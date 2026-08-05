10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди
Тошкентда «Келес» темир йўл чегара божхона пости инспектори О.С. 10 та iPhone телефонини бошқа шахслар номига расмийлаштириб бериш ва ИМЕИ кодларини рўйхатдан ўтказишга ёрдам бериш эвазига 3 минг доллар олаётганида ушланди. Тергов версиясига кўра, телефонлар божхона тартибларини четлаб Ўзбекистонга олиб кирилган бўлиши мумкин. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 210-моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда, О.С.
Тошкентда божхона ходими 10 та iPhone телефонини бошқа шахслар номига расмийлаштириб бериш эвазига 3 минг доллар олганликда гумонланмоқда. У пулни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушлангани айтилмоқда.
Тезкор тадбир Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Божхона қўмитаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган. «Келес» темир йўл чегара божхона пости расмий реестрда Тошкент шаҳар божхона тузилмалари таркибида қайд этилган.
Телефонларни бошқалар номига расмийлаштиришни ваъда қилган
Департамент маълумотига кўра, «Келес» темир йўл чегара божхона пости инспектори О.С. фуқаро А.З. билан 10 та iPhone телефони масаласида келишган.
Тергов версиясига кўра, мазкур қурилмалар Ўзбекистон ҳудудига белгиланган божхона тартибларини четлаб ўтган ҳолда олиб кирилган. Инспектор телефонларни бошқа фуқароларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланиб уларнинг номига расмийлаштириш, кейин эса IMEI кодларини рўйхатдан ўтказишда ёрдам беришни ваъда қилган.
Ушбу «хизмат» учун 3 минг доллар сўралган. Бу ҳар бир телефон ҳисобига ўртача 300 доллардан тўғри келади.
Пулни олаётганида ушланган
Расмий хабарда айтилишича, инспектор келишилган 3 минг долларни қабул қилаётган вақтда ушланган. Пуллар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.
Тезкор тадбир Департаментнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ходимлари томонидан Божхона қўмитаси билан ҳамкорликда амалга оширилган.
Ҳозирча телефонлар айнан қайси йўл орқали олиб кирилгани, паспорт маълумотлари ишлатилиши режалаштирилган фуқаролар бу ҳақда хабардор бўлган-бўлмагани ҳамда қурилмаларнинг умумий қиймати очиқланмаган.
Нега бошқа паспортлардан фойдаланиш режалаштирилган?
Тергов талқинига кўра, телефонларни турли фуқаролар номига божхонадан ўтказиш орқали уларнинг республикага олиб кирилишини қонуний кўринишда расмийлаштириш кўзланган.
Шундан кейин қурилмаларнинг IMEI кодларини рўйхатдан ўтказиш ва улардан Ўзбекистон мобил тармоқларида фойдаланиш имкони пайдо бўлиши мумкин эди.
Бироқ ушбу механизм қандай амалга оширилиши, жараёнга бошқа шахслар ҳам жалб этилган-этилмагани тергов давомида аниқланади.
Божхона ходимига жиноят иши очилди
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
О.С.нинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Тергов якунлари инспекторга қўйилган гумон, телефонларни олиб кириш схемаси ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар ҳақидаги саволларга аниқлик киритиши керак.
Бу ҳолатда гап фақат 3 минг доллар ҳақида эмас. Терговчилар энди 10 та телефоннинг чегарадан қандай ўтказилгани ва божхона ҳамда IMEI тизимларини четлаб ўтиш учун кимларнинг маълумотларидан фойдаланиш режалаштирилганини ҳам аниқлаши лозим. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…