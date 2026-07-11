Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди

·0·Техно
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди

АҚШнинг Унигрид Баттерй компанияси уй хўжаликлари учун мўлжалланган, натрий-ион технологиясига асосланган На+Каса энергия сақлаш тизимларини тижорий етказиб беришни бошлади. Ушбу инновацион қурилмалар анъанавий литий-ионли батареяларга нисбатан чидамлилиги ва хавфсизлиги билан ажралиб туради. Ҳозирда илк қурилмалар Европадаги хусусий хонадонларга ўрнатилди, АҚШ бозорига эса сертификатлаштириш жараёнларидан сўнг 2026-йилда кириб бориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим биринчи навбатда қуёш панелларидан фойдаланувчи хонадон эгалари учун ишлаб чиқилган. На+Каса кундузи ишлаб чиқарилган ортиқча электр энергиясини тўплаб, ундан кечки ва тунги вақтларда фойдаланиш, шунингдек, электр тармоғида узилишлар бўлганда захира манбаи сифатида хизмат қилиш имконини беради. Бу технология Ўзбекистон каби қуёшли кунлар кўп, аммо энергия барқарорлиги муҳим бўлган ҳудудлар учун ҳам истиқболли ечим ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва узоқ умр кўриш кафолати

Қурилманинг асосини Унигрид компаниясининг хусусий ишланмаси — НКО содиум-ион технологияси ташкил этади. Уй шароитида фойдаланиладиган ушбу аккумуляторнинг сиғими 9,25 кВ·соатни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим тахминан 25 йил давомида самарали хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Бу кўрсаткич замонавий қуёш панелларининг хизмат муддати билан деярли бир хил бўлиб, фойдаланувчиларга бутун тизимнинг ишлаш даври давомида батареяни алмаштириш заруриятидан халос бўлиш имконини беради.

На+Каса тизимининг яна бир муҳим афзаллиги унинг мавжуд инфратузилмага осон интеграциялашувидир. ixbt.com маълумотига кўра, аккумулятор бозордаги аксарият гибрид инвесторлар билан мос келади. Бу эса аввалдан ўрнатилган қуёш электр станцияларига ҳеч қандай мураккаб ўзгаришларсиз янги батареяни қўшиш имконини беради.

Литий-ионли батареялардан асосий фарқлари

Ҳозирги кунда кенг тарқалган литий-ионли батареялардан фарқли ўлароқ, натрий-ионли кимё бир қанча устунликларга эга:

  • Хавфсизлик: Натрий-ионли батареялар ёниш ва портлашга камроқ мойил бўлиб, хонадон ичида сақлаш учун хавфсизроқдир.
  • Ҳароратга чидамлилик: Тизим -40 даражадан +60 даражагача бўлган кенг ҳарорат оралиғида барқарор ишлайди.
  • Арзон хомашё: Натрий (туз) литийга қараганда анча кенг тарқалган ва арзон ресурс ҳисобланади.
Унигрид компанияси 2021-йилда Сан-Диегодаги Калифорния университети қошидаги стартап сифатида ташкил этилган эди. Ҳозирда компания йилига 200 МВ·соат қувватга эга батареялар ишлаб чиқармоқда. Режага кўра, 2027-йилга келиб ишлаб чиқариш ҳажми 2 ГВ·соатга етказилади. Келажакда компания ушбу технологияни нафақат уй хўжаликлари, балки электромобиллар саноатига ҳам татбиқ этишни мақсад қилган.

ТехнологияАккумуляторУнигридҚуёш ЭнергиясиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиДунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиБугун, 19:53Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги