Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилди
Apple компанияси App Store дўконида янги иловаларни топиш жараёнини тубдан ўзгартирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар фақатгина топ-чартлар ёки муҳаррирлар танловига таяниб қолмасдан, ўз қизиқишлари ва хатти-ҳаракатларига асосланган шахсий тавсияларни қабул қилишади. WWDC конференциясида тақдим этилган ушбу янгилик iPhone фойдаланувчилари учун иловалар оламини янада яқинлаштиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизим доирасида App Store дўконида "Персонализед Коллектионс" (Шахсийлаштирилган тўпламлар) бўлими пайдо бўлади. Шунингдек, махсус "Апп Нотес" функцияси орқали нима учун айнан шу илова сизга тавсия этилгани тушунтириб берилади. Ушбу тавсиялар вақт ўтиши билан фойдаланувчининг иловалардан фойдаланиш ва юклаб олиш тарихига қараб такомиллашиб боради.
Дастурчилар учун ҳам бир қатор қулайликлар яратилди. Эндиликда улар маҳсулот саҳифасининг юқори қисмида ва қидирув натижаларида юқори сифатли расм ҳамда видеолардан фойдаланишлари мумкин. Бу янги контент ёки мавсумий таклифларни самаралироқ реклама қилиш имконини беради. Шунингдек, янги Ассет Либрарй кутубхонаси маркетинг материалларини тартибли сақлашга ёрдам беради.
Apple обуна бизнеси билан шуғулланувчи дастурчилар учун "Апп Бундлес" тизимини ҳам йўлга қўймоқда. Бу орқали бир нечта дастурчи ҳамкорликда ўз иловаларини ягона пакет кўринишида, алоҳида сотиб олгандан кўра арзонроқ нархда таклиф қилишлари мумкин бўлади. Шунингдек, ташкилотлар ва катта гуруҳлар учун кўп фойдаланувчили харид тизими ҳам жорий этилмоқда.
…