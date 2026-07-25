Коинотга парвоз вақтида кутилмаган ҳодиса: Хитой ракетасини чақмоқ урди

·129·Техно
Коинотга парвоз вақтида кутилмаган ҳодиса: Хитой ракетасини чақмоқ урди

Хитойнинг Лонг Марч 3B (Чанчжен-3B) ракетаси очиқ фазога кўтарилиш вақтида тўғридан-тўғри чақмоқ зарбасига дуч келди. Шунга қарамай, ракета ўз миссиясини муваффақиятли давом эттириб, белгиланган вазифани тўлиқ бажарди. Ушбу ноёб ҳодиса коинот технологияларининг экстремал шароитларга қанчалик чидамли эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа Сичан космодромидан старт берилганидан тахминан 30 сония ўтгач содир бўлган. СпасеНевс нашрининг хабар беришича, гувоҳлар томонидан тасвирга олинган видеоларда кучли электр разряди ракетанинг корпусига бориб урилганини аниқ кўриш мумкин. Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу кадрлар кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки парвоз вақтида ракетани чақмоқ уриши жуда кам учрайдиган ҳодисадир.

Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (КАСК) миссия якунлари бўйича расмий баёнот берди. Унда қайд этилишича, ракета фойдали юкни ҳисобланган орбитага муваффақиятли олиб чиққан. Қизиғи шундаки, расмий хабарда чақмоқ уриши билан боғлиқ инсидент тилга олинмаган, бироқ визуал далиллар ва мустақил экспертлар буни тасдиқламоқда.

Тарихдаги ўхшаш ҳодисалар

Космонавтика тарихида бундай ҳолатлар бармоқ билан санарли даражада кам. Энг машҳур ҳодиса 1969-йилда Аполло 12 миссияси вақтида юз берган. Ўшанда стартдан бир неча ўн сония ўтгач, ракета икки марта чақмоқ зарбасига учраган эди. Ўша вазиятда кеманинг борт тизимларида жиддий носозликлар юзага келган, бироқ экипаж бошқарувни тиклаб, Ойга парвозни давом эттиришга муваффақ бўлган.

Шунингдек, 2019-йилда Россиянинг “Soyuz” ракетаси билан ҳам шундай воқеа содир бўлган эди. Ўшанда ҳам чақмоқ зарбаси сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга халақит бера олмаган. Замонавий муҳандислик ютуқлари ракеталарни лойиҳалашда атмосфера электрининг таъсирини олдиндан ҳисобга олиш имконини беради.

Бугунги кунда космик аппаратлар махсус ҳимоя тизимлари ва экранлаштирилган корпуслар билан жиҳозланади. Бу тизимлар электр зарядини ракета ичидаги нозик электроника қурилмаларига зарар етказмасдан, корпус бўйлаб ўтказиб юборишга мўлжалланган. Шунга қарамай, баландликка кўтарилаётган ракетага чақмоқ уриши ҳамон энг ҳайратланарли ва хавфли ҳодисалардан бири бўлиб қолмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, Лонг Марч 3B билан боғлиқ вазият Хитойнинг космик технологиялари халқаро стандартларга тўлиқ жавоб беришини ва кутилмаган табиий офатларга тайёрлигини кўрсатди. Миссиянинг муваффақияти Пекиннинг коинотни тадқиқ қилиш дастуридаги муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

ХитойРакетаКосмосЛонг МарчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб