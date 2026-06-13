Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлди

·0·Техно
Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлди

Reddit форумида Голд_Блакксмит_7678 ники билан танилган Google Pixel 9 смартфони эгаси навбатдаги хавфсизлик янгиланишини ўрнатгандан сўнг кутилмаган муаммога дуч келганини маълум қилди. Фойдаланувчининг сўзларига кўра, дастурий таъминот янгилангач, қурилма дисплейида бутун экран бўйлаб ўтувчи характерли яшил чизиқ пайдо бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бундай турдаги нуқсонлар Google Pixel смартфонлари фойдаланувчилари учун бегона эмас, бироқ бу сафар компаниянинг муносабати кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Google қўллаб-қувватлаш хизмати смартфоннинг кафолат муддати тугаганини рўкач қилиб, фойдаланувчига 400 доллар эвазига пуллик таъмирлашни ёки янги қурилма сотиб олиш учун 20 фоизлик чегирма таклиф қилди.

Смартфон эгаси ушбу қарорга қатъиян эътироз билдирди. Унинг таъкидлашича, Google Pixel 9 ҳеч қандай механик шикастланишга учрамаган, тушириб юборилмаган ва сув тегмаган. Муаммо айнан тизим янгиланишидан сўнг дарҳол юзага келганини исботлашга ҳаракат қилди.

Бир неча бор қилинган мурожаатлар ва ҳолатнинг ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинишидан сўнг, Google ўз позициясини ўзгартиришга мажбур бўлди. Компания вазиятни қайта кўриб чиқиб, қурилмани махсус "истисно тариқасидаги қўллаб-қувватлаш дастури" доирасида бепул алмаштириб беришга рози бўлди.

GooglePixel 9СмартфонТехнологияДисплей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиAnthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиБугун, 02:21Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаMeta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаБугун, 23:20AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиAMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиБугун, 22:58Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди