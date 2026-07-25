AMD янги Ryzen 7 9800HX3D процессорини тайёрламоқда: Ўйин ноутбуклари учун инқилоб

·72·Техно
AMD янги Ryzen 7 9800HX3D процессорини тайёрламоқда: Ўйин ноутбуклари учун инқилоб

Яримўтказгичлар бозорида етакчи ҳисобланган AMD компанияси ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган навбатдаги кучли процессорRyzen 7 9800HX3D устида иш олиб бормоқда. Ушбу чип Фире Ранге сериясидаги 3D В-Каче технологиясига эга бўлган илк саккиз ядроли мобил процессор бўлиши кутилмоқда. Янгилик ўзининг юқори кеш хотираси ва унумдорлиги билан портатив гейминг қурилмалари сегментида янги стандартларни ўрнатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Голден Пиг Упграде Пакк инсайдери берган маълумотларга кўра, янги CPU 8 та ядро ва 16 та оқимга эга бўлади. Қурилманинг максимал такт частотаси 5,1 ГГс гача етиши тахмин қилинмоқда. Энг асосийси, процессор 96 МБ ҳажмдаги учинчи даражали (L3) кеш хотира билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич ўйинларда кадрлар частотасини (ФПС) сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Техник хусусиятлар ва кеш хотира ҳажми

Ryzen 7 9800HX3D модели ўзининг стационар компьютерлар учун мўлжалланган машҳур аналоги — Ryzen 7 9800X3D билан деярли бир хил характеристикаларга эга. Аввалроқ ушбу янгилик Ryzen 7 9755HX3D номи остида чиқиши кутилган эди, бироқ AMD маркетинг нуқтаи назаридан уни столусту версиясига яқинлаштиришга қарор қилди. ixbt.com хабарига кўра, 96 МБ кеш хотира 32 МБ стандарт кеш ва қўшимча 64 МБ ҳажмли 3D В-Каче қатламидан ташкил топади.

Мобил версиянинг максимал частотаси стационар моделга қараганда тахминан 100 MHz га пастроқ бўлиши мумкин, бу эса ноутбуклардаги иссиқлик ажралиши ва энергия сарфини назорат қилиш билан боғлиқ. Шунга қарамай, бундай юқори ҳажмдаги кеш хотира процессорга энг оғир ўйин сценарийларида ҳам юқори тезликда ишлаш имконини беради.

Ишлаб чиқариш муддати ва видео-карталар билан мослашув

Инсайдерларнинг таъкидлашича, Ryzen 7 9800HX3D процессорини оммавий ишлаб чиқариш 2026-йилнинг тўртинчи чорагида бошланади. Ушбу чип билан жиҳозланган илк ноутбуклар йил якунига қадар сотувга чиқиши мумкин, бироқ расмий дебют учун энг муносиб майдон сифатида 2027-йил январ ойида Лас-Вегасда бўлиб ўтадиган СEС кўргазмаси кўрилмоқда.

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, AMD ноутбук ишлаб чиқарувчилари учун дискрет видео-карталарни танлашда қатъий чекловлар қўймайди. Бу дегани, компаниялар янги процессорни нафақат Radeon, балки NVIDIA GeForce RTX мобил график карталари билан ҳам эркин комбинация қилишлари мумкин бўлади. Бу фойдаланувчиларга бозорда турли хил конфигурациядаги кучли ўйин ноутбукларини танлаш имконини беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD процессорларига асосланган ноутбуклар ўзининг нарх ва унумдорлик мутаносиблиги билан машҳур. Янги Ryzen 7 9800HX3D моделининг чиқиши юқори даражадаги геймерлар ва видео-монтаж усталари учун портатив қурилмаларда янги уфқларни очиши шубҳасиз.

AMDRyzenПроцессорТехнологияНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб