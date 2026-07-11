Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
АҚШнинг Унигрид Баттерй компанияси уй хўжаликлари учун мўлжалланган, натрий-ион технологиясига асосланган На+Каса энергия сақлаш тизимларини тижорий етказиб беришни бошлади. Ушбу инновацион қурилмалар анъанавий литий-ионли батареяларга нисбатан чидамлилиги ва хавфсизлиги билан ажралиб туради. Ҳозирда илк қурилмалар Европадаги хусусий хонадонларга ўрнатилди, АҚШ бозорига эса сертификатлаштириш жараёнларидан сўнг 2026-йилда кириб бориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим биринчи навбатда қуёш панелларидан фойдаланувчи хонадон эгалари учун ишлаб чиқилган. На+Каса кундузи ишлаб чиқарилган ортиқча электр энергиясини тўплаб, ундан кечки ва тунги вақтларда фойдаланиш, шунингдек, электр тармоғида узилишлар бўлганда захира манбаи сифатида хизмат қилиш имконини беради. Бу технология Ўзбекистон каби қуёшли кунлар кўп, аммо энергия барқарорлиги муҳим бўлган ҳудудлар учун ҳам истиқболли ечим ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва узоқ умр кўриш кафолатиҚурилманинг асосини Унигрид компаниясининг хусусий ишланмаси — НКО содиум-ион технологияси ташкил этади. Уй шароитида фойдаланиладиган ушбу аккумуляторнинг сиғими 9,25 кВ·соатни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим тахминан 25 йил давомида самарали хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Бу кўрсаткич замонавий қуёш панелларининг хизмат муддати билан деярли бир хил бўлиб, фойдаланувчиларга бутун тизимнинг ишлаш даври давомида батареяни алмаштириш заруриятидан халос бўлиш имконини беради.
На+Каса тизимининг яна бир муҳим афзаллиги унинг мавжуд инфратузилмага осон интеграциялашувидир. ixbt.com маълумотига кўра, аккумулятор бозордаги аксарият гибрид инвесторлар билан мос келади. Бу эса аввалдан ўрнатилган қуёш электр станцияларига ҳеч қандай мураккаб ўзгаришларсиз янги батареяни қўшиш имконини беради.
Литий-ионли батареялардан асосий фарқлариҲозирги кунда кенг тарқалган литий-ионли батареялардан фарқли ўлароқ, натрий-ионли кимё бир қанча устунликларга эга:
- Хавфсизлик: Натрий-ионли батареялар ёниш ва портлашга камроқ мойил бўлиб, хонадон ичида сақлаш учун хавфсизроқдир.
- Ҳароратга чидамлилик: Тизим -40 даражадан +60 даражагача бўлган кенг ҳарорат оралиғида барқарор ишлайди.
- Арзон хомашё: Натрий (туз) литийга қараганда анча кенг тарқалган ва арзон ресурс ҳисобланади.
…