WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлари

·0·Техно
WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлари

Apple компаниясининг Apple Парк қароргоҳида WWDC 2026 анжумани старт олди. Мазкур тадбир Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence тизимларидаги улкан ўзгаришлар билан ёдда қоладиган бўлди. Шунингдек, ушбу анжуман Tim Cook учун бош директор сифатидаги сўнгги WWDC ҳисобланади, чунки у 1-сентябрдан ўз ўрнини Джон Тернусга бўшатиб беришини эълон қилган эди. Apple сунъий интеллект пойгасида ўз мавқеини тиклаш учун бор кучини ишга солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тақдимотда асосий эътибор Siri овозли ёрдамчисининг янгиланишига қаратилди. Google Gemini технологияси асосида ишлайдиган янги Siri эндиликда янада ақлли, мулоқотга киришувчан ва визуал интеллект билан мослашган бўлади. Apple вакилларининг таъкидлашича, Siri нафақат тизим ичида, балки алоҳида илова сифатида ҳам фаолият юритади. Шу билан бирга, компания махфийлик масаласига алоҳида урғу бериб, фойдаланувчи маълумотлари фақат сўровларни бажариш учун ишлатилишини ва буни ташқи экспертлар текшириши мумкинлигини билдирди.

iOS 27 дастурчилар учун бета-версиясида қизиқарли кашфиётлар амалга оширилди. Тизим файллари орасида "фолдСтате" ва "англеДегреэс" каби кодлар топилгани, кўпдан бери кутилаётган буклама iPhone (фолдабле) қурилмаси устида иш кетаётганидан далолат беради. Гарчи расмий эълон берилмаган бўлса-да, сентябрь ойидаги анжуманда янги форматдаги қурилма тақдим этилиши эҳтимоли юқори.

Apple Intelligence доирасида Сафари учун табларни бошқариш, бир тегиш билан паролларни янгилаш ва иловалараро контекстни тушуниш функциялари қўшилди. Мессагес иловаси энди сунъий интеллект ёрдамида жавоб вариантларини таклиф қилади, Пҳоне иловаси эса қўнғироқ пайтида Маил ва бошқа дастурлардан керакли маълумотларни чиқариб бера олади. Дизайн борасида эса ўтган йилги Лиқуид Гласс услуби бироз такомиллаштирилиб, фойдаланувчиларга элементларни ўз хоҳишига кўра созлаш имконияти берилди.

AppleWWDC 2026SiriiOS 27Apple Intelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаБугун, 18:27СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиБугун, 17:57Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиБугун, 17:56Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиБугун, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус