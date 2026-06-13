SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилди
Дунё ҳамжамияти SpaceX компаниясининг тарихий IPO жараёни ва унинг раҳбари Elon Muskка диққат қаратган бир пайтда, миллиардернинг империясидаги яна бир йирик компания — Tesla билан кутилаётган бирлашув ҳақидаги гап-сўзлар яна авж олди. Ҳозирда бозор қиймати 1,26 триллион долларга баҳоланаётган Tesla, гарчи асосий даромади электромобиллар сотувидан келса-да, Муск томонидан сунъий интеллект ва робототехника компанияси сифатида тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX президенти ва операцион директори Гвйнне Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида ушбу эҳтимолий битим ҳақида қизиқарли фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, икки компаниянинг бирлашиши "Элоннинг ҳаётини бироз осонлаштириши мумкин". Бу баёнот кўплаб таҳлилчилар томонидан SpaceX ва Tesla ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг янги босқичи сифатида талқин қилинмоқда.
SpaceX аллақачон бундай йирик битимга тайёргарлик кўраётганига оид далиллар мавжуд. Компания ўзининг оммавий дебюти олдидан С-1 рўйхатдан ўтиш ҳужжатига хавф-хатарлар бўлими бўйича янги бандларни киритди. Унда "келажакдаги транзакциялар муносабати билан сезиларли миқдорда акциялар чиқарилиши мумкинлиги" ҳақида огоҳлантириш берилган. Бундай жиддий огоҳлантириш одатда кичик битимлар учун эмас, балки Tesla каби гигантлар билан бирлашиш учун мўлжалланган бўлади.
Elon Musk ўз портфелидаги турли активларни бирлаштиришга бегона эмас. Жорий йил бошида SpaceX унинг xAI сунъий интеллект компаниясини сотиб олган эди. Ўз навбатида, xAI ҳам Мускка тегишли бўлган Х ижтимоий тармоғини тўлиқ акциялар алмашинуви орқали ўз таркибига қўшиб олган. Шу нуқтаи назардан, Tesla ва SpaceX бирлашуви Мускнинг ягона технологик экотизим яратиш йўлидаги мантиқий қадами бўлиши мумкин.
…