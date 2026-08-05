10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди

·46·Жамият
10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди
Қисқача

Тошкентда «Келес» темир йўл чегара божхона пости инспектори О.С. 10 та iPhone телефонини бошқа шахслар номига расмийлаштириб бериш ва ИМЕИ кодларини рўйхатдан ўтказишга ёрдам бериш эвазига 3 минг доллар олаётганида ушланди. Тергов версиясига кўра, телефонлар божхона тартибларини четлаб Ўзбекистонга олиб кирилган бўлиши мумкин. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 210-моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда, О.С.

Тошкентда божхона ходими 10 та iPhone телефонини бошқа шахслар номига расмийлаштириб бериш эвазига 3 минг доллар олганликда гумонланмоқда. У пулни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушлангани айтилмоқда.

Тезкор тадбир Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Божхона қўмитаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган. «Келес» темир йўл чегара божхона пости расмий реестрда Тошкент шаҳар божхона тузилмалари таркибида қайд этилган.

Телефонларни бошқалар номига расмийлаштиришни ваъда қилган

Департамент маълумотига кўра, «Келес» темир йўл чегара божхона пости инспектори О.С. фуқаро А.З. билан 10 та iPhone телефони масаласида келишган.

Тергов версиясига кўра, мазкур қурилмалар Ўзбекистон ҳудудига белгиланган божхона тартибларини четлаб ўтган ҳолда олиб кирилган. Инспектор телефонларни бошқа фуқароларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланиб уларнинг номига расмийлаштириш, кейин эса IMEI кодларини рўйхатдан ўтказишда ёрдам беришни ваъда қилган.

Ушбу «хизмат» учун 3 минг доллар сўралган. Бу ҳар бир телефон ҳисобига ўртача 300 доллардан тўғри келади.

Пулни олаётганида ушланган

Расмий хабарда айтилишича, инспектор келишилган 3 минг долларни қабул қилаётган вақтда ушланган. Пуллар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.

Тезкор тадбир Департаментнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ходимлари томонидан Божхона қўмитаси билан ҳамкорликда амалга оширилган.

Ҳозирча телефонлар айнан қайси йўл орқали олиб кирилгани, паспорт маълумотлари ишлатилиши режалаштирилган фуқаролар бу ҳақда хабардор бўлган-бўлмагани ҳамда қурилмаларнинг умумий қиймати очиқланмаган.

Нега бошқа паспортлардан фойдаланиш режалаштирилган?

Тергов талқинига кўра, телефонларни турли фуқаролар номига божхонадан ўтказиш орқали уларнинг республикага олиб кирилишини қонуний кўринишда расмийлаштириш кўзланган.

Шундан кейин қурилмаларнинг IMEI кодларини рўйхатдан ўтказиш ва улардан Ўзбекистон мобил тармоқларида фойдаланиш имкони пайдо бўлиши мумкин эди.

Бироқ ушбу механизм қандай амалга оширилиши, жараёнга бошқа шахслар ҳам жалб этилган-этилмагани тергов давомида аниқланади.

Божхона ходимига жиноят иши очилди

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

О.С.нинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Тергов якунлари инспекторга қўйилган гумон, телефонларни олиб кириш схемаси ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар ҳақидаги саволларга аниқлик киритиши керак.

Бу ҳолатда гап фақат 3 минг доллар ҳақида эмас. Терговчилар энди 10 та телефоннинг чегарадан қандай ўтказилгани ва божхона ҳамда IMEI тизимларини четлаб ўтиш учун кимларнинг маълумотларидан фойдаланиш режалаштирилганини ҳам аниқлаши лозим. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТошкентiPhoneЎзбекистонКелес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиРоссия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиБугун, 06:07Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиБугун, 06:03Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиБугун, 05:42«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилдиКеча, 22:5921 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунландиКеча, 17:14Зоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиЗоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиКеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди