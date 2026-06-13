SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилди

·0·Техно
SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилди

Дунё ҳамжамияти SpaceX компаниясининг тарихий IPO жараёни ва унинг раҳбари Elon Muskка диққат қаратган бир пайтда, миллиардернинг империясидаги яна бир йирик компания — Tesla билан кутилаётган бирлашув ҳақидаги гап-сўзлар яна авж олди. Ҳозирда бозор қиймати 1,26 триллион долларга баҳоланаётган Tesla, гарчи асосий даромади электромобиллар сотувидан келса-да, Муск томонидан сунъий интеллект ва робототехника компанияси сифатида тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX президенти ва операцион директори Гвйнне Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида ушбу эҳтимолий битим ҳақида қизиқарли фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, икки компаниянинг бирлашиши "Элоннинг ҳаётини бироз осонлаштириши мумкин". Бу баёнот кўплаб таҳлилчилар томонидан SpaceX ва Tesla ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг янги босқичи сифатида талқин қилинмоқда.

SpaceX аллақачон бундай йирик битимга тайёргарлик кўраётганига оид далиллар мавжуд. Компания ўзининг оммавий дебюти олдидан С-1 рўйхатдан ўтиш ҳужжатига хавф-хатарлар бўлими бўйича янги бандларни киритди. Унда "келажакдаги транзакциялар муносабати билан сезиларли миқдорда акциялар чиқарилиши мумкинлиги" ҳақида огоҳлантириш берилган. Бундай жиддий огоҳлантириш одатда кичик битимлар учун эмас, балки Tesla каби гигантлар билан бирлашиш учун мўлжалланган бўлади.

Elon Musk ўз портфелидаги турли активларни бирлаштиришга бегона эмас. Жорий йил бошида SpaceX унинг xAI сунъий интеллект компаниясини сотиб олган эди. Ўз навбатида, xAI ҳам Мускка тегишли бўлган Х ижтимоий тармоғини тўлиқ акциялар алмашинуви орқали ўз таркибига қўшиб олган. Шу нуқтаи назардан, Tesla ва SpaceX бирлашуви Мускнинг ягона технологик экотизим яратиш йўлидаги мантиқий қадами бўлиши мумкин.

SpaceXTeslaElon MuskТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаSpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаКеча, 18:29Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиУбтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиКеча, 18:28Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди