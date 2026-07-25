Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда

·51·Техно
Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, соҳанинг таниқли вакиллари Реид Ҳоффман ва Марк Пинкус томонидан асос солинган Прентис лабораторияси йирик инвестиция босқичига яқин турибди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, компания 1 миллиард доллар қийматида баҳоланган ҳолда 100 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Мазкур стартап оддий фойдаланувчилар каби компьютерни бошқара оладиган агентларни яратишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прентис лойиҳаси жорий йилнинг апрель ойида иш бошлаган бўлишига қарамай, аллақачон инвесторлар ва йирик мижозлар эътиборини тортишга улгурди. Компания офис ходимларининг ҳужжатлар ва турли тизимлар билан ишлаш жараёнларини ўрганувчи моделларни ўқитмоқда. Мақсад — суғурта даъволарини кўриб чиқиш ёки божхона тўловларини қайтариш каби мураккаб ва кўп вақт талаб қиладиган рутин вазифаларни тўлиқ автоматлаштиришдир.

Технологик устунлик ва рақобат

Прентис вакилларининг таъкидлашича, уларнинг Ҳиве-32B деб номланган модели WindowsАгентАрена ва СкреэнSpot-v2 каби тестларда OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларидан ўзиб кетган. Стартап ўз моделининг рақобатчилардан 10 баробар арзонроқ эканлигини ва кундалик иш жараёнларига татбиқ этиш учун анча тежамкор эканлигини даъво қилмоқда. Бу эса компанияларга инсон омилини камайтирган ҳолда самарадорликни ошириш имконини беради.

Ҳозирги кунда Прентис бир қатор йирик ишлаб чиқарувчилар ва тиббий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан жами 50 миллион долларлик шартномалар имзолаган. Компания прогнозларига кўра, жорий йилнинг учинчи чорагига келиб, йиллик даромад кўрсаткичи 75 миллион долларга етиши кутилмоқда. Бироқ, бу рақамлар мижозлар эришган иқтисодий тежамкорликнинг 20 фоизи миқдоридаги комиссия тўловларига асосланган.

Асосчиларнинг тажрибаси ва бозор истиқболи

Лойиҳа раҳбари Ританкар Дас технология оламида ўзига хос обрўга эга. У 18 ёшида УК Беркелей университетини тамомлаб, сўнгра Охфорд ва Камбридге каби нуфузли даргоҳларда таҳсил олган. Дас ўзининг Титан холдинги орқали сунъий интеллект йўналишидаги стартапларни ривожлантириб келмоқда. Прентис унинг навбатдаги амбицияли лойиҳаси бўлиб, у нафақат матн ёзиш, балки амалий ишларни бажарувчи AI агентлар даврини бошлаб бермоқчи.

Компьютерни бошқаришга мўлжалланган AI агентлар бозори ҳозирда жуда рақобатбардош. Ушбу йўналишда қуйидаги компаниялар фаол иш олиб бормоқда:

  • Anthropic — яқинда Версепт стартапини сотиб олиб, ўз жамоасини кучайтирди;
  • OpenAI — ChatGPT имкониятларини кенгайтириш устида ишламоқда;
  • Тинкинг Мачинес Лаб — Мира Мурати бошчилигидаги янги лаборатория;
  • Microsoft ва Google — ўз операцион тизимларига AI агентларни интеграция қилишга уринмоқда.
Прентис стартапи дастурлашдан кўра, кундалик офис ишларини автоматлаштириш келажакда сунъий интеллектнинг энг катта фойдаланиш соҳасига айланишига ишонмоқда. Агар компания ўз олдига қўйган мақсадларига эришса, яқин йилларда офис ишларининг катта қисми инсон аралашувисиз бажариладиган даражага етиши мумкин.

ПрентисСунъий ИнтеллектСтартапРеид ҲоффманТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб