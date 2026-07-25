Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, соҳанинг таниқли вакиллари Реид Ҳоффман ва Марк Пинкус томонидан асос солинган Прентис лабораторияси йирик инвестиция босқичига яқин турибди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, компания 1 миллиард доллар қийматида баҳоланган ҳолда 100 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Мазкур стартап оддий фойдаланувчилар каби компьютерни бошқара оладиган агентларни яратишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прентис лойиҳаси жорий йилнинг апрель ойида иш бошлаган бўлишига қарамай, аллақачон инвесторлар ва йирик мижозлар эътиборини тортишга улгурди. Компания офис ходимларининг ҳужжатлар ва турли тизимлар билан ишлаш жараёнларини ўрганувчи моделларни ўқитмоқда. Мақсад — суғурта даъволарини кўриб чиқиш ёки божхона тўловларини қайтариш каби мураккаб ва кўп вақт талаб қиладиган рутин вазифаларни тўлиқ автоматлаштиришдир.
Технологик устунлик ва рақобатПрентис вакилларининг таъкидлашича, уларнинг Ҳиве-32B деб номланган модели WindowsАгентАрена ва СкреэнSpot-v2 каби тестларда OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларидан ўзиб кетган. Стартап ўз моделининг рақобатчилардан 10 баробар арзонроқ эканлигини ва кундалик иш жараёнларига татбиқ этиш учун анча тежамкор эканлигини даъво қилмоқда. Бу эса компанияларга инсон омилини камайтирган ҳолда самарадорликни ошириш имконини беради.
Ҳозирги кунда Прентис бир қатор йирик ишлаб чиқарувчилар ва тиббий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан жами 50 миллион долларлик шартномалар имзолаган. Компания прогнозларига кўра, жорий йилнинг учинчи чорагига келиб, йиллик даромад кўрсаткичи 75 миллион долларга етиши кутилмоқда. Бироқ, бу рақамлар мижозлар эришган иқтисодий тежамкорликнинг 20 фоизи миқдоридаги комиссия тўловларига асосланган.
Асосчиларнинг тажрибаси ва бозор истиқболиЛойиҳа раҳбари Ританкар Дас технология оламида ўзига хос обрўга эга. У 18 ёшида УК Беркелей университетини тамомлаб, сўнгра Охфорд ва Камбридге каби нуфузли даргоҳларда таҳсил олган. Дас ўзининг Титан холдинги орқали сунъий интеллект йўналишидаги стартапларни ривожлантириб келмоқда. Прентис унинг навбатдаги амбицияли лойиҳаси бўлиб, у нафақат матн ёзиш, балки амалий ишларни бажарувчи AI агентлар даврини бошлаб бермоқчи.
Компьютерни бошқаришга мўлжалланган AI агентлар бозори ҳозирда жуда рақобатбардош. Ушбу йўналишда қуйидаги компаниялар фаол иш олиб бормоқда:
- Anthropic — яқинда Версепт стартапини сотиб олиб, ўз жамоасини кучайтирди;
- OpenAI — ChatGPT имкониятларини кенгайтириш устида ишламоқда;
- Тинкинг Мачинес Лаб — Мира Мурати бошчилигидаги янги лаборатория;
- Microsoft ва Google — ўз операцион тизимларига AI агентларни интеграция қилишга уринмоқда.
…