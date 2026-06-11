Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзолади
Microsoft корпорацияси Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан уч йиллик шартнома имзолади. Келишувга кўра, технология гиганти қарийб 37 минг тонна углеродни атмосферадан йўқ қилиш бўйича кредитларни сотиб олади. Бу Microsoft компаниясининг Осиёдаги тоғ жинсларининг табиий емирилишини тезлаштириш (энҳансед рокк веатеринг) технологиясига асосланган илк йирик лойиҳасидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Алт Карбон 2029-йилга қадар Ҳиндистон шарқидаги Даржеелинг Ревивал лойиҳаси доирасида 36 920 метрик тонна карбонат ангидридни утилизация қилиш мажбуриятини олди. Microsoft, шунингдек, стартап белгиланган кўрсаткичларга эришса, қўшимча ҳажмдаги кредитларни сотиб олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолди. Бу келишув Microsoft компаниясининг барқарор ривожланиш ва иқлим ўзгаришига қарши кураш стратегиясининг бир қисмидир.
2023-йилда Бангалорда асос солинган Алт Карбон стартапи майдаланган базалт ва бошқа силикат жинсларини қишлоқ хўжалиги ерларига ёйиш орқали карбонат ангидридни боғлаб олувчи табиий кимёвий реакцияларни тезлаштиради. Ҳозирда компания Ғарбий Бенгалиядаги 80 минг акр майдонда 35 мингдан ортиқ фермерлар билан ҳамкорлик қилмоқда.
Алт Карбон ҳаммуассиси Спарш Агарвалнинг сўзларига кўра, Microsoft билан музокаралар бир йилдан ортиқ давом этган ва қатъий илмий текширувлардан ўтган. Microsoft лойиҳадан маълумотлар алмашинуви ва углерод миқдорини аниқлаш бўйича қатъий мониторинг (МРВ) чораларини талаб қилган. Бу соҳада таклиф кўп бўлса-да, амалда тасдиқланган ва тижорий миқёсда етказиб бериладиган лойиҳалар камлиги сабабли ушбу шартнома бозор учун муҳим аҳамиятга эга.
Ҳозирги кунда Алт Карбон тоғ жинсларини емириш технологияси орқали 10 мингга яқин углерод кредитларини чиқарган бўлиб, бу соҳадаги дунёдаги энг йирик кўрсаткичдир. Йил якунига қадар стартап яна 15 мингта кредит чиқаришни режалаштирмоқда. Microsoft билан тузилган шартнома доирасидаги кредитлар Исометрик реестри орқали расмийлаштирилади.
…