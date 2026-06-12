Samsung офисларида тинтув ўтказилди
Жанубий Корея прокуратураси Samsung Electronикс бўлинмаларида Раинбов Роботикс робототехника компаниясини сотиб олиш билан боғлиқ инсайдерлик савдоси бўйича тергов доирасида тинтув ўтказди. Сеул жанубий округи прокуратураси терговчилари битимга алоқадор бўлиши мумкин бўлган ҳужжатлар ва бошқа материалларни мусодара қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung компанияси Раинбов Роботикс харидини 2025-йилда якунлаган эди, бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари эндиликда бўлажак харид ҳақидаги маълумотлардан фонд бозорида ноқонуний даромад олиш учун фойдаланилган-фойдаланилмаганини текширмоқда. Тергов талқинига кўра, Раинбов Роботикс компаниясининг айрим ходимлари Samsung режалари ҳақида олдиндан билган бўлиши мумкин.
Шубҳали битимлар 2022-йилдан 2024-йилгача, яни харид расман эълон қилинишидан олдин амалга оширилган деб тахмин қилинмоқда. Иш материалларида 16 киши, жумладан, Раинбов Роботикс раҳбари ва молиявий директори иштирок этмоқда. Ноқонуний олинган фойда миқдори 3 дан 4 миллиард вонгача (тахминан 1,9–2,6 миллион доллар) етиши мумкин.
Раинбов Роботикс Жанубий Корея робототехника бозоридаги энг йирик иштирокчилардан бири ҳисобланади. Компания саноат ва хизмат кўрсатиш роботлари, гуманоид платформалар, робот-баристалар ҳамда мудофаа соҳасида қўлланиладиган тўрт оёқли роботларни ишлаб чиқади. Ҳозирча Samsung Electronикс тергов юзасидан расмий изоҳ бермади.
…