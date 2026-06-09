Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилди

·21·Техно
Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилди

Apple компанияси App Store дўконида янги иловаларни топиш жараёнини тубдан ўзгартирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар фақатгина топ-чартлар ёки муҳаррирлар танловига таяниб қолмасдан, ўз қизиқишлари ва хатти-ҳаракатларига асосланган шахсий тавсияларни қабул қилишади. WWDC конференциясида тақдим этилган ушбу янгилик iPhone фойдаланувчилари учун иловалар оламини янада яқинлаштиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизим доирасида App Store дўконида "Персонализед Коллектионс" (Шахсийлаштирилган тўпламлар) бўлими пайдо бўлади. Шунингдек, махсус "Апп Нотес" функцияси орқали нима учун айнан шу илова сизга тавсия этилгани тушунтириб берилади. Ушбу тавсиялар вақт ўтиши билан фойдаланувчининг иловалардан фойдаланиш ва юклаб олиш тарихига қараб такомиллашиб боради.

Дастурчилар учун ҳам бир қатор қулайликлар яратилди. Эндиликда улар маҳсулот саҳифасининг юқори қисмида ва қидирув натижаларида юқори сифатли расм ҳамда видеолардан фойдаланишлари мумкин. Бу янги контент ёки мавсумий таклифларни самаралироқ реклама қилиш имконини беради. Шунингдек, янги Ассет Либрарй кутубхонаси маркетинг материалларини тартибли сақлашга ёрдам беради.

Apple обуна бизнеси билан шуғулланувчи дастурчилар учун "Апп Бундлес" тизимини ҳам йўлга қўймоқда. Бу орқали бир нечта дастурчи ҳамкорликда ўз иловаларини ягона пакет кўринишида, алоҳида сотиб олгандан кўра арзонроқ нархда таклиф қилишлари мумкин бўлади. Шунингдек, ташкилотлар ва катта гуруҳлар учун кўп фойдаланувчили харид тизими ҳам жорий этилмоқда.

AppleApp StoreiPhoneWWDCТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиАисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиБугун, 15:53100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқдиБугун, 15:50Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиiOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиБугун, 15:22Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиYandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус