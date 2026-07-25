AMD янги Ryzen 7 9800HX3D процессорини тайёрламоқда: Ўйин ноутбуклари учун инқилоб
Яримўтказгичлар бозорида етакчи ҳисобланган AMD компанияси ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган навбатдаги кучли процессор — Ryzen 7 9800HX3D устида иш олиб бормоқда. Ушбу чип Фире Ранге сериясидаги 3D В-Каче технологиясига эга бўлган илк саккиз ядроли мобил процессор бўлиши кутилмоқда. Янгилик ўзининг юқори кеш хотираси ва унумдорлиги билан портатив гейминг қурилмалари сегментида янги стандартларни ўрнатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Голден Пиг Упграде Пакк инсайдери берган маълумотларга кўра, янги CPU 8 та ядро ва 16 та оқимга эга бўлади. Қурилманинг максимал такт частотаси 5,1 ГГс гача етиши тахмин қилинмоқда. Энг асосийси, процессор 96 МБ ҳажмдаги учинчи даражали (L3) кеш хотира билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич ўйинларда кадрлар частотасини (ФПС) сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.
Техник хусусиятлар ва кеш хотира ҳажмиRyzen 7 9800HX3D модели ўзининг стационар компьютерлар учун мўлжалланган машҳур аналоги — Ryzen 7 9800X3D билан деярли бир хил характеристикаларга эга. Аввалроқ ушбу янгилик Ryzen 7 9755HX3D номи остида чиқиши кутилган эди, бироқ AMD маркетинг нуқтаи назаридан уни столусту версиясига яқинлаштиришга қарор қилди. ixbt.com хабарига кўра, 96 МБ кеш хотира 32 МБ стандарт кеш ва қўшимча 64 МБ ҳажмли 3D В-Каче қатламидан ташкил топади.
Мобил версиянинг максимал частотаси стационар моделга қараганда тахминан 100 MHz га пастроқ бўлиши мумкин, бу эса ноутбуклардаги иссиқлик ажралиши ва энергия сарфини назорат қилиш билан боғлиқ. Шунга қарамай, бундай юқори ҳажмдаги кеш хотира процессорга энг оғир ўйин сценарийларида ҳам юқори тезликда ишлаш имконини беради.
Ишлаб чиқариш муддати ва видео-карталар билан мослашувИнсайдерларнинг таъкидлашича, Ryzen 7 9800HX3D процессорини оммавий ишлаб чиқариш 2026-йилнинг тўртинчи чорагида бошланади. Ушбу чип билан жиҳозланган илк ноутбуклар йил якунига қадар сотувга чиқиши мумкин, бироқ расмий дебют учун энг муносиб майдон сифатида 2027-йил январ ойида Лас-Вегасда бўлиб ўтадиган СEС кўргазмаси кўрилмоқда.
Яна бир муҳим жиҳат шундаки, AMD ноутбук ишлаб чиқарувчилари учун дискрет видео-карталарни танлашда қатъий чекловлар қўймайди. Бу дегани, компаниялар янги процессорни нафақат Radeon, балки NVIDIA GeForce RTX мобил график карталари билан ҳам эркин комбинация қилишлари мумкин бўлади. Бу фойдаланувчиларга бозорда турли хил конфигурациядаги кучли ўйин ноутбукларини танлаш имконини беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD процессорларига асосланган ноутбуклар ўзининг нарх ва унумдорлик мутаносиблиги билан машҳур. Янги Ryzen 7 9800HX3D моделининг чиқиши юқори даражадаги геймерлар ва видео-монтаж усталари учун портатив қурилмаларда янги уфқларни очиши шубҳасиз.
…