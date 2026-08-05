Samsung сунъий интеллект тизимлари учун янги хотира архитектурасини намойиш этди

·45·Техно
Samsung сунъий интеллект тизимлари учун янги хотира архитектурасини намойиш этди
Қисқача

Samsung Electronикс ФМС 2026 конференсиясида сунъий интеллект тизимлари учун зҲБМ хотира архитектурасини тақдим этди. Ушбу ёндашув юқори тезликдаги хотирани сунъий интеллект тезлатгичининг устига жойлаштириб, маълумотларни узатиш масофасини қисқартиради.

Samsung Electronикс компанияси Футуре оф Меморй анд Стораге (ФМС) 2026 конференциясида сунъий интеллект тизимларини ривожлантиришга қаратилган илғор ишланмаларини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилган янги концепциялар орасида энг эътиборлиси зҲБМ хотира архитектураси бўлиб, у келгусида маълумотларни қайта ишлаш тезлигини кескин ошириш имконини бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши маълумотларни узатиш тезлиги ва хотира сиғимига нисбатан юқори талабларни қўймоқда. Жанубий Корея технология гиганти тақдим этган зҲБМ концепцияси айнан шу муаммоларни ҳал этишга қаратилган бўлиб, замонавий маълумотлар марказлари ва нейротармоқларни ўқитиш жараёнларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

зҲБМ архитектураси ва унинг имкониятлари

Янги зҲБМ ёндашувининг асосий ўзига хослиги шундаки, у юқори тезликдаги хотирани одатдагидек ёнма-ён эмас, балки бевосита сунъий интеллект тезлатгичининг устига жойлаштиради. Бундай инновацион композиция маълумотларни узатиш масофасини қисқартиришга хизмат қилади.

Samsung баҳолашларига кўра, мазкур архитектура HBM5 авлодига нисбатан бир қатор улкан афзалликларни тақдим этиши мумкин:

  • Тахминан 8 карра юқори унумдорликка эришиш
  • Хотира зичлигининг 10 мартадан зиёд ошиши
  • Энергия самарадорлигининг 3 баробар ўсиши
  • Иссиқлик қаршилигининг 50 фоиздан ортиқ камайиши
Шунга қарамай, компания вакиллари бу кўрсаткичлар ҳозирча тайёр қурилмаларнинг синов натижалари эмас, балки зҲБМ концепциясининг дастлабки ҳисоб-китобий кўрсаткичлари эканини алоҳида таъкидладилар.

V10 Бондинг В-NAND ва бошқа янги ишланмалар

Конференцияда, шунингдек, 400 дан ортиқ қатламга эга бўлган V10 Бондинг В-NAND прототипи ҳам намойиш этилди. Ушбу технология Бондинг Вертикал (БВ) схемасидан фойдаланади. Бунда хотира катакчалари массиви ва бошқарув схемалари алоҳида тайёрланиб, сўнгра ягона тузилмага бирлаштирилади.

Samsung маълумотларига кўра, бу усул V9 В-NAND авлоди билан солиштирганда сақлаш зичлигини 58 фоизга оширади ва ўқиш, ёзиш ҳамда маълумот алмашиш тезлигини яхшилайди. Бундан ташқари, тадбирда периферик сунъий интеллект тизимлари учун зNAND-О концепцияси, шунингдек, HBM4E, HBM5, LPDDR5X-ПИМ ҳамда PM1763 ва BM1773 корпоратив қаттиқ дисклар ҳам кўрсатилди.

Ҳозирча Samsung мазкур истиқболли ишланмаларни тижорий жиҳатдан чиқариш муддатлари, нархи ва сунъий интеллект тезлатгичлари билан мослиги ҳақида аниқ маълумот бермади. Шу боис, мазкур тақдимот тайёр серияли маҳсулотларни эмас, балки келажак технологияларининг намойишини ташкил этади.

SamsungСунъий интеллектзҲБМХотираТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди