Apple Привате Релай функциясида ИП манзил сизиб чиқиши аниқланди

·29·Техно
Apple Привате Релай функциясида ИП манзил сизиб чиқиши аниқланди
Қисқача

Apple Сафари браузеридаги Привате Релай функсиясида фойдаланувчиларнинг асл ИП манзилини ошкор қилиши мумкин бўлган заифликлар аниқланди. Тадқиқотчилар Талал Ҳаж Бакрй ва Томмй Мйск муаммо iOS қурилмаларидаги барча браузерлар фойдаланадиган ВебКит двигателининг учта хусусияти билан боғлиқлигини маълум қилди.

Apple компаниясининг Сафари браузерида фойдаланувчилар махфийлигини таъминлашга мўлжалланган Привате Релай функциясида жиддий камчиликлар аниқланди. ixbt.com ҳамда 404 Медиа нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ушбу ҳимоя тизимини четлаб ўтиб, фойдаланувчининг асл ИП манзилини аниқлаш имконини берувчи заифликлар мавжудлиги маълум бўлди. Бу ҳолат тармқдаги махфийликка таянадиган миллионлаб обуначилар учун хавфсизлик масаласини яна-да долзарб қилиб қўймоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадқиқотчилар Талал Ҳаж Бакрй ва Томмй Мйск сешанба куни эълон қилган блог-постида мазкур муаммо iOS қурилмаларидаги барча браузерлар фойдаланадиган ВебКит веб-браузер двигателининг учта хусусияти билан боғлиқлигини тушунтириб беришди. Уларнинг таъкидлашича, мазкур камчилик туфайли махфийлик воситаси ўз вазифасини тўлиқ бажара олмаяпти ва реал тармоқ манзилларини ошкор қилиб қўймоқда.

Махфийлик ва VPN фарқлари

Мутахассислар эслатиб ўтганидек, Привате Релай одатий VPN (Виртуал Привате Нетворк) хизмати эмас. VPN бутун тизим даражасида маълумотларни ҳимоя қилса, Apple'нинг бу функцияси фақатгина Сафари браузери доирасида ишлайди. Шунингдек, хизмат фақатгина пуллик iCloud+ обуначиларигагина тақдим этилади. Шу боисдан ҳам, фойдаланувчилар ўзларининг тармоқдаги ҳаракатлари тўлиқ беркитилганига ишонган ҳолда хавф остида қолишлари мумкин.

Муаммони фош қилган тадқиқотчилар махсус веб-сайт ишга туширишди. Бу сайт ёрдамида ҳар қандай фойдаланувчи ўз қурилмасида Привате Релай ёқилган бўлса ҳам, асл ИП манзили сизиб чиқаётганини текшириб кўриши мумкин. TechCrunch нашри ходимлари ҳам сешанба кунги тест синовлари чоғида ушбу сайт уларнинг реал ИП манзилини муваффақиятли аниқлагани амалда тасдиқлаганини маълум қилди.

Apple билан муносабатлар ва келажакдаги чоралар

Тадқиқотчи Томмй Мйск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида улар бу заифлик ҳақида Apple компаниясига расман мурожаат қилмасликка қарор қилганини ёзди. Унинг сўзларига кўра, аввалги тажрибалар компания билан мулоқот ойлар давомида чўзилиши, хабарларга эътиборсизлик билан қаралиши ва айрим ҳолларда муаммонинг таъсири бутунлай инкор этилишига сабаб бўлган. Ҳозирча Apple компанияси ушбу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бергани йўқ.

Шунга қарамай, муаммони аниқлаган мутахассислар ўзлари ишлаб чиқаётган Псйло номли шахсий браузерда бу каби ИП манзил сизиб чиқишининг олдини олувчи махсус ҳимоя чораларини қўшганликларини маълум қилишди. Технологиялар оламидаги бундай носозликлар фойдаланувчилар маълумотларини ҳимоя қилиш тизимларини доимий равишда такомиллаштириб бориш лозимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

AppleПривате РелайСафариВеб-браузерКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди