Коинотга парвоз вақтида кутилмаган ҳодиса: Хитой ракетасини чақмоқ урди
Хитойнинг Лонг Марч 3B (Чанчжен-3B) ракетаси очиқ фазога кўтарилиш вақтида тўғридан-тўғри чақмоқ зарбасига дуч келди. Шунга қарамай, ракета ўз миссиясини муваффақиятли давом эттириб, белгиланган вазифани тўлиқ бажарди. Ушбу ноёб ҳодиса коинот технологияларининг экстремал шароитларга қанчалик чидамли эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа Сичан космодромидан старт берилганидан тахминан 30 сония ўтгач содир бўлган. СпасеНевс нашрининг хабар беришича, гувоҳлар томонидан тасвирга олинган видеоларда кучли электр разряди ракетанинг корпусига бориб урилганини аниқ кўриш мумкин. Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу кадрлар кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки парвоз вақтида ракетани чақмоқ уриши жуда кам учрайдиган ҳодисадир.
Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (КАСК) миссия якунлари бўйича расмий баёнот берди. Унда қайд этилишича, ракета фойдали юкни ҳисобланган орбитага муваффақиятли олиб чиққан. Қизиғи шундаки, расмий хабарда чақмоқ уриши билан боғлиқ инсидент тилга олинмаган, бироқ визуал далиллар ва мустақил экспертлар буни тасдиқламоқда.
Тарихдаги ўхшаш ҳодисаларКосмонавтика тарихида бундай ҳолатлар бармоқ билан санарли даражада кам. Энг машҳур ҳодиса 1969-йилда Аполло 12 миссияси вақтида юз берган. Ўшанда стартдан бир неча ўн сония ўтгач, ракета икки марта чақмоқ зарбасига учраган эди. Ўша вазиятда кеманинг борт тизимларида жиддий носозликлар юзага келган, бироқ экипаж бошқарувни тиклаб, Ойга парвозни давом эттиришга муваффақ бўлган.
Шунингдек, 2019-йилда Россиянинг “Soyuz” ракетаси билан ҳам шундай воқеа содир бўлган эди. Ўшанда ҳам чақмоқ зарбаси сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга халақит бера олмаган. Замонавий муҳандислик ютуқлари ракеталарни лойиҳалашда атмосфера электрининг таъсирини олдиндан ҳисобга олиш имконини беради.
Бугунги кунда космик аппаратлар махсус ҳимоя тизимлари ва экранлаштирилган корпуслар билан жиҳозланади. Бу тизимлар электр зарядини ракета ичидаги нозик электроника қурилмаларига зарар етказмасдан, корпус бўйлаб ўтказиб юборишга мўлжалланган. Шунга қарамай, баландликка кўтарилаётган ракетага чақмоқ уриши ҳамон энг ҳайратланарли ва хавфли ҳодисалардан бири бўлиб қолмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, Лонг Марч 3B билан боғлиқ вазият Хитойнинг космик технологиялари халқаро стандартларга тўлиқ жавоб беришини ва кутилмаган табиий офатларга тайёрлигини кўрсатди. Миссиянинг муваффақияти Пекиннинг коинотни тадқиқ қилиш дастуридаги муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
…