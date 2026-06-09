iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштиради

·0·Техно
iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштиради

iOS 27 операцион тизимининг бета-версиясида бўлажак iPhone Ultra (ёки iPhone Фолд) моделининг букланиш механизмига оид қизиқарли маълумотлар топилди. Digital Chat Station инсайдерининг хабар беришича, смартфон шарнирнинг очилиш ва ёпилиш бурчагини реал вақт режимида юқори аниқликда ўлчаш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма ўзининг ёпиқ, тўлиқ очилган ёки ярим букланган ҳолатини мустақил аниқлай олади. Шунга мувофиқ, интерфейс элементларининг жойлашуви динамик тарзда ўзгаради: масалан, ёпиқ ҳолатда iPhone каби стандарт экран, очиқ ҳолатда эса iPad услубидаги ишчи стол пайдо бўлади. Шунингдек, динамиклар овози ҳам қурилманинг ҳолатига қараб созланиши айтилмоқда.

Таниқли блогер Саҳил Кароул яқинда iPhone Фолд прототипларини классик оқ ва қора рангларда намойиш этди. Кутилишича, буклама iPhone «китобча» форматида бўлиб, унинг ички экрани 7,7 дюйм, ташқи дисплейи эса тахминан 5,3 дюймни ташкил қилади. Қурилманинг ўзига хос жиҳати — овоз тугмачаларининг корпус юқори қисмига кўчирилишидир.

Миш-мишларга кўра, ўнг томондаги қувват тугмаси Тоуч ИД датчиги билан бирлаштирилади, бу эса Apple смартфонларига бармоқ изи сканери қайтаётганидан далолат беради. Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва бошқа флагманлар ҳақидаги маълумотларни расмий тақдимотдан олдин аниқ эълон қилиши билан ишонч қозонган эди.

AppleiPhone UltraiPhone ФолдiOS 27Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиБугун, 16:27Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиФойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиБугун, 16:21Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиАисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиБугун, 15:53100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқдиБугун, 15:50Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус