунозаралар ва ҳуқуқий муаммолар билан бирга кечмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Микро клавиатураси ташқи кўринишидан анча мустаҳкам ва сифатли ишланган бўлиб, унинг дизайни кўпчиликда Apple маҳсулотларини эслатмоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, қурилманинг қадоғидан тортиб эстетик кўринишигача бўлган жиҳатлар Купертино гиганти услубига жуда яқин. Шуниси эътиборлики, айни пайтда Apple ва OpenAI ўртасида интеллектуал мулк ўғирлиги бўйича суд жараёнлари давом этмоқда, бу эса янги қурилма атрофидаги шов-шувни янада кучайтирмоқда.

Техник имкониятлар ва функционаллик

Қурилманинг асосий қисмида олтита махсус “агент” тугмалари жойлашган бўлиб, уларни ChatGPT ёки Кодех воситаси ичидаги аниқ вазифаларни бажариш учун созлаш мумкин. Уларнинг пастки қисмида эса дастурларни бошқариш учун мўлжалланган яна олтита буйруқ тугмаси мавжуд. Микро компьютерга Bluetooth ёки USB кабели орқали уланади. Қурилманинг энг қулай жиҳатларидан бири бу овозли диктант тугмасидир — фойдаланувчи тугмани босиб туриб топшириқни айтиши кифоя, қолганини сунъий интеллектнинг ўзи бажаради.

Фойдаланувчилар Микро клавиатурасини бевосита ChatGPT интерфейси орқали шахсийлаштиришлари мумкин. Махсус бўлимда тугмаларнинг ёруғлик даражасидан тортиб, ҳар бир тугмага бириктирилган лойиҳаларгача бошқариш имконияти мавжуд. Бу эса турли лойиҳалар ўртасида тезкор алмашишни ва иш самарадорлигини оширишни таъминлайди. Масалан, битта тугма орқали код ёзиш сессиясига, бошқаси билан эса матн таҳрирлаш бўлимига ўтиш мумкин.

Танқидлар ва бозор кутган натижалар

Гарчи қурилма технологик янгилик сифатида кўрилаётган бўлса-да, профессионал дастурчилар ҳамжамияти уни бир хилда илиқ кутиб олгани йўқ. Reddit каби платформаларда фойдаланувчилар 230 доллар этиб белгиланган нархни ўта юқори деб ҳисоблашмоқда. Баъзи танқидчилар ушбу гаджетни “ҳазил маҳсулот” деб атаб, унинг ўрнига арзонроқ муқобил вариантлардан фойдаланиш қулайроқ эканини таъкидлашмоқда.

Шунга қарамай, OpenAI ўзининг аппарат таъминоти бозоридаги илк қадамини ташлади. Компания келажакда собиқ Apple муҳандислари билан ҳамкорликда янада мураккаброқ “ақлли уй” қурилмаларини чиқаришни режалаштирмоқда. Микро эса ҳозирча сунъий интеллект билан ишлашни жисмоний даражага олиб чиққан ноёб аксессуар бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қурилма ChatGPT билан доимий ишловчи мутахассислар учун қизиқарли тажриба бўлиши мумкин.

OpenAIChatGPTМикроТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб