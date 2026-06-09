iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функциялар
Бу йилги Apple Ворлдвиде Девелопер Конференсе (WWDC) тадбирининг асосий юлдузи янгиланган Siri AI бўлди. Гарчи iOS 27 тизимида инқилобий ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, iPhone фойдаланувчилари учун кундалик ҳаётда жуда асқотадиган кўплаб кичик, аммо фойдали функциялар қўшилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple компанияси саҳнада эълон қилмаган янгиликлардан бири — бу батарея қувватини бошқаришнинг кенгайтирилган имкониятларидир. Эндиликда фойдаланувчилар қурилманинг ишлаш муддатини узайтириш учун қувватланиш даражасини янада аниқроқ чеклашлари мумкин бўлади. Бу айниқса iPhone 15 ва ундан янги моделлар эгалари учун фойдалидир.
Шунингдек, бошқарув марказини (Контрол Сентер) шахсийлаштириш янада осонлашди. Учинчи томон дастурчилари энди ўз иловалари учун махсус тугмаларни қўшишлари мумкин, бу эса фойдаланувчиларга севимли функцияларига тезроқ кириш имконини беради. Apple ушбу қулайликни тақдимот давомида батафсил ёритиб ўтмаган эди.
Хабарлар иловасида ҳам бир қатор қулайликлар пайдо бўлди. Масалан, хабарларни юбориш вақтини белгилаш функцияси такомиллаштирилди ва энди фойдаланувчилар ўзларининг эможиларини янада мослашувчан тарзда таҳрирлашлари мумкин. Бу каби кичик деталлар iOS 27 тизимини янада мукаммал ва фойдаланувчига йўналтирилган қилади.
…