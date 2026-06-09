WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлари
Apple компаниясининг Apple Парк қароргоҳида WWDC 2026 анжумани старт олди. Мазкур тадбир Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence тизимларидаги улкан ўзгаришлар билан ёдда қоладиган бўлди. Шунингдек, ушбу анжуман Tim Cook учун бош директор сифатидаги сўнгги WWDC ҳисобланади, чунки у 1-сентябрдан ўз ўрнини Джон Тернусга бўшатиб беришини эълон қилган эди. Apple сунъий интеллект пойгасида ўз мавқеини тиклаш учун бор кучини ишга солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тақдимотда асосий эътибор Siri овозли ёрдамчисининг янгиланишига қаратилди. Google Gemini технологияси асосида ишлайдиган янги Siri эндиликда янада ақлли, мулоқотга киришувчан ва визуал интеллект билан мослашган бўлади. Apple вакилларининг таъкидлашича, Siri нафақат тизим ичида, балки алоҳида илова сифатида ҳам фаолият юритади. Шу билан бирга, компания махфийлик масаласига алоҳида урғу бериб, фойдаланувчи маълумотлари фақат сўровларни бажариш учун ишлатилишини ва буни ташқи экспертлар текшириши мумкинлигини билдирди.
iOS 27 дастурчилар учун бета-версиясида қизиқарли кашфиётлар амалга оширилди. Тизим файллари орасида "фолдСтате" ва "англеДегреэс" каби кодлар топилгани, кўпдан бери кутилаётган буклама iPhone (фолдабле) қурилмаси устида иш кетаётганидан далолат беради. Гарчи расмий эълон берилмаган бўлса-да, сентябрь ойидаги анжуманда янги форматдаги қурилма тақдим этилиши эҳтимоли юқори.
Apple Intelligence доирасида Сафари учун табларни бошқариш, бир тегиш билан паролларни янгилаш ва иловалараро контекстни тушуниш функциялари қўшилди. Мессагес иловаси энди сунъий интеллект ёрдамида жавоб вариантларини таклиф қилади, Пҳоне иловаси эса қўнғироқ пайтида Маил ва бошқа дастурлардан керакли маълумотларни чиқариб бера олади. Дизайн борасида эса ўтган йилги Лиқуид Гласс услуби бироз такомиллаштирилиб, фойдаланувчиларга элементларни ўз хоҳишига кўра созлаш имконияти берилди.
…