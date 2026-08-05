Apple Привате Релай функциясида ИП манзил сизиб чиқиши аниқланди
Apple Сафари браузеридаги Привате Релай функсиясида фойдаланувчиларнинг асл ИП манзилини ошкор қилиши мумкин бўлган заифликлар аниқланди. Тадқиқотчилар Талал Ҳаж Бакрй ва Томмй Мйск муаммо iOS қурилмаларидаги барча браузерлар фойдаланадиган ВебКит двигателининг учта хусусияти билан боғлиқлигини маълум қилди.
Apple компаниясининг Сафари браузерида фойдаланувчилар махфийлигини таъминлашга мўлжалланган Привате Релай функциясида жиддий камчиликлар аниқланди. ixbt.com ҳамда 404 Медиа нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ушбу ҳимоя тизимини четлаб ўтиб, фойдаланувчининг асл ИП манзилини аниқлаш имконини берувчи заифликлар мавжудлиги маълум бўлди. Бу ҳолат тармқдаги махфийликка таянадиган миллионлаб обуначилар учун хавфсизлик масаласини яна-да долзарб қилиб қўймоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тадқиқотчилар Талал Ҳаж Бакрй ва Томмй Мйск сешанба куни эълон қилган блог-постида мазкур муаммо iOS қурилмаларидаги барча браузерлар фойдаланадиган ВебКит веб-браузер двигателининг учта хусусияти билан боғлиқлигини тушунтириб беришди. Уларнинг таъкидлашича, мазкур камчилик туфайли махфийлик воситаси ўз вазифасини тўлиқ бажара олмаяпти ва реал тармоқ манзилларини ошкор қилиб қўймоқда.
Махфийлик ва VPN фарқлариМутахассислар эслатиб ўтганидек, Привате Релай одатий VPN (Виртуал Привате Нетворк) хизмати эмас. VPN бутун тизим даражасида маълумотларни ҳимоя қилса, Apple'нинг бу функцияси фақатгина Сафари браузери доирасида ишлайди. Шунингдек, хизмат фақатгина пуллик iCloud+ обуначиларигагина тақдим этилади. Шу боисдан ҳам, фойдаланувчилар ўзларининг тармоқдаги ҳаракатлари тўлиқ беркитилганига ишонган ҳолда хавф остида қолишлари мумкин.
Муаммони фош қилган тадқиқотчилар махсус веб-сайт ишга туширишди. Бу сайт ёрдамида ҳар қандай фойдаланувчи ўз қурилмасида Привате Релай ёқилган бўлса ҳам, асл ИП манзили сизиб чиқаётганини текшириб кўриши мумкин. TechCrunch нашри ходимлари ҳам сешанба кунги тест синовлари чоғида ушбу сайт уларнинг реал ИП манзилини муваффақиятли аниқлагани амалда тасдиқлаганини маълум қилди.
Apple билан муносабатлар ва келажакдаги чораларТадқиқотчи Томмй Мйск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида улар бу заифлик ҳақида Apple компаниясига расман мурожаат қилмасликка қарор қилганини ёзди. Унинг сўзларига кўра, аввалги тажрибалар компания билан мулоқот ойлар давомида чўзилиши, хабарларга эътиборсизлик билан қаралиши ва айрим ҳолларда муаммонинг таъсири бутунлай инкор этилишига сабаб бўлган. Ҳозирча Apple компанияси ушбу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бергани йўқ.
Шунга қарамай, муаммони аниқлаган мутахассислар ўзлари ишлаб чиқаётган Псйло номли шахсий браузерда бу каби ИП манзил сизиб чиқишининг олдини олувчи махсус ҳимоя чораларини қўшганликларини маълум қилишди. Технологиялар оламидаги бундай носозликлар фойдаланувчилар маълумотларини ҳимоя қилиш тизимларини доимий равишда такомиллаштириб бориш лозимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.
…