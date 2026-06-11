Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзолади

·26·Техно
Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзолади

Microsoft корпорацияси Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан уч йиллик шартнома имзолади. Келишувга кўра, технология гиганти қарийб 37 минг тонна углеродни атмосферадан йўқ қилиш бўйича кредитларни сотиб олади. Бу Microsoft компаниясининг Осиёдаги тоғ жинсларининг табиий емирилишини тезлаштириш (энҳансед рокк веатеринг) технологиясига асосланган илк йирик лойиҳасидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Алт Карбон 2029-йилга қадар Ҳиндистон шарқидаги Даржеелинг Ревивал лойиҳаси доирасида 36 920 метрик тонна карбонат ангидридни утилизация қилиш мажбуриятини олди. Microsoft, шунингдек, стартап белгиланган кўрсаткичларга эришса, қўшимча ҳажмдаги кредитларни сотиб олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолди. Бу келишув Microsoft компаниясининг барқарор ривожланиш ва иқлим ўзгаришига қарши кураш стратегиясининг бир қисмидир.

2023-йилда Бангалорда асос солинган Алт Карбон стартапи майдаланган базалт ва бошқа силикат жинсларини қишлоқ хўжалиги ерларига ёйиш орқали карбонат ангидридни боғлаб олувчи табиий кимёвий реакцияларни тезлаштиради. Ҳозирда компания Ғарбий Бенгалиядаги 80 минг акр майдонда 35 мингдан ортиқ фермерлар билан ҳамкорлик қилмоқда.

Алт Карбон ҳаммуассиси Спарш Агарвалнинг сўзларига кўра, Microsoft билан музокаралар бир йилдан ортиқ давом этган ва қатъий илмий текширувлардан ўтган. Microsoft лойиҳадан маълумотлар алмашинуви ва углерод миқдорини аниқлаш бўйича қатъий мониторинг (МРВ) чораларини талаб қилган. Бу соҳада таклиф кўп бўлса-да, амалда тасдиқланган ва тижорий миқёсда етказиб бериладиган лойиҳалар камлиги сабабли ушбу шартнома бозор учун муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда Алт Карбон тоғ жинсларини емириш технологияси орқали 10 мингга яқин углерод кредитларини чиқарган бўлиб, бу соҳадаги дунёдаги энг йирик кўрсаткичдир. Йил якунига қадар стартап яна 15 мингта кредит чиқаришни режалаштирмоқда. Microsoft билан тузилган шартнома доирасидаги кредитлар Исометрик реестри орқали расмийлаштирилади.

MicrosoftАлт КарбонТехнологияЭкологияҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51“Экологик” алдовга қарши кураш: Россияда янги онлайн сервис ишга тушди“Экологик” алдовга қарши кураш: Россияда янги онлайн сервис ишга тушдиБугун, 15:27Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус